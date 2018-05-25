Сирия из-под полы: что Путин предложил Макрону

Сирия: 7 лет войны и неясные перспективы разрешения конфликта

Участие России

С осени 2015 года российские ВКС также наносят удары в Сирии - по заверениям Москвы, лишь по позициям ИГ. По данным же НАТО, 80% российских авианалетов были нацелены на противников Асада из умеренной оппозиции. В ноябре 2017 года Путин заявил о скором окончании военной миссии в Сирии. Группировка будет сокращена, но в распоряжении РФ останутся 2 военные базы и некоторые другие структуры.