Скотленд-Ярд назвал вероятное место отравления Скрипалей

Сергей Скрипаль и его дочь Юлия впервые попали под воздействие нервно-паралитического вещества у дома Скрипаля, сообщила в среду, 28 марта, полиция Лондона - Скотленд-Ярд. Максимальная концентрация яда обнаружена на пороге дома Сергея Скрипаля.

Следы этого вещества, но в меньших концентрациях, полиция нашла и в других местах, где следствие работало в последние недели. Расследование будет сосредоточено в районе дома Сергея Скрипаля в ближайшие недели либо месяцы, указывает Скотленд-Ярд.

По версии британского следствия, Скрипаль и его дочь были отравлены нервно-паралитическим веществом типа "Новичок", разработанным в СССР. Лондон возлагает ответственность за отравление на Россию. Москва называет эти обвинения бездоказательными.

Великобритания в связи с этим делом выслала 23 российских дипломата, Москва ответила высылкой такого же числа британских дипломатов, а также объявила о закрытии консульства Британии в Санкт-Петербурге и Британского совета. Позднее в знак солидарности с Лондоном более 20 стран выслали в общей сложности более 140 российских дипломатов.

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