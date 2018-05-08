 Сенат США рассекретил часть доклада о влиянии РФ на выборы в 2016 году | Новости из Германии о России | DW | 09.05.2018
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Россия

Сенат США рассекретил часть доклада о влиянии РФ на выборы в 2016 году

Кампания по вмешательству в выборы президента США началась по распоряжению Путина и была направлена на дискредитацию Клинтон, говорится в документе, опубликованном комитетом по разведке Сената.

Здание Конгресса США

Комитет по разведке Сената США опубликовал рассекреченную часть доклада, датированного январем 2017 года и подготовленного при участии Центрального разведывательного управления (ЦРУ), Федерального бюро расследований (ФБР) и Агентства национальной безопасности (АНБ). В документе, размещенном во вторник, 8 мая, на сайте комитета, говорится, что Кремль вмешивался в ход президентских выборов в США в 2016 году. При этом Москва отдавала явное предпочтение кандидату от республиканцев Дональду Трампу.

По распоряжению Путина

Президент РФ Владимир Путин лично распорядился начать кампанию по влиянию на президентскую гонку в США в 2016 году, уверены авторы доклада. При этом, по их мнению, целью Москвы был подрыв веры общества в демократический процесс в США, дискредитация соперницы Трампа Хиллари Клинтон и снижение ее шансов на победу.

При этом кампания Москвы по вмешательству в американские выборы была разносторонней и скоординированной и проводилась с участием государственных СМИ и агентств, хакеров, проплаченных пользователей соцсетей ("троллей"), блогеров и спецслужб.

Контекст

Авторы доклада пришли к выводу, что связанные с российским правительством хакеры осуществляли кибератаки на избиркомы. При этом речь идет о "беспрецедентной и скоординированной кампании в киберпространстве, направленной на инфраструктуру избиркомов". В частности, киберпреступники искали уязвимые места в базах данных и предпринимали попытки взломов, в небольшом числе случаев успешные, указывается далее.

Кампания стартовала не позднее начала 2016 года

Кроме того, РФ занималась разведывательной деятельностью с тем, чтобы повлиять в своих интересах на выборы, отмечают авторы документа. По их данным, эти действия начались не позднее начала 2016 года и были продолжены вплоть до дня голосования 8 ноября.

Одновременно в документе указывается, что полный отчет о российском вмешательстве в выборы в США является совершенно секретным, так как в нем указываются источники информации, а также методы работы американских спецслужб. При этом выводы, содержащиеся в рассекреченной версии доклада, идентичны выводам полной версии документа.

Москва и Трамп отрицают вмешательство

Россия категорически отрицает вмешательство в президентскую кампанию в США в 2016 году. В свою очередь Трамп заявляет, что является жертвой "охоты на ведьм", и также решительно отрицает сговор своего избирательного штаба с Москвой.

Ранее США предъявили 13 гражданам России официальные обвинения во вмешательстве в президентские выборы 2016 года. В числе обвиняемых фигурировали бизнесмен Евгений Пригожин и 12 высокопоставленных сотрудников санкт-петербургского Агентства интернет-исследований ("фабрика троллей").

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  • USA Donald Trump Jr. (picture-alliance/AP Photo/C. Kaster)

    Российские следы вокруг Дональда Трампа

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  • Symbolbild Social Media & Geld (picture-alliance/dpa/F. Gabbert)

    Российские следы вокруг Дональда Трампа

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  • Google Logo (Picture alliance/dpa/O.Spata)

    Российские следы вокруг Дональда Трампа

    Интернет как поле боя

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  • USA - Ermittlungen zur Russland-Affäre - Paul Manafort (picture alliance/abaca/O. Douliery)

    Российские следы вокруг Дональда Трампа

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    В рамках расследования вмешательства России в выборы в США, предъявлено первое обвинение. Бывший руководитель избирательного штаба Дональда Трампа Пол Манафорт обвиняется в заговоре против интересов Соединенных Штатов. В том числе упоминается факт получения многомиллионных сумм за работу на бывшего президента Украины Виктора Януковича.

  • Deutschland Trump trifft Putin (picture alliance/dpa/AP/E. Vucci)

    Российские следы вокруг Дональда Трампа

    Ложь выходит наружу

    Одновременно стало известно о том, что бывший советник Трампа по внешней политике Джордж Пападопулос, работавший в его избирательном штабе, признался в даче ложных показаний ФБР. Он скрыл факт встречи с иностранцами, имеющими отношение к российским властям. В показаниях фигурирует и встреча с якобы племянницей Владимира Путина.

    Автор: Павел Лось, Михаил Бушуев


Смотреть видео 13:07

Facebook, Twitter и Google о влиянии России на выборы в США - DW Новости

Контекст

Российские следы вокруг Дональда Трампа

В США не утихают скандалы вокруг возможных связей окружения Дональда Трампа с Россией. В СМИ звучат все новые обвинения, которые президент отвергает. DW собрала самые громкие из них. (13.06.2017)  

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За что отчитывался Цукерберг перед Сенатом и причем тут российский след?  

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