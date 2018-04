Сколько немцы платят за музыку

Если раньше стриминговые сервисы были лишь одним из способов получить доступ к любимым песням, то теперь ясно - будущее за ними. Сегодня в Германии говорят о буме в сфере музыкальной индустрии: выручка немецких лейблов растет. Причина такого успеха - сервисы Spotify, Apple Music и Deezer, обеспечивающие около трети доходов звукозаписывающим компаниям. Во всем мире насчитывается более 130 миллионов абонентов, которые регулярно платят за музыку. Что привлекает таких подписчиков?

Стриминг-сервисы: мировые лидеры

Самым популярным сервисом потоковой музыки как в Германии, так и во всем мире остается шведский стартап Spotify с более 70 миллионами пользователей. 3 апреля компания вышла на фондовую биржу и сумела обойти, например, таких гигантов, как Twitter и Groupont: компанию оценили в 26,6 миллиарда долларов.

Аккаунтом можно пользоваться как на смартфоне, так и на компьютере. Эта платформа для настоящих ценителей: удобный поиск исполнителей по лейблу, рекомендации на основе любимых песен, тематические подборки и редкие альбомы. Все эти функции доступны и в бесплатной версии.

Расширенный вариант отличается отсутствием рекламы и возможностью слушать музыку без подключения к интернету. В Германии подписка на Spotify стоит 9,99 евро в месяц. В 2017 году немцы чаще всего слушали "Shape of you" британца Эда Ширана и хит "Despacito". Самая популярная исполнительница - австралийская певица Sia. В топ-50 по Германии есть и немецкий исполнитель: диджей Robin Schulz с треком "OK" занял 11-е место.

Второй по количеству абонентов сервис - Apple Music, запущенный американской компанией летом 2015 года. Ежемесячная стоимость подписки на одного человека в Германии не отличается от Spotify и составляет 9,99 евро. Кроме того, выгодные предложения Apple соответствуют ценам шведского конкурента. Например, семейный абонемент за 14,99 евро, который дает возможность слушать музыку нескольким пользователям. Также Apple предоставляет студенческие скидки - такая подписка обходится в 4,99 евро. Главное отличие от Spotify - возможность пользоваться бесплатной версией лишь три месяца.

Немецкий опыт покупки музыки

После громкого успеха этих сервисов в Германии начали появляться собственные платформы. Например, один из самых недорогих вариантов под названием Aldi Musik был представлен сетью дискаунтеров Aldi. В подписку за 7,99 евро в месяц входят и аудиокниги, и возможность скачивать песни.

Еще один сервис Juke от сети магазинов электроники Saturn был признан лучшим по версии Немецкого фонда независимой экспертизы товаров и услуг Stiftung Warentest. По мнению пользователей, Juke обходит по нескольким критериям мировых лидеров Spotify и Apple Music.

Несмотря на это, немцы не спешат полностью переходить на виртуальные музыкальные библиотеки. Удивительно, но приобретение компакт-дисков до сих пор остается самым популярным способом покупки музыки в Германии.

По данным портала Unternehmer, нелегальным контентом пользуется лишь пять процентов: они скачивают не только музыку, но и фильмы и программное обеспечение. Ежегодно немецкая музыкальная и киноиндустрия теряет около 680 миллионов евро из-за скачивания пиратских песен и фильмов.

Смотрите также:

Российские музыканты в Германии

Российские музыканты, которые покорили Германию Даниил Трифонов: непостижимый талант В январе Даниил Трифонов получил свою первую "Грэмми". Американская академия звукозаписи объявила "Transcendental" лучшим классическим инструментальным сольным альбомом 2017 года. В Германии Трифонов свой первый концерт дал в 2013 году. Тогда его назвали одним из непостижимых талантов последних десятилетий. В 2017 году пианист удостоился музыкальной премии ECHO Klassik, немецкого аналога "Грэмми".

Российские музыканты, которые покорили Германию Владимир Ашкенази: 10 лет в Берлине Семикратный лауреат премии "Грэмми", пианист и дирижер Владимир Ашкенази, родом из Горького, впервые в 1957 году выступал с гастролями в Германии. С 1989 по 1999 годы он возглавлял в качестве главного дирижера Немецкий симфонический оркестр Берлина. Имеет исландское гражданство. Живет в Швейцарии.

