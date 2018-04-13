 Скончался кинорежиссер Милош Форман | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 14.04.2018
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Мир

Скончался кинорежиссер Милош Форман

Чешский режиссер и двукратный лауреат премии "Оскар" скончался на 87-м году жизни.

Милош Форман

Чешский кинорежиссер Милош Форман скончался на 87-м году жизни после непродолжительной болезни. Об этом со ссылкой на представителей его семьи сообщило в субботу, 14 апреля, агентство CTK. "Он ушел мирно, и все это время его окружали родные и близкие друзья", - цитирует агентство супругу режиссера.

Контекст

Награда CineMerit Award вручается с 1997 года за вклад в развитие кинематографа. Среди лауреатов прошлых лет - Джон Малкович и Милош Форман. (02.07.2014)

Милош Форман является двукратным лауреатом премии "Оскар" за лучшую режиссерскую работу. Снятый в 1975 году по книге Кена Кизи фильм "Пролетая над гнездом кукушки" получил 5 главных премий Американской академии киноискусства. Еще 8 "Оскаров" получила картина "Амадей", рассказывающая о жизни австрийского композитора Вольфганга Амадея Моцарта.

Среди других наград режиссера - почетный приз кинофестиваля в Мюнхене, приз жюри Каннского кинофестиваля в 1971-м году за фильм "Отрыв" и "Золотой медведь"  Берлинале в 1997-м году.

Милош Форман родился в чешском городе Чаславе 18 февраля 1932 года. В 1960-х годах он присоединился к представителям новой волны чешского кинематографа, выступающим против коммунистического режима. После событий "Пражской весны" режиссер переехал в США, однако вернулся на родину для съемок "Амадея".

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    Первый в истории лауреат "Оскара" получил премию в 1929 году за два фильма: "Дорога, по которой пойдут все" и "Последний приказ". Немая драма Штернберга, в которой 44-летний Яннингс сыграл престарелого русского генерала, была одной из последних американских лент немецкого актера. После прихода звука в кино его положение в Голливуде осложнилось из-за заметного акцента, и он вернулся в Германию.

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    Лауреат 1941 года за фильм "Филадельфийская история". Создал в кино обширную галерею "маленьких людей" большой Америки. Снимался во всех жанрах. Многие фильмы с его участием вошли в золотой фонд Голливуда (фото: фильм "Веревка", справа). Вне экрана славился порядочностью и чувством юмора. В годы Второй мировой служил в авиации, совершал боевые вылеты и в отставку вышел в чине бригадного генерала.

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    Звезда вестернов и один из главных ловеласов Голливуда получил свой первый "Оскар" в 1942 году за фильм-биографию одного из самых прославленных солдат США Первой мировой войны - "Сержант Йорк". Вторую статуэтку - в 1953 году за признанный классикой вестерн "Ровно в полдень". Купер считался олицетворением идеального американского героя.

  • Бинг Кросби

    "Оскар" и его мужчины

    Бинг Кросби

    Архетип американского эстрадного певца. Обладатель приятного баритона, подлинного чувства свинга и элегантно-проникновенной манеры исполнения. Хит "White Christmas" ("Белое Рождество") был продан, согласно книге рекордов Гиннеса, более 50 миллионов раз. Успешной была и полувековая карьера в кино: более 100 ролей. Удостоен "Оскара" за музыкальную трагикомедию "Идти своим путем" (1944).

  • Лоуренс Оливье

    "Оскар" и его мужчины

    Лоуренс Оливье

    Британский актер театра и кино с репертуаром от античной драмы до современных постановок. Один из крупнейших исполнителей XX века, хотя и не из тех, кто рождается актерами, а из тех, кто прокладывает себе путь к признанию самоотверженным трудом. Номинировался на "Оскар" 11 раз. Премии удостоился в 1948 году за фильм "Гамлет", который он сам же и снял в качестве режиссера, продюсера и сценариста.

  • Хамфри Богарт

    "Оскар" и его мужчины

    Хамфри Богарт

    Величайший из легенд американского киноэкрана, согласно рейтингу AFI. Создатель эталонных образов голливудских криминальных драм в эстетике нуар. Лидер "Крысиной стаи" (Rat Pack), в которую входили Фрэнк Синатра, Дин Мартин и другие звезды американского шоу-бизнеса 1950-х и 1960-х. Икона поп-культуры. "Оскар" в номинации получил за драму 1951 года "Африканская королева".

  • Марлон Брандо

    "Оскар" и его мужчины

    Марлон Брандо

    Бунтарь из семьи с немецкими корнями считается одним из величайших актеров. Убежденный сторонник системы Станиславского, он уже своими первыми ролями поднял планку актерского мастерства в кино и в каждой последующей открывал новые грани своего таланта. Два "Оскара": за фильмы "В порту" (1954) и "Крестный отец" (1972). От второго "Оскара" отказался в знак протеста против дискриминации индейцев.

  • Юл Бриннер

    "Оскар" и его мужчины

    Юл Бриннер

    Юлий Борисович Бринер родился во Владивостоке в 1920 году. Его дед был выходцем из Швейцарии, прабабушка - буряткой. С матерью попал через Харбин в Париж, где открыл для себя цыганский фольклор, а оттуда в Голливуд, где стал актером с широким диапазоном ролей: от фараона Рамзеса до Тараса Бульбы. Снялся в культовом вестерне "Великолепная семерка". "Оскар" получил за фильм "Король и я" (1956).

