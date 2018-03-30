Скончался худрук Театр.doc Михаил Угаров

Художественный руководитель театра документальной пьесы Театр.doc Михаил Угаров скончался на 62-м году жизни. "Умер наш художественный руководитель, основатель Театра.doc, режиссер и драматург Михаил Угаров", - говорится в сообщении, выложенном в понедельник, 2 апреля, на официальной странице театра в Facebook.

Угаров родился в 1956 году в Архангельске. Помимо руководства Театр.doc, он являлся одним из создателей фестиваля "Новая драма" (ныне - "Новая пьеса") и Фестиваля молодой драматургии "Любимовка". Угаров - лауреат различных наград в области кино и театра, в том числе телевизионной премии ТЭФФИ за сценарий сериала "Петербургские тайны", и премии "Золотая маска" за спектакль "Жизнь удалась".

Театр документальной пьесы Театр.doc был создан в 2002 году. На сайте театра отмечается, что это негосударственный, некоммерческий, независимый, коллективный проект. Сообщается, что многие работы выполняются волонтерами, на добровольной основе. Отмечается также, что большая часть спектаклей поставлена в жанре документального театра, который основан на подлинных текстах, интервью и судьбах реальных людей.

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