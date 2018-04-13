Сирийская армия объявила о взятии Восточной Гуты под контроль

Сирийская армия объявила об установлении Дамаском контроля над Восточной Гутой. Все повстанцы покинули эту территорию, сообщает в субботу, 14 апреля, государственное сирийское агентство SANA. Сейчас, по его информации, должно начаться разминирование территории.

Всего из города Дума под Дамаском вывезены более 21 тысячи человек, которые выразили желание покинуть его, сообщает Минобороны РФ со ссылкой на заявление начальника Центра по примирению враждующих сторон Юрия Евтушенко. Последние 3 976 из них были вчера вывезены на 107 автобусах, уточняет министерство. Всего с начала операции, по его данным, выведены 67 680 человек.

Российские военные еще 12 апреля сообщили об установлении сирийской армией контроля над Думой и тем самым над всей Восточной Гутой.

Правительственные войска начали наступление на прилегающую к Дамаску Восточную Гуту в середине февраля. По информации гуманитарных организаций, в ночь на 7 апреля вертолет сбросил бочковую бомбу с химикатами над городом Дума, который считался последним очагом сопротивления исламистов и повстанцев в регионе. Большинство пострадавших мирных жителей - женщины и дети, отмечают активисты.

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