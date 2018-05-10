СКР возбудил уголовное дело по факту стрельбы в новосибирском колледже

Следственный комитет России (СКР) возбудил уголовное дело по факту стрельбы в Барабинском филиале Новосибирского колледжа транспортных технологий. Глава ведомства Александр Бастрыкин поставил расследование дела на контроль в центральном аппарате СКР, сообщила в четверг, 10 мая, официальный представитель Следственного комитета Светлана Петренко.
По данным следствия, утром того же дня 17-летний студент-первокурсник зашел в класс и выстрелил в сокурсника из гладкоствольного ружья. После этого он застрелился сам. "У одного студента огнестрельное ранение, еще двое госпитализированы с переломами - они выпрыгнули из окна", - сообщил представитель областного министерства здравоохранения.
Здоровье раненного в плечо студента находится под контролем Минздрава. На место происшествия выехал врио губернатора Новосибирской области Андрей Травников, а также рабочая комиссия, проводящая оперативное расследование инцидента.
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Автор: Сюзанна Кордс, Татьяна Вайнман