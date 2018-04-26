Сенат США одобрил спорную кандидатуру нового посла в Германии

Новым послом США в Германии станет 51-летний Ричард Гренелл. Его кандидатуру в четверг, 26 апреля, одобрил американский Сенат. Пост посла США в Германии оставался свободным на протяжении 15 месяцев. Дональд Трамп выдвинул Гренелла на эту должность еще в сентябре 2017 года, однако его выбор вызвал резкую критику в рядах демократов.

В частности, ставленника Трампа обвиняли в некорректных высказываниях в адрес женщин, которые он допускал в своем Twitter. Кроме того, Гренелла упрекали в том, что он называл "раздутым" возможное вмешательство Кремля в американские выборы.

Гренелл был соратником Трампа еще на ранних стадиях предвыборной кампании. В прошлом он на протяжении семи лет работал спикером американской делегации в ООН. Гренелл еще в 1990-е годы признался в своей гомосексуальной ориентации и выступает за легализацию однополых браков.

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