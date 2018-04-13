 Сирийские СМИ сообщили об отраженном ракетном ударе | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 16.04.2018
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Мир

Сирийские СМИ сообщили об отраженном ракетном ударе

В Сирии сообщили о ракетном ударе по военной базе Шайрат. США заявили, что сейчас в Сирии нет американской "военной активности". Неофициально сообщается, что удар могли нанести ВВС Израиля.

Последствия нападения на военную базу Шайрат (фото из архива)

Последствия нападения на военную базу "Шайрат" (фото из архива)

Сирийские силы ПВО отразили ракетную атаку, которая была нацелена на военную базу Шайрат в провинции Хомс. Об этом во вторник, 17 апреля, сообщили сирийские государственные СМИ. Как утверждается, выпущенные ракеты были сбиты сирийскими ПВО. Официально не заявляется, кто мог совершить обстрел. Также пока не поступала информация о количестве сбитых ракет. 

Позднее ливанские СМИ со ссылкой на движение "Хезболлах" сообщили об еще одном перехвате. Ракетной атаке подверглась авиабазой Думайр, расположенной вблизи Дамаска. 

Контекст

В Сирии вспыхивают новые очаги противостояния. Израиль и Иран обмениваются ударами, пока турецкая армия атакует курдов на севере, а Асад бомбит повстанцев под Дамаском. Какова позиция РФ? (22.02.2018)

Авианалет на военный аэродром Т-4 совершен двумя израильскими самолетами с территории Ливана, заявило Минобороны РФ. С похожим заявлением выступила армия Сирии. (09.04.2018)

Эксперты ООН и ОЗХО, последние месяцы расследовавшие химатаку сирийской армии, подтвердили выводы США и Комиссии по Сирии при Совете ООН: в апреле 2017 года Дамаск применил зарин. (26.10.2017)

В ответ на заявление Дамаска в Пентагоне сообщили, что в настоящий момент в Сирии нет "военной активности" американских отрядов. "У нас нет дополнительных сведений, которые мы могли бы сообщить", - уточнил представитель оборонного ведомства США Эрик Пэхон.

При этом, как сообщает арабский портал "Аль-Масдар", чье сообщение цитирует "Интерфакс", за обстрелом могут стоять ВВС Израиля. Подтверждения этой информации из других источников не поступало. Израильское военное командование это пока не комментирует.

 Ранее сирийские военные при поддержке Москвы обвинили Израиль в нанесении авиаудара по военному аэродрому Т-4, также находящемуся в Хомсе. По словам российского министерства обороны, два военных израильских самолета, не заходя в воздушное пространство Сирии, с территории Ливана выпустили восемь управляемых ракет по аэродрому. 

Год назад аэродром Шайрат был почти полностью разрушена в результате американского ракетного удара.  США выпустили по военной базе около 50 крылатых ракет в ответ на  химическую атаку в Хан-Шейхуне.

Смотрите также:

  • Дональд Трамп

    Запад ответил на химатаку в Думе ударом по Сирии

    Обращение Трампа к нации

    Президент США в обращении к нации в ночь на субботу, 14 апреля, объявил о начале ударов по Сирии.

  • Истребитель

    Запад ответил на химатаку в Думе ударом по Сирии

    Три объекта атак

    Целями ударов стали три объекта, связанные с химическим оружием, отметил глава Объединенного комитета начальников штабов вооруженных сил США Джозеф Данфорд. Это научно-исследовательский центр под Дамаском, предполагаемый склад химического оружия рядом с городом Хомс, и командный пункт, расположенный неподалеку от склада.

  • Глава Пентагона Джеймс Мэттис

    Запад ответил на химатаку в Думе ударом по Сирии

    Более жесткий удар

    Глава Пентагона Джеймс Мэттис заявил, что в этот раз удар союзников по режиму Асада был жестче, чем американская атака в апреле 2017 года. По его словам, по целям в Сирии было выпущено вдвое больше ракет. В прошлом году американцы использовали 59 ракет "Томагавк" в ходе удара по сирийской военной авиабазе Шайрат.

  • Ракетный удар по Сирии

    Запад ответил на химатаку в Думе ударом по Сирии

    Несколько пострадавших

    Сирийское информационное агентство "Сана" назвало удары по Сирии "вопиющим нарушением международного права и демонстрацией неуважения к законам". По его данным, сирийские ПВО сбили 20 ракет, а в результате ударов пострадали несколько мирных жителей.

