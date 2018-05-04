Сколько в Германии улиц Карла Маркса

Только в восточногерманских городах насчитывается около 550 улиц и площадей, названных в честь автора "Капитала". В Берлине есть улица, аллея, площадь, школа и книжный магазин имени Маркса.
Карл Маркс родился в Трире 5 мая 1818 года. В этом году в Германии отмечают его 200-летний юбилей.
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Среди улиц и площадей, носящих имена исторических деятелей, больше всего на востоке Германии - таких, которые носят имя Карла Маркса. Почему их не переименовывают?
Старейший город Германии, заложенный древними римлянами, долгое время был столицей западноевропейской части Римской империи. Особый след в его истории оставил Константин Великий.
Такие пешеходные светофоры появились на родине Карла Маркса - в немецком городе Трир по случаю 200-летнего юбилея со дня его рождения.