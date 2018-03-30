Сестра Савченко просит помощи у президента Трампа

Надежда Савченко задержана за свою политическую деятельность и последовательную борьбу с системной коррупцией в Украине. Об этом сестра Надежды Вера написала президенту США Дональду Трампу в письме, опубликованном на ее странице в соцсети Facebook в понедельник, 2 апреля.
По словам Веры, решение об аресте Савченко является политически мотивированным и направленным на устранение оппозиционного конкурента действующей власти - Надежда собиралась выдвинуть свою кандидатуру на пост президента страны.
"Начиная с конца 2016 года, Савченко получили три предупреждения о покушении на ее жизнь в случае, если она не изменит свой политический курс, а также подверглась попыткам шантажа", - пишет Вера Савченко. По ее словам, Надежда никогда "не скрывалась от следствия и суда", а обвинение в попытке государственного переворота является "абсурдным и бессмысленным".
Вера Савченко призывает Трампа "на всех площадках международной дипломатии" поднять вопрос о преследовании в Украине оппозиционных политиков и "обеспечить пристальный международный надзор за ситуацией преследования моей сестры".
Ранее Вера Савченко сообщала, что голодовка, которую объявила в заключении сестра, оказывает влияние на ее здоровье. "Надежда решила не акцентировать внимание на этом вопросе, но когда уже идет кровавая рвота, не акцентировать внимание тяжело", - сообщила она.
59 дней
Шевченковский районный суд Киева 23 марта, поддержав позицию обвинения, вынес решение взять Савченко под стражу на 59 суток без возможности внесения залога. Генпрокуратура Украины инкриминирует ей ряд тяжких преступлений, включая "действия, направленные на насильственное изменение или свержение конституционного строя", "создание террористической группы или террористической организации", "посягательство на жизнь государственного или общественного деятеля", "незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами". По некоторым данным, ей может грозить от пяти лет лишения свободы до пожизненного заключения.
Смотрите также:
-
Какие требования Майдана выполнены на Украине спустя три года?
Украина - это Европа
21 ноября 2013 года украинцы вышли на Майдан, протестуя против политики тогдашнего президента Виктора Януковича, отказавшегося подписывать соглашение об ассоциации с Евросоюзом. Протесты закончились сменой власти, и Киев в марте 2014 года подписал политическую часть соглашения об ассоциации, а в июне - экономическую. Но из-за позиции Нидерландов процесс ратификации документа оказался заблокирован.
-
Какие требования Майдана выполнены на Украине спустя три года?
Таежному союзу - нет
Протестующие в центре Киева требовали от Януковича отказаться от интеграции страны в Таможенный союз ЕврАзЭс. Туда Украину активно приглашал президент России Путин. После победы Майдана новые власти в Киеве вообще отказались от этой идеи, но, по данным соцопроса группы "Рейтинг, проведенного в сентябре-октября 2016 года, 19% украинцев до сих пор выступают за Таможенный союз.
-
Какие требования Майдана выполнены на Украине спустя три года?
Лозунг "Банду - вон" по-прежнему актуален
Во время протестов на Майдане украинцы объединились, требуя "перезагрузки власти", которая погрязла в коррупционных скандалах и разного рода преступных махинациях. Частично это требование было удовлетворено. Власть в стране сменилась, но и новых чиновников и политиков на Украине продолжают обвинять и уличать в коррупции.
-
Какие требования Майдана выполнены на Украине спустя три года?
Досрочные выборы состоялись
Больше всего претензий у майдановцев было к тогдашнему президенту Януковичу и его так называемой "семье". Их обвиняли в разворовывании госсобственности и в узурпации власти. Во время протестов звучали требования импичмента президента и роспуска парламента. Они были полностью удовлетворены. После бегства из страны Януковича на Украине прошли досрочные президентские и парламентские выборы.
-
Какие требования Майдана выполнены на Украине спустя три года?
Своих не бросать
В ходе столкновений на Майдане силовики задержали более двухсот протестовавших. В отношении большинства из них были открыты уголовные дела, которые в судах заканчивались обвинительными приговорами. Соратники задержанных добивались их освобождения, протестуя под стенами СИЗО и защищая их в судах. После победы Майдан все эти лица были отпущены на свободу.
-
Какие требования Майдана выполнены на Украине спустя три года?
Правоохранительные органы поставлены под контроль
Майдановцы также добивались контроля над правоохранительными органами и расформирования спецподразделения "Беркут". После смены власти "Беркут" распустили. Ряд его бывших руководителей задержаны, против них возбуждены уголовные дела. Украинскую милицию переименовали в полицию, многие ее сотрудники были уволены. С нуля была создана патрульная полиция, которой сейчас доверяют более 40% украинцев.
-
Какие требования Майдана выполнены на Украине спустя три года?
Системных изменений в стране пока не произошло
На Майдане звучали требования системных перемен в стране. После смены власти под давлением международных партнеров на Украине начались реформы. Прогресс достигнут в создании структур, призванных бороться с коррупцией, в проведении гостендеров, децентрализации власти, контроле над правоохранительными орагнами. Но до сих пор не проведена судебная и медицинская реформа, коррупция все еще процветает.
Автор: Лилия Ржеутская, Киев