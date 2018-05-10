 СКР возбудил уголовное дело по факту стрельбы в новосибирском колледже | Новости из Германии о России | DW | 10.05.2018
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Россия

СКР возбудил уголовное дело по факту стрельбы в новосибирском колледже

17-летний студент выстрелил в однокурсника в здании колледжа в Новосибирской области и затем застрелился. Госпитализированы раненный в плечо юноша и еще двое, выпрыгнувшие из окна.

Полицейский автомобиль

Следственный комитет России (СКР) возбудил уголовное дело по факту стрельбы в Барабинском филиале Новосибирского колледжа транспортных технологий. Глава ведомства Александр Бастрыкин поставил расследование дела на контроль в центральном аппарате СКР, сообщила в четверг, 10 мая, официальный представитель Следственного комитета Светлана Петренко.

Контекст

По данным следствия, утром того же дня 17-летний студент-первокурсник зашел в класс и выстрелил в сокурсника из гладкоствольного ружья. После этого он застрелился сам. "У одного студента огнестрельное ранение, еще двое госпитализированы с переломами - они выпрыгнули из окна", - сообщил представитель областного министерства здравоохранения.

Здоровье раненного в плечо студента находится под контролем Минздрава. На место происшествия выехал врио губернатора Новосибирской области Андрей Травников, а также рабочая комиссия, проводящая оперативное расследование инцидента.

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