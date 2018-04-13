 Сирийская армия объявила о взятии Восточной Гуты под контроль | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 14.04.2018
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Мир

Сирийская армия объявила о взятии Восточной Гуты под контроль

Дума и тем самым вся Восточная Гута взяты под контроль армии Башара Асада, сообщает SANA. Минобороны РФ отчиталось о числе выведенных из города людей.

Город Дума, Сирия

Город Дума, Сирия

Сирийская армия объявила об установлении Дамаском контроля над Восточной Гутой. Все повстанцы покинули эту территорию, сообщает в субботу, 14 апреля, государственное сирийское агентство SANA. Сейчас, по его информации, должно начаться разминирование территории.

Контекст

За 7 лет гражданской войны в Сирии мировая общественность могла бы вмешаться в ситуацию, пишут СМИ Германии, комментируя возможную химатаку в Восточной Гуте. Теперь этот шанс упущен. (09.04.2018)

В Сирии вспыхивают новые очаги противостояния. Израиль и Иран обмениваются ударами, пока турецкая армия атакует курдов на севере, а Асад бомбит повстанцев под Дамаском. Какова позиция РФ? (22.02.2018)

Всего из города Дума под Дамаском вывезены более 21 тысячи человек, которые выразили желание покинуть его, сообщает Минобороны РФ со ссылкой на заявление начальника Центра по примирению враждующих сторон Юрия Евтушенко. Последние 3 976 из них были вчера вывезены на 107 автобусах, уточняет министерство. Всего с начала операции, по его данным, выведены 67 680 человек.

Российские военные еще 12 апреля сообщили об установлении сирийской армией контроля над Думой и тем самым над всей Восточной Гутой.

Правительственные войска начали наступление на прилегающую к Дамаску Восточную Гуту в середине февраля. По информации гуманитарных организаций, в ночь на 7 апреля вертолет сбросил бочковую бомбу с химикатами над городом Дума, который считался последним очагом сопротивления исламистов и повстанцев в регионе. Большинство пострадавших мирных жителей - женщины и дети, отмечают активисты. 

Смотрите также:

  • Дональд Трамп

    Запад ответил на химатаку в Думе ударом по Сирии

    Обращение Трампа к нации

    Президент США в обращении к нации в ночь на субботу, 14 апреля, объявил о начале ударов по Сирии.

  • Истребитель

    Запад ответил на химатаку в Думе ударом по Сирии

    Три объекта атак

    Целями ударов стали три объекта, связанные с химическим оружием, отметил глава Объединенного комитета начальников штабов вооруженных сил США Джозеф Данфорд. Это научно-исследовательский центр под Дамаском, предполагаемый склад химического оружия рядом с городом Хомс, и командный пункт, расположенный неподалеку от склада.

  • Глава Пентагона Джеймс Мэттис

    Запад ответил на химатаку в Думе ударом по Сирии

    Более жесткий удар

    Глава Пентагона Джеймс Мэттис заявил, что в этот раз удар союзников по режиму Асада был жестче, чем американская атака в апреле 2017 года. По его словам, по целям в Сирии было выпущено вдвое больше ракет. В прошлом году американцы использовали 59 ракет "Томагавк" в ходе удара по сирийской военной авиабазе Шайрат.

  • Ракетный удар по Сирии

    Запад ответил на химатаку в Думе ударом по Сирии

    Несколько пострадавших

    Сирийское информационное агентство "Сана" назвало удары по Сирии "вопиющим нарушением международного права и демонстрацией неуважения к законам". По его данным, сирийские ПВО сбили 20 ракет, а в результате ударов пострадали несколько мирных жителей.

  • Тереза Мэй

    Запад ответил на химатаку в Думе ударом по Сирии

    В соответствии с национальными интересами Великобритании

    Премьер Великобритании Тереза Мэй, объявив о начале ударов по Сирии, отметила, что это решение отвечает национальным интересам ее страны. Она подчеркнула, что речь идет не о вмешательстве в гражданскую войну или смене режима, а о целенаправленном ударе, не способствующем эскалации напряженности в регионе.

  • сирийский истребитель

    Запад ответил на химатаку в Думе ударом по Сирии

    Российские объекты не пострадали

    Ракеты США и их союзников не попали в зону ответственности подразделений российских ПВО, прикрывающих объекты в Тартусе и Хмеймиме, заявили в Минобороны РФ. По его данным, целями стали объекты военной и гражданской инфраструктуры Сирии.

  • Президент Франции Макрон (в центре)

    Запад ответил на химатаку в Думе ударом по Сирии

    "Дамаск пересек "красную черту"

    "Химатака в сирийской Думе, где погибли десятки людей, стала пересечением "красной черты", - заявил президент Франции Эмманюэль Макрон, объявляя о приказе военным начать удары по Сирии.

  • Французский истребитель

    Запад ответил на химатаку в Думе ударом по Сирии

    Кто и как наносил удары

    США наносили удары не менее чем с одного корабля и одного бомбардировщика B-1B, находящихся в Красном море. Великобритания задействовала четыре боевых самолета Tornado GR4 Королевских ВВС, а Франция - истребители Rafale, стартовавшие с британской базы на Кипре.

  • Дамаск после ракетного удара

    Запад ответил на химатаку в Думе ударом по Сирии

    Результаты налетов пока не известны

    Министр обороны Великобритании Гэвин Уильямсон назвал воздушные налеты очень успешными. В отражении ракетных ударов была задействована только сирийская система ПВО, сообщают как американские, так и российские военные.

