СКР направил в WADA опровержение показаний Родченкова

Следственный комитет России (СКР) направил во Всемирное антидопинговое агентство WADA материалы, которые якобы опровергают показания информатора WADA Григория Родченковао систематической подмене допинг-проб спортсменов в лаборатории в Сочи во время Олимпиады 2014 года, сообщило ведомство в пятницу, 11 мая.

"Следствием собраны объективные доказательства, опровергающие лживые показания Родченкова о доставке допинг-проб спортсменов в Сочинскую антидопинговую лабораторию, их хранении и подмене в них биоматериала в результате вскрытия бутылок "Берег Кит" в ночное время", - заявила официальный представитель СКР Светлана Петренко.

В заявлении утверждается, что допинг-пробы поступали в сочинскую лабораторию в дневное время, регистрировались и в пределах от 30 минут до 2 часов передавались на исследование. По словам Петренко, свидетельские показания о том, что никаких действий по подмене проб не совершалось, дали сотрудники антидопингового центра, работавшие в сочинской лаборатории в 2014 году и предупрежденные об уголовной ответственности за дачу заведомо ложных показаний.

Копии протоколов и другие материалы

В сообщении СКР говорится, что в WADA направлены копии протоколов препровождения допинг-проб в сочинскую лабораторию и другие материалы спортсменов Инны Дюбанюк, Сергея Чудинова, Елены Никитиной, Александра Легкова, Ольги Потылицыной, Марии Орловой, Анны Шибановой, Елены Шаповаловой, Ольги Вилухиной, Александра Третьякова, Евгения Белова, Алексея Воеводы, Алексея Петухова, Альберта Демченко. На основании показаний Григория Родченкова все они были пожизненно отстранены комиссией МОК от участия в Олимпийских играх за нарушения антидопинговых правил.

"Таким образом, опровергнуты показания Родченкова, что пробы указанных российских спортсменов во время Олимпиады в Сочи в 2014 году после сбора хранились, ежедневно ночью происходила их замена на чистые, и только после замены они исследовались на наличие запрещенных препаратов", - резюмировала официальный представитель СКР.

Комиссия МОК под руководством Дениса Освальда признала 43 российских спортсменов-участников Игр в Сочи виновными в нарушении антидопинговых правил, аннулировала их результаты с Олимпиады-2014 и пожизненно отстранила их от участия в Играх.

Позже Спортивный арбитражный суд в Лозанне полностью удовлетворил апелляции 28 спортсменов и частично - 11 атлетов. По ним решения МОК остались в силе, но пожизненное отстранение от Олимпиад было заменено отстранением от Игр 2018 года.

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