Скончался французский полицейский, обменявший себя на заложницу | Новости из Германии о Европе | DW | 24.03.2018

В больнице скончался полицейский, тяжело раненный во время захвата заложников в городе Треб.
Во Франции скончался полицейский, пострадавший во время произошедшего накануне захвата заложников в супермаркете в городе Треб на юго-западе Франции. 45-летний Арно Бельтрам, добровольно обменявший себя на заложницу и находившийся в супермаркете наедине с преступником, умер в результате полученных ранений, сообщил в субботу, 24 марта, министр внутренних дел Франции Жерар Колон.
"Франция никогда не забудет его героизм, храбрость и жертвенность", - заявил далее глава МВД. Накануне президент страны Эмманюэль Макрон подчеркнул, что действия полицейского спасли жизни людей.
После смерти полицейского число жертв предполагаемого теракта выросло до четырех. Еще 15 человек получили ранения, по меньшей мере один из пострадавших находится в тяжелом состоянии.
"Наша страна сегодня пострадала от террористической атаки", - заявил накануне Макрон. Он сообщил, что в настоящий момент проверяется заявление исламистской группировки"Исламское государство", которая взяла на себя ответственность за нападение.
Нападения в Каркассоне и Требе
Известный полиции выходец из Марокко, 25-летний Радуан Л. Утром 23 марта совершил нападение на автомобиль в Каркассоне, убил одного из находившихся в нем людей и ранил второго. Спустя короткое время он открыл стрельбу по полицейским, возвращавшихся с пробежки и ранил одного из них.
Затем он поехал в расположенный неподалеку город Треб, ворвался в местный супермаркет и застрелил двух человек. По данным полиции, преступник объявил себя сторонником ИГ и требовал освободить Салаха Абдеслама, обвиняемого в соучастии в терактах в Париже в ноябре 2015 года.
В заложниках у преступника оказались восемь человек. Через несколько часов спецназ взял штурмом супермаркет, злоумышленник был застрелен. Правоохранители провели обыск в его квартире в Каркасоне.
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