  • Merkel empfängt dänischen Ministerpräsidenten Rasmussen (picture-alliance/dpa/W. Kumm)

    Запад ответил на химатаку в Думе ударом по Сирии

    Канцлер Германии одобрила атаку

    Ангела Меркель (Angela Merkel) заявила, что одобряет удар по военным объектам Асада и назвала его "необходимым и соразмерным" действием.

  • Протесты в Дамаске

    Запад ответил на химатаку в Думе ударом по Сирии

    Протесты в Дамаске

    В Дамаске 14 апреля прошел митинг протеста против ракетных ударов США и их союзников. Демонстранты размахивают флагами России и Сирии.

    Автор: Ольга Мищенко


  • Бомбардировки Восточной Гуты 19-20 февраля 2018 года

    Гуманитарная катастрофа в Восточной Гуте

    По данным ООН, в ходе атак правительственных сил Сирии в Восточной Гуте с середины февраля там погибли порядка 600 человек, около 2000 получили ранения. Среди погибших и раненых много женщин и детей. На фото - поселение Арбин в Восточной Гуте после бомбардировки 20 февраля.

  • Бомбардировки Восточной Гуты 19-20 февраля 2018 года

    Гуманитарная катастрофа в Восточной Гуте

    Восточная Гута расположена в непосредственной близости от сирийской столицы Дамаска. По данным ООН, в осажденном анклаве могут находиться до 400 тысяч человек.

  • Бомбардировки Восточной Гуты 19-20 февраля 2018 года

    Гуманитарная катастрофа в Восточной Гуте

    Официально Восточная Гута является в Сирии одной из "зон деэскалации", о создании которых Россия, Турция и Иран договорились в мае 2017 года.

  • Бомбардировки Восточной Гуты 19-20 февраля 2018 года

    Гуманитарная катастрофа в Восточной Гуте

    Положение мирных жителей Восточной Гуты катастрофическое, заявил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш.

  • Бомбардировки Восточной Гуты 19-20 февраля 2018 года

    Гуманитарная катастрофа в Восточной Гуте

    По предположениям наблюдателей, сирийская армия и ее союзники ведут бомбардировки Восточной Гуты в рамках подготовки наземной операции.

  • Бомбардировки Восточной Гуты 19-20 февраля 2018 года

    Гуманитарная катастрофа в Восточной Гуте

    В регионе лишь за два дня ожесточенных боев (19-20 февраля) были выведены из строя шесть клиник, включая важнейший госпиталь в Арбине, который дважды подвергался бомбардировкам. Как сообщает Сирийский наблюдательный совет по правам человека SOHR, это лечебное учреждение было целью атак российских военных самолетов.

  • Бомбардировки Восточной Гуты 19-20 февраля 2018 года

    Гуманитарная катастрофа в Восточной Гуте

    Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш осудил удары по больницам в Восточной Гуте. Он сообщил, что более 700 больных и раненых нуждаются в срочной эвакуации.

  • Бомбардировки Восточной Гуты 19-20 февраля 2018 года

    Гуманитарная катастрофа в Восточной Гуте

    Вместе с тем Гутерриш раскритиковал и артобстрел, устроенный повстанцами в Восточной Гуте. Он подчеркнул, что обе стороны должны уважать нормы гуманитарного права и щадить гражданское население.

  • Бомбардировки Восточной Гуты 19-20 февраля 2018 года

    Гуманитарная катастрофа в Восточной Гуте

    Фотографии из Восточной Гуты все больше напоминают трагические снимки из Алеппо 2016 года. Этот город стал местом самых ожесточенных боев в сирийской войне. Характеризуя события в Алеппо, правозащитные организации говорят о военных преступлениях сирийского режима и его союзников - прежде всего, России.

  • Дети в Думе после предположительной химической атаки

    Гуманитарная катастрофа в Восточной Гуте

    По данным международных гуманитарных организаций, в ночь на 7 апреля над городом Дума, который считается последним очагом сопротивления джихадистов и повстанцев в регионе, с вертолета была сброшена бочковая бомба с химикатами. По информации активистов, погибли более 40 человек, свыше 500 получили ранения. Большинство пострадавших мирных жителей - женщины и дети.

  • Mutmaßlicher Giftgasangriff in Syrien (picture-alliance /AP/dpa)

    Гуманитарная катастрофа в Восточной Гуте

    "Это одна из самых ужасных химических атак в сирийской истории", - заявил председатель гуманитарной организации UOSSM Ганем Тайяра. При этом пока невозможно объективно проверить и подтвердить информацию, распространяемую "Белыми касками" и UOSSM - сотрудники структур ООН не присутствуют в районе осажденной Думы, поэтому не располагают данными о возможном применении химического оружия.

    Автор: Павел Лось


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Химатака в Сирии и вероятность силового ответа США (09.04.2018)

Контекст

Гуманитарная катастрофа в Восточной Гуте

Восточная Гута - последний район Сирии, контролируемый противниками Дамаска. В конце февраля он подвергся сильным бомбардировкам, повлекшим многочисленные жертвы среди мирного населения. (22.02.2018)  

Запад ответил на химатаку в Думе ударом по Сирии

США, Великобритания и Франция ответили на предполагаемую химатаку в сирийском городе Дума ракетными ударами по военным объектам Асада. (14.04.2018)  

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Армия РФ сообщила об установлении Дамаском контроля над Восточной Гутой

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Химатака в Сирии и вероятность силового ответа США (09.04.2018)  

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