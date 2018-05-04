Сколько в Германии улиц Карла Маркса

Карл Маркс в наши дни

Карл Маркс и ГДР

Как отметил Штайнмайер, многие немцы, родившиеся в ГДР, с одной стороны рады были "избавиться от Маркса" после объединения Германии, но в то же время они надеются, что некоторые его идеи будут воплощены в жизнь, сохранив в капиталистическом мире место для социальной справедливости. На фото - Marx-Engels-Forum, скульптурный ансамбль в центре Берлина, возведенный в 1980-е годы.