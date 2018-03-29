 Семь стран претендуют на проведение зимней Олимпиады-2026 | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 30.03.2018
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Мир

Семь стран претендуют на проведение зимней Олимпиады-2026

В числе претендентов - Австрия, Италия, Канада и Турция. Решение о месте проведения игр будет принято в сентябре 2019 года.

Итальянский Турин - один из претендентов

Итальянский Турин - один из претендентов

Семь стран подали заявки на проведение 25-х зимних Олимпийских игр в 2026 году. На проведение Олимпиады и Паралимпиады претендуют города Грац и Шламдинг (Австрия), Милан и Турин (Италия), Калгари (Канада), Эрзурум (Турция), Саппоро (Япония), Сьон (Швейцария) и Стокгольм (Швеция), сообщает интернет-портал insidethegames.biz в пятницу, 30 марта.

Контекст

9 февраля в Пхёнчхане открылась зимняя Олимпиада. МОК поступил слишком лояльно, позволив отдельным российским атлетам участвовать в Играх под нейтральным флагом, пишут немецкие СМИ. (09.02.2018)

Немецкий эксперт в интервью DW дал оценку решению выездной панели Спортивного арбитража по искам российских атлетов, не приглашенных на Олимпиаду в Пхёнчхане. (09.02.2018)

В сообщении отмечается, что у стран-претендентов есть шесть месяцев, чтобы детально обосновать свои заявки. Официальные кандидаты на проведение зимней Олимпиады-2026 будут объявлены на сессии Международного олимпийского комитета (МОК) в Буэнос-Айресе в октябре текущего года, а столица Олимпиады будет названа на сессии МОК в Милане в сентябре 2019 года.

В 2018 году зимние Олимпийские игры состоялись в южнокорейском Пхёнчхане, в 2022 году они пройдут в Пекине.

Саппоро уже принимал зимнюю Олимпиаду в