 Скончался американский писатель Филип Рот | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 23.05.2018
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Мир

Скончался американский писатель Филип Рот

Лауреат Пулитцеровской премии и автор более 25 романов скончался на 86-м году жизни.

Philip Roth (picture-alliance/AP Photo/R. Drew)

Американский писатель Филип Рот скончался на 86-м году жизни во вторник, 22 мая.

Контекст

Шведская академия, которая называет лауреата Нобелевской премии по литературе, объявила, что в этом году не будет ее вручать. Никогда еще претензии к ней не были столь серьезными. (04.05.2018)

Рот написал более 25 романов. Его первый сборник рассказов был опубликован в 1959 году. В 1998 году писатель удостоился Пулитцеровской премии за роман "Американская пастораль" (1998).

 

Рот был претендентом на Нобелевскую премию по литературе, однако не получил ее. Филип Рот - лауреат международной Букеровской премии (2011), кроме того дважды получил американскую литературную премию ПЕН. В 2010 году ему вручили Национальную гуманитарную медаль США за особый вклад в гуманитарную науку.

Филип Рот родился 19 марта 1933 в городе Ньюарк штата Нью-Джерси. В 1954 году окончил Бакнеллский университет. В течение трех лет Рот преподавал литературу в Чикагском университете и занимался рецензированием кинофильмов и телепрограмм.

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