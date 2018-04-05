 Скандал в Facebook: немецкий аспект проблемы | Важнейшие политические события в мире: оценки, прогнозы, комментарии | DW | 06.04.2018
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Мир

Скандал в Facebook: немецкий аспект проблемы

Утечка личных данных в Facebook затронула и немецких пользователей - хотя их не так много, как в США. Изменит ли соцсеть подход к личным данным пользователей или это маловероятно?

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Скандал вокруг злоупотребления данными пользователей Facebook набирает обороты. И если вначале речь шла о том, что затронутыми оказались 50 миллионов пользователей соцсети, чьи данные были ненадлежащим образом использованы аналитической компанией Cambridge Analytica, то теперь уже говорят о 87 миллионах участников Facebook.

Личные данные многих из них были использованы в американской предвыборной кампании. При этом среди пострадавших от злоупотребления есть и немецкие пользователи - около 310 тысяч. "На Facebook нет границ, это глобальная соцсеть", - говорит кёльнский эксперт в области социальных медиа Хендрик Унгер (Hendrik Unger) в разговоре с DW.

Не все из десятков тысяч немецких пользователей принимали участие в опросе, благодаря которому компания Cambridge Analytica получила доступ к личным данным юзеров Facebook. В действительности на вопросы ответили только 65 пользователей из Германии. Но кража личных данных происходила по принципу снежного кома - затронутыми оказались не только те, кто нажал на кнопку опроса, но и их друзья. Помимо прочего, данные пользователей были переданы предвыборному штабу Дональда Трампа.

Барлей требует общеевропейских законов для Facebook

Руководство Facebook в общих чертах знало о злоупотреблениях Cambridge Analytica уже в 2015 году. Однако информация выходит на поверхность только сейчас - и то частями.

Министр юстиции ФРГ Катарина Барлей

Министр юстиции ФРГ Катарина Барлей

"Facebook - это непрозрачная соцсеть. Этические убеждения становятся жертвой коммерческих интересов", - говорит министр юстиции ФРГ Катарина Барлей (Katarina Barley). Она требует последствий для Facebook на международном уровне. "Мы проверим, достаточно ли существует возможностей для нового европейского регулирования по защите данных. Мы должны на европейском уровне прописать в законе четкие требования к социальным сетям", - добавила Барлей. Помимо этого, возможно, Facebook обяжут раскрыть европейским ведомствам принцип функционирования его алгоритмов.

Федеральное ведомство по картелям (BKartA) также жестко раскритиковало соцсеть. Facebook, передавая собранные и использованные данные, злоупотреблял своим доминированием на рынке, заявил глава ведомства Андреас Мундт (Andreas Mundt). Если выводы BKartA останутся такими же, Facebook будет вынужден изменить свое поведение.

Через американских друзей к взлому данных

В Германии утечка личных данных затронула 309 815 пользователей соцсети Facebook - столько, сколько живет в городе Карлсруэ. Звучит солидно, однако в сравнении с более чем 70 миллионами пострадавших пользователей в США, это "крайне малое количество", - говорит Хендрик Унгер. По его мнению, среди немецких "жертв" Facebook - американцы, обладающие правом голоса на выборах.

Журналист Мартин Гизлер (Martin Giesler) утверждает, что, наряду с эффектом снежного кома, компрометация данных 310 тысяч пользователей произошла не только через тех, кто принял  участие в пресловутом опросе. "Нужно учитывать всех тех, у кого в друзьях находятся и американские юзеры Facebook, которые использовали приложение и в чьих профилях покопались злоумышленники. Таким образом мы и приходим к такому количеству - 310 тысяч человек", - рассказывает Гизлер в интервью DW.

К примеру, данные пользователя из Германии могли быть получены, если его/ее Facebook-друг поучаствовал в опросе, и тем самым дал доступ к данным всех своих контактов. "В среднем у пользователя Facebook 300 друзей. Далее это возводится в соответствующую степень", - указывает Гизлер.

Плата за пользование соцсетью Facebook

Во время недавней телеконференции с журналистами основатель Facebook Марк Цукерберг выступил с самокритикой. По его словам, соцсеть не предприняла достаточных усилий, чтобы защитить своих пользователей. "Это была наша ошибка. Это была моя ошибка", - сказал он. Цукерберг также подчеркнул, что считает "позитивными" новые европейские правила по защите личных данных. 11 апреля глава Facebook будет выступать перед Конгрессом США.

Контекст

Основатель Facebook признал, что его компания совершала ошибки, из-за чего данные пользователей смогли попасть в третьи руки. "Мы несем ответственность по защите данных", - заявил Марк Цукерберг. (21.03.2018)

Благодаря информатору Кристоферу Уайли стало известно о крупной утечке личных данных из сети Facebook. В деле замешан и социолог из Кэмбриджа со связями в России. (20.03.2018)

До настоящего момента руководство Facebook не знает, какими данными обладает Cambridge Analytica, сказала Шерил Сандберг, представитель компании по оперативной работе, в интервью американским СМИ. Ранее соцсеть отменила поиск пользователей по адресу электронной почты и телефонному номеру. Ограничен был и доступ к личным данным юзеров для разработчиков приложений.

При этом, вопреки всем высказываниям, эксперт Хендрик Унгер не верит в то, что в будущем Facebook изменит отношение к данным своих пользователей. "Цукербергу нужно извиниться, в том числе перед своими акционерами. Но Facebook - бесплатная соцсеть. Вместо денег люди платят за нее своими данными, и тем, что к ним могут обращаться рекламодатели", - напоминает Унгер.

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    Автор: Элла Володина


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