Сестра Савченко просит помощи у президента Трампа

Надежда Савченко задержана за свою политическую деятельность и последовательную борьбу с системной коррупцией в Украине. Об этом сестра Надежды Вера написала президенту США Дональду Трампу в письме, опубликованном на ее странице в соцсети Facebook в понедельник, 2 апреля.

По словам Веры, решение об аресте Савченко является политически мотивированным и направленным на устранение оппозиционного конкурента действующей власти - Надежда собиралась выдвинуть свою кандидатуру на пост президента страны.

"Начиная с конца 2016 года, Савченко получили три предупреждения о покушении на ее жизнь в случае, если она не изменит свой политический курс, а также подверглась попыткам шантажа", - пишет Вера Савченко. По ее словам, Надежда никогда "не скрывалась от следствия и суда", а обвинение в попытке государственного переворота является "абсурдным и бессмысленным".

Вера Савченко призывает Трампа "на всех площадках международной дипломатии" поднять вопрос о преследовании в Украине оппозиционных политиков и "обеспечить пристальный международный надзор за ситуацией преследования моей сестры".

Ранее Вера Савченко сообщала, что голодовка, которую объявила в заключении сестра, оказывает влияние на ее здоровье. "Надежда решила не акцентировать внимание на этом вопросе, но когда уже идет кровавая рвота, не акцентировать внимание тяжело", - сообщила она.

59 дней

Шевченковский районный суд Киева 23 марта, поддержав позицию обвинения, вынес решение взять Савченко под стражу на 59 суток без возможности внесения залога. Генпрокуратура Украины инкриминирует ей ряд тяжких преступлений, включая "действия, направленные на насильственное изменение или свержение конституционного строя", "создание террористической группы или террористической организации", "посягательство на жизнь государственного или общественного деятеля", "незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами". По некоторым данным, ей может грозить от пяти лет лишения свободы до пожизненного заключения.

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Смотреть видео 03:19 Поделиться "Узник" Кремля Надежда Савченко стала "узником" Киева? Отправить Facebook Google+ Whatsapp Tumblr Vkontakte Livejournal Mail Мой круг Odnoklassniki Telegram Постоянная ссылка http://p.dw.com/p/2ut4j Подготовка военного переворота: Надежду Савченко судят в Киеве (23.03.2018)