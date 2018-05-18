 Сирийская армия взяла под полный контроль Дамаск | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 21.05.2018
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Мир

Сирийская армия взяла под полный контроль Дамаск

Башар Асад впервые за шесть лет контролирует все районы сирийской столицы. Боевики ИГ покинули город на автобусах.

Вид на Дамаск

Вооруженные силы, подконтрольные президенту Сирии Башару Асаду, взяли под контроль последние районы на юге Дамаска, ранее удерживаемые террористической организацией "Исламское государство". Об этом в понедельник, 21 мая, сообщают представители оппозиционного "Сирийского наблюдательного совета по правам человека" (SOHR). Таким образом, столица Сирии впервые за шесть лет полностью находится под контролем Асада.

Контекст

Корреспондент DW встретилась в Турции с "Белыми касками". На их счету тысячи спасенных жизней в охваченной войной Сирии. Кто они - люди, которых режим Асада считает врагами? (08.02.2017)

Дума и тем самым вся Восточная Гута взяты под контроль армии Башара Асада, сообщает SANA. Минобороны РФ отчиталось о числе выведенных из города людей. (15.04.2018)

Вооруженные формирования ИГ покинули юг Дамаска по соглашению с сирийской армией - им предоставили 32 автобуса, которые вывезли в районы центральной Сирии 1600 человек.

В середине апреля сирийская армия после ожесточенных боев установила контроль над Восточной Гутой. Этот город под Дамаском, по данным Минобороны РФ, покинули более 21 тысячи человек, которых также вывезли на автобусах.

Военные успехи сирийских войск сопровождаются резкой критикой режима Асада со стороны стран Евросоюза и США. В частности, министр иностранных дел ФРГ Хайко Мас (Heiko Maas) исключил возможность долгосрочного урегулирования конфликта в Сирии при участии Асада. "Сначала нужно искать решения со всеми теми, кто имеет влияние в регионе, однако никто не может представить себе, что частью такого решения может быть человек, применяющий химическое оружие против собственного народа", - сказал Мас.

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    Запад ответил на химатаку в Думе ударом по Сирии

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    Президент США в обращении к нации в ночь на субботу, 14 апреля, объявил о начале ударов по Сирии.

  • Истребитель

    Запад ответил на химатаку в Думе ударом по Сирии

    Три объекта атак

    Целями ударов стали три объекта, связанные с химическим оружием, отметил глава Объединенного комитета начальников штабов вооруженных сил США Джозеф Данфорд. Это научно-исследовательский центр под Дамаском, предполагаемый склад химического оружия рядом с городом Хомс, и командный пункт, расположенный неподалеку от склада.

  • Глава Пентагона Джеймс Мэттис

    Запад ответил на химатаку в Думе ударом по Сирии

    Более жесткий удар

    Глава Пентагона Джеймс Мэттис заявил, что в этот раз удар союзников по режиму Асада был жестче, чем американская атака в апреле 2017 года. По его словам, по целям в Сирии было выпущено вдвое больше ракет. В прошлом году американцы использовали 59 ракет "Томагавк" в ходе удара по сирийской военной авиабазе Шайрат.

  • Ракетный удар по Сирии

    Запад ответил на химатаку в Думе ударом по Сирии

    Несколько пострадавших

    Сирийское информационное агентство "Сана" назвало удары по Сирии "вопиющим нарушением международного права и демонстрацией неуважения к законам". По его данным, сирийские ПВО сбили 20 ракет, а в результате ударов пострадали несколько мирных жителей.

  • Тереза Мэй

    Запад ответил на химатаку в Думе ударом по Сирии

    В соответствии с национальными интересами Великобритании

    Премьер Великобритании Тереза Мэй, объявив о начале ударов по Сирии, отметила, что это решение отвечает национальным интересам ее страны. Она подчеркнула, что речь идет не о вмешательстве в гражданскую войну или смене режима, а о целенаправленном ударе, не способствующем эскалации напряженности в регионе.

  • сирийский истребитель

    Запад ответил на химатаку в Думе ударом по Сирии

    Российские объекты не пострадали

    Ракеты США и их союзников не попали в зону ответственности подразделений российских ПВО, прикрывающих объекты в Тартусе и Хмеймиме, заявили в Минобороны РФ. По его данным, целями стали объекты военной и гражданской инфраструктуры Сирии.

  • Президент Франции Макрон (в центре)

    Запад ответил на химатаку в Думе ударом по Сирии

    "Дамаск пересек "красную черту"

    "Химатака в сирийской Думе, где погибли десятки людей, стала пересечением "красной черты", - заявил президент Франции Эмманюэль Макрон, объявляя о приказе военным начать удары по Сирии.

  • Французский истребитель

    Запад ответил на химатаку в Думе ударом по Сирии

    Кто и как наносил удары

    США наносили удары не менее чем с одного корабля и одного бомбардировщика B-1B, находящихся в Красном море. Великобритания задействовала четыре боевых самолета Tornado GR4 Королевских ВВС, а Франция - истребители Rafale, стартовавшие с британской базы на Кипре.

  • Дамаск после ракетного удара

    Запад ответил на химатаку в Думе ударом по Сирии

    Результаты налетов пока не известны

    Министр обороны Великобритании Гэвин Уильямсон назвал воздушные налеты очень успешными. В отражении ракетных ударов была задействована только сирийская система ПВО, сообщают как американские, так и российские военные.

  • Merkel empfängt dänischen Ministerpräsidenten Rasmussen (picture-alliance/dpa/W. Kumm)

    Запад ответил на химатаку в Думе ударом по Сирии

    Канцлер Германии одобрила атаку

    Ангела Меркель (Angela Merkel) заявила, что одобряет удар по военным объектам Асада и назвала его "необходимым и соразмерным" действием.

  • Протесты в Дамаске

    Запад ответил на химатаку в Думе ударом по Сирии

    Протесты в Дамаске

    В Дамаске 14 апреля прошел митинг протеста против ракетных ударов США и их союзников. Демонстранты размахивают флагами России и Сирии.

    Автор: Ольга Мищенко


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Что известно о химатаке в сирийской Думе

Контекст

Запад ответил на химатаку в Думе ударом по Сирии

США, Великобритания и Франция ответили на предполагаемую химатаку в сирийском городе Дума ракетными ударами по военным объектам Асада. (14.04.2018)  

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Что известно о химатаке в сирийской Думе  

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