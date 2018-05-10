СКР возбудил уголовное дело по факту стрельбы в новосибирском колледже

Следственный комитет России (СКР) возбудил уголовное дело по факту стрельбы в Барабинском филиале Новосибирского колледжа транспортных технологий. Глава ведомства Александр Бастрыкин поставил расследование дела на контроль в центральном аппарате СКР, сообщила в четверг, 10 мая, официальный представитель Следственного комитета Светлана Петренко.

По данным следствия, утром того же дня 17-летний студент-первокурсник зашел в класс и выстрелил в сокурсника из гладкоствольного ружья. После этого он застрелился сам. "У одного студента огнестрельное ранение, еще двое госпитализированы с переломами - они выпрыгнули из окна", - сообщил представитель областного министерства здравоохранения.

Здоровье раненного в плечо студента находится под контролем Минздрава. На место происшествия выехал врио губернатора Новосибирской области Андрей Травников, а также рабочая комиссия, проводящая оперативное расследование инцидента.

Смотрите также:

1001 школьная история Для Ладушки Традиция вести поэтический альбом, или "песенник", была знакома школьницам в разных странах. В нем размещались тексты любимых песен, фотографии кумиров, рисунки, напутствия от друзей и семьи. Страничка из альбома украинской школьницы стала экспонатом музея при Университете Хильдесхайма. До октября здесь проходит выставка под названием ''1001 школьная история'' (1001 Schulgeschichten).

1001 школьная история Военный порядок Доброжелательным лицо учительницы, позировшей вместе с учениками для снимка в 1970 году, не назовешь. Строжайшая дисциплина и порядок - условия, в которых воспитывались советские школьники. Впрочем, и в других странах не было кардинальных отличий. Телесные наказания в те времена не являлись редкостью.

1001 школьная история В день рождения Ленина 22 апреля - самое время для группового снимка. В день рождения Владимира Ильича в школу шли будто на парад: белые банты и строгие галстуки подчеркивали праздничность атмосферы. На снимке - школьники из Узбекистана.

1001 школьная история Уроки чтения с "Дедушкой Зайцем" То, что учитель мог подойти и дернуть за ухо, никого тогда не смущало, вспоминает участница проекта из Голландии. Сегодня ей 70 лет, но она хорошо помнит, как выглядела классная комната и какое множество книг в ней было. Один из любимых учебников - "Дедушка Заяц": по нему осваивали азбуку.

1001 школьная история Занятия "под протекторатом" Германская империя относительно поздно включилась в колониальную гонку. С 1884 года она начала переводить под свой "протекторат", как это тогда подавалось, земли на юго-востоке Африки. Политика колонизации касалась и обучения в местных школах. На снимке - открытка из календаря 1912 года.

1001 школьная история Урожай зовет С наступлением сезона для сбора урожая были рады любым помощникам. Если сочетать занятия с сельхозработами не удавалось, учеников официально освобождали от школы, или они без разрешения пропускали уроки. На этом снимке 1950 года дети вместе с родителями наслаждаются заслуженным отдыхом.

1001 школьная история Аттестат зрелости Примерное поведение и отличные отметки в аттестате - хорошее подспорье для школьницы, переехавшей в 1984 году вместе с семьей в Германию из казахской Астраханки. Свидетельство требовалось перевести на немецкий. Однако такой предмет, как "Основы советского государства и права", на новой родине мало кому о чем-то говорил.

1001 школьная история Прощай, школа! Эти школьники из Казахстана окончили десять классов. Когда их принимали в школу, цветы получали разве что учителя. На выпуске, в 1969 году, их труд и старания были отмечены букетами. Хотя бы для дам...

1001 школьная история Среднее образование Выпускные экзамены позади. 10-й класс из Узбекистана гордится своими успехами. Выпускники подготовили прощальную стенгазету. Снимок 1975 года.

1001 школьная история По следам прошлого Макс Энгелькинг (Max Engelking) - будущий педагог. В своей дипломной работе он исследует глобусы, которые ранее использовались в школах. В подготовке выставки в Хильдесхайме он принял активное участие. Проект был отмечен премией в области музейной педагогики. Автор: Сюзанна Кордс, Татьяна Вайнман