  • Тереза Мэй

    Запад ответил на химатаку в Думе ударом по Сирии

    В соответствии с национальными интересами Великобритании

    Премьер Великобритании Тереза Мэй, объявив о начале ударов по Сирии, отметила, что это решение отвечает национальным интересам ее страны. Она подчеркнула, что речь идет не о вмешательстве в гражданскую войну или смене режима, а о целенаправленном ударе, не способствующем эскалации напряженности в регионе.

  • сирийский истребитель

    Запад ответил на химатаку в Думе ударом по Сирии

    Российские объекты не пострадали

    Ракеты США и их союзников не попали в зону ответственности подразделений российских ПВО, прикрывающих объекты в Тартусе и Хмеймиме, заявили в Минобороны РФ. По его данным, целями стали объекты военной и гражданской инфраструктуры Сирии.

  • Президент Франции Макрон (в центре)

    Запад ответил на химатаку в Думе ударом по Сирии

    "Дамаск пересек "красную черту"

    "Химатака в сирийской Думе, где погибли десятки людей, стала пересечением "красной черты", - заявил президент Франции Эмманюэль Макрон, объявляя о приказе военным начать удары по Сирии.

  • Французский истребитель

    Запад ответил на химатаку в Думе ударом по Сирии

    Кто и как наносил удары

    США наносили удары не менее чем с одного корабля и одного бомбардировщика B-1B, находящихся в Красном море. Великобритания задействовала четыре боевых самолета Tornado GR4 Королевских ВВС, а Франция - истребители Rafale, стартовавшие с британской базы на Кипре.

  • Дамаск после ракетного удара

    Запад ответил на химатаку в Думе ударом по Сирии

    Результаты налетов пока не известны

    Министр обороны Великобритании Гэвин Уильямсон назвал воздушные налеты очень успешными. В отражении ракетных ударов была задействована только сирийская система ПВО, сообщают как американские, так и российские военные.

  • Merkel empfängt dänischen Ministerpräsidenten Rasmussen (picture-alliance/dpa/W. Kumm)

    Запад ответил на химатаку в Думе ударом по Сирии

    Канцлер Германии одобрила атаку

    Ангела Меркель (Angela Merkel) заявила, что одобряет удар по военным объектам Асада и назвала его "необходимым и соразмерным" действием.

  • Протесты в Дамаске

    Запад ответил на химатаку в Думе ударом по Сирии

    Протесты в Дамаске

    В Дамаске 14 апреля прошел митинг протеста против ракетных ударов США и их союзников. Демонстранты размахивают флагами России и Сирии.

    Автор: Ольга Мищенко


Смотреть видео 03:27

Есть ли шансы у дипломатии после удара в Сирии?

 

Контекст

Запад ответил на химатаку в Думе ударом по Сирии

США, Великобритания и Франция ответили на предполагаемую химатаку в сирийском городе Дума ракетными ударами по военным объектам Асада. (14.04.2018)  

Аудио- и видеофайлы по теме

Есть ли шансы у дипломатии после удара в Сирии?  

Удары по Сирии: как это было  

Пентагон о ракетных ударах по Сирии  

Также по теме

Zypern Französischer Kampfjet landet nach Einsatz

Что известно о ракетном ударе по Сирии в ночь на 14 апреля 14.04.2018

США, Великобритания и Франция ответили на химатаку в сирийском городе Дума нанесением ракетных ударов по Сирии. DW собрала известные факты об атаке.

Israel F-16 Kampfjet

Самолеты израильских ВВС уничтожили сирийскую батарею ПВО 16.10.2017

Представитель армии Израиля сообщил об уничтожении сирийской батареи ПВО, открывшей огонь по израильским самолетам в воздушном пространстве Ливана.

Israel Absturz Kampfjet F-16 nach Einsatz in Syrien

На границе с Сирией сбит израильский боевой самолет 10.02.2018

Напряженность в отношениях между Израилем и Сирией резко обострилась. Израильские ВВС нанесли многочисленные удары по целям на сирийской территории.

Самые читаемые

Постпред РФ при ООН не исключил возможности войны между Россией и США  

Комментарий: Запад заговорил на языке Путина  

Комментарий: Меркель предъявила ультиматум "Северному потоку-2"  

Подписка

RSS-информеры  

Рассылки DW  

Facebook: сообщество DW

Twitter: новости DW

"В контакте": клуб DW

''В контакте'': Учеба и карьера

YouTube: канал DW

Telegram - DW Срочно