  • Максимилиан Шелл

    "Оскар" и его мужчины

    Максимилиан Шелл

    Один из известнейших немецкоязычных актеров. Родился в Вене, вырос в Цюрихе, после Второй мировой войны играл в театрах Германии, жил также в Лондоне, ставил оперы и переводил Шекспира. Кинозвездой мирового масштаба его сделал фильм "Нюрнбергский процесс", в котором он сыграл адвоката нацистских преступников. За эту роль был удостоен "Оскара" в 1962 году.

  • Сидни Пуатье

    "Оскар" и его мужчины

    Сидни Пуатье

    Родился в Майами, вырос на Багамских островах, работал посудомойщиком в Нью-Йорке. Из-за отсутствия музыкального слуха и сильного акцента первые шаги на театральной сцене давались ему нелегко, но вскоре актера заметили и стали приглашать на Бродвей и в Голливуд на равных правах с белыми. Первым среди темнокожих актеров получил "Оскара" за лучшую мужскую роль - в фильме "Полевые лилии" 1963 года.

  • Джек Николсон

    "Оскар" и его мужчины

    Джек Николсон

    Бабушку и дедушку он считал своими родителями, идолом для него был Марлон Брандо, впоследствии его лучший друг. Первые роли в кино не имели успеха, поэтому работал сценаристом и режиссером. Полоса везения началась с фильма "Беспечный ездок", за который он получил свою первую из 12 номинаций. Первый "Оскар" принесла ему лента "Пролетая над гнездом кукушки" (1975), второй - "Лучше не бывает" (1997).

  • Дастин Хоффман

    "Оскар" и его мужчины

    Дастин Хоффман

    Трудолюбивый перфекционист с застенчивым характером из семьи потомков еврейских эмигрантов с Украины и из Румынии создал множество ярких персонажей на киноэкране: от застенчивого "выпускника" и 121-летнего "маленького большого человека" до "Тутси-милашки". Лауреатом "Оскара" становился дважды: за роль разведенного отца в ленте "Крамер против Крамера" (1979) и аутиста из "Человека дождя" (1988).

  • Роберт Де Ниро

    "Оскар" и его мужчины

    Роберт Де Ниро

    В его родословной представлено пол-Европы, он успешен и активен не только в кино, но и в бизнесе. "Оскара" за "лучшую роль" удостоен за фильм Скорсезе "Бешеный бык" (1980). Уникален его "Оскар" за образ молодого Корлеоне из гангстерской саги Копполы "Крестный отец-2" (1974): премию дали за роль на иностранном языке. Ранее премию за образ этого же персонажа, но в возрасте, получил Марлон Брандо.

  • Дэниел Дэй-Льюис

    "Оскар" и его мужчины

    Дэниэл Дэй-Льюис

    Снимается крайне редко и никогда, по собственным словам, с прицелом на "дурацкие статуэтки". Тем не менее, на сегодняшний день он - единственный актер, трижды удостоенный премии "Оскар" в номинации "Лучшая мужская роль". Награжден за фильмы "Моя левая нога" (1989), "Нефть" (2007) и "Линкольн" (2012). Британца именуют одним из величайших актеров и влиятельнейших людей мира.

  • Том Хэнкс

    "Оскар" и его мужчины

    Том Хэнкс

    Актер, кинорежиссер, сценарист и продюсер начинал карьеру в комедиях для семейного просмотра. К 40 годам он добился всеобщего признания в качестве серьезного драматического актера и получил две премии "Оскар" - за главные роли в фильмах "Филадельфия" (1993) и "Форрест Гамп" (1994). Является одним из двух актеров в истории (наряду со Спенсером Трэйси), получавших эту награду два года подряд.

  • Роберто Бенини в фильме Жизнь прекрасна

    "Оскар" и его мужчины

    Роберто Бениньи

    Итальянский актер, режиссер, сценарист и продюсер получил премию "Оскар" за лучшую мужскую роль в трагикомедии "Жизнь прекрасна" (1997). Таким образом, он является одним из двух лауреатов "Оскара" наряду с Лоуренсом Оливье, которые были награждены в актерской номинации за фильмы, которые они поставили сами в качестве режиссеров.

  • Жан Дюжарден

    "Оскар" и его мужчины

    Жан Дюжарден

    Популярный во Франции комик и актер, получивший известность благодаря ролям в многосерийном пародийном фильме "Агент 117", стал первым французским актером, удостоившимся "Оскара". Американская киноакадемия признала его лучшим в 2012 году, наградив за романтическую комедию "Артист" французского режиссера Мишеля Хазанавичуса - черно-белую картину, снятую в стилистике немого кино.

  • Эдди Редмэйн

    "Оскар" и его мужчины

    Эдди Редмэйн

    Британский актер театра, телевидения и кино, в прошлом модель, получил "Оскара" в 2015 году за главную роль - ученого - в мелодраме "Вселенная Стивена Хокинга". В 2016 году он опять в числе номинантов - за роль "первого в мире транссексуала" в биографической драме "Девушка из Дании" (на фото).

    Автор: Элла Володина


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Контекст

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