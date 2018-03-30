 Скончался худрук Театр.doc Михаил Угаров | Новости из Германии о России | DW | 02.04.2018
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Россия

Скончался худрук Театр.doc Михаил Угаров

Лауреат многочисленных наград в области кино и театра умер на 62 году жизни. Угаров являлся одним из создателей фестиваля "Новая драма".

Михаил Угаров

Художественный руководитель театра документальной пьесы Театр.doc Михаил Угаров скончался на 62-м году жизни. "Умер наш художественный руководитель, основатель Театра.doc, режиссер и драматург Михаил Угаров", - говорится в сообщении, выложенном в понедельник, 2 апреля, на официальной странице театра в Facebook.

Контекст

Художественный руководитель Театра.doc Михаил Угаров рассказал в интервью DW об остановившемся времени, рассерженных россиянах и о том, почему его театр никто не может закрыть. (14.07.2016)

В Берлине проходит фестиваль "Русская театральная весна", где показывают самые интересные, по мнению организаторов, российские спектакли. Ксения Сафронова побывала на открытии. (05.06.2015)

Угаров родился в 1956 году в Архангельске. Помимо руководства Театр.doc, он являлся одним  из создателей фестиваля "Новая драма" (ныне - "Новая  пьеса") и Фестиваля молодой драматургии "Любимовка". Угаров - лауреат различных наград в области кино и театра, в том числе телевизионной премии ТЭФФИ за сценарий сериала "Петербургские  тайны", и премии  "Золотая маска" за спектакль "Жизнь удалась".

Театр документальной пьесы Театр.doc был создан в 2002 году. На сайте театра отмечается,  что это негосударственный, некоммерческий, независимый, коллективный проект. Сообщается,   что многие работы выполняются волонтерами, на добровольной основе. Отмечается также,  что большая часть спектаклей поставлена в жанре документального театра, который основан на подлинных текстах, интервью и судьбах реальных людей.

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    Автор: Ксения Сафронова


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Контекст

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