Российские музыканты, которые покорили Германию Ольга Бородина: блиц-визит в Мюнхен Запись Реквиема Верди с Чикагским симфоническим оркестром принесла Ольге Бородиной в 2010 году две награды "Грэмми". Солистка Мариинского театра востребована на сценах лучших театров мира. В Германии слушатели классической музыки могли насладиться ее вокалом в 2014 году в Баварской государственной опере. На фото: "Хованщина" в бельгийском Антверпене.

Российские музыканты, которые покорили Германию Ильдар Абдразаков: контракт с немецким лейблом Две премии "Грэмми" за запись Реквиема и у солиста Мариинского театра Ильдара Абдразакова. Бывший муж Ольги Бородиной также выступает в Ла Скала, Метрополитен-опера и прочих знаменитых театрах. В 2013 году состоялся его дебют в Баварской государственной опере. В 2017 году прославленный бас подписал контракт с звукозаписывающей компанией Deutsche Grammophon.

Российские музыканты, которые покорили Германию Максим Венгеров: гражданин Германии Дважды удостаивался премии "Грэмми". В 1989 году знаменитый скрипач переехал из Новосибирска со своим легендарным учителем Захаром Броном и его другими учениками в немецкий Любек. Позднее Максим Венгеров получил и немецкое гражданство. Выступал с прославленными оркестрами и дирижерами. В Германии долгое время также преподавал и был дважды удостоен премии ECHO Klassik.

Российские музыканты, которые покорили Германию Евгений Кисин: трамплин в Берлине Две премии "Грэмми" – у пианиста Евгения Кисина. Его дебютом на большой сцене классической музыки стал в 1988 году новогодний концерт в Берлине, где он выступил с Берлинским филармоническим оркестром под руководством Герберта фон Караяна.

Российские музыканты, которые покорили Германию Юрий Башмет: начало карьеры в Германии Юрий Башмет удостоился премии "Грэмми" вместе с оркестром "Солисты Москвы" в 2008 году. Международная карьера прославленного альтиста и дирижера началась также в Германии с победы в 1976 году на международном музыкальном конкурсе общественно-правового немецкого телевидения Internationale Musikwettbewerb der ARD.

Российские музыканты, которые покорили Германию Гидон Кремер: латвийский немец из СССР Родился в Риге, учился в Москве, эмигрировал в ФРГ. Знаменитый виртуоз Гидон Кремер был удостоен "Грэмми" в 2001 году в номинации "Лучшее исполнение в составе небольшого ансамбля в жанре классической музыки" совместно с основанным им оркестром "Кремерата Балтика". Посредством музыки скрипач ведет также борьбу за права человека, посвящая концерты оппозиционерам и опальным инакомыслящим.

Российские музыканты, которые покорили Германию Михаил Плетнев: за пультом в Дрездене Лауреатом премии "Грэмми" пианист и дирижер из Архангельска стал в 2004 году. Михаил Плетнев выступал по всему миру с сольными программами и известнейшими оркестрами, в том числе и Филармоническим оркестром Берлина. В 2011 году он руководил Саксонской государственной капеллой во время исполнения Немецкого реквиема Брамса в память о бомбардировках Дрездена во время Второй мировой войны.

Российские музыканты, которые покорили Германию Марина Домашенко: Кармен в Берлине Есть "Грэмми" и у Марины Домашенко. Оперная дива мирового масштаба родилась в Кемерово, училась в Екатеринбурге. Международный дебют меццо-сопрано состоялся на европейской сцене в 1998 году в Праге. Одна из самых ярких ролей ее репертуара - Кармен из одноименной оперы Бизе. В Германии Марина Домашенко выступала, в частности, в Немецкой опере Берлина.

Российские музыканты, которые покорили Германию Мстислав Ростропович: великий музыкант и почетный гражданин мира Международная карьера ныне покойного Мстислава Ростроповича (1927-2007) началась с концертов в 1964 году в Германии. Был частым гостем Берлинской филармонии. На второй день после падения Берлинской стены сыграл концерт у КПП "Чарли". Немецкий Кронберг провозгласил "мировой столицей виолончели" и основал там фонд, помогающий молодым музыкантам. Пятикратный лауреат "Грэмми".

Российские музыканты, которые покорили Германию Владимир Горовиц: последний концерт в Германии Лидирует по числу "Грэмми" среди музыкантов советского или российского происхождения Владимир Горовиц (1903-1989) - 25 раз награждала его Американская академия звукозаписи. Международная карьера выдающегося пианиста из Киева началась и закончилась в Германии. В 1925 году он уехал в Германию "учиться". 21 июня 1987 года в Гамбурге состоялся его последний концерт. Автор: Элла Володина



