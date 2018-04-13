Скончался кинорежиссер Милош Форман

Чешский кинорежиссер Милош Форман скончался на 87-м году жизни после непродолжительной болезни. Об этом со ссылкой на представителей его семьи сообщило в субботу, 14 апреля, агентство CTK. "Он ушел мирно, и все это время его окружали родные и близкие друзья", - цитирует агентство супругу режиссера.

Милош Форман является двукратным лауреатом премии "Оскар" за лучшую режиссерскую работу. Снятый в 1975 году по книге Кена Кизи фильм "Пролетая над гнездом кукушки" получил 5 главных премий Американской академии киноискусства. Еще 8 "Оскаров" получила картина "Амадей", рассказывающая о жизни австрийского композитора Вольфганга Амадея Моцарта.

Среди других наград режиссера - почетный приз кинофестиваля в Мюнхене, приз жюри Каннского кинофестиваля в 1971-м году за фильм "Отрыв" и "Золотой медведь" Берлинале в 1997-м году.

Милош Форман родился в чешском городе Чаславе 18 февраля 1932 года. В 1960-х годах он присоединился к представителям новой волны чешского кинематографа, выступающим против коммунистического режима. После событий "Пражской весны" режиссер переехал в США, однако вернулся на родину для съемок "Амадея".

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