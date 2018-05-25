Сирия из-под полы: что Путин предложил Макрону

Макрон и Путин обсудили ситуацию в Сирии. Москва настаивает на политическом решении. Париж предлагает свой механизм урегулирования. Взгляд Сергея Елкина на переговоры двух президентов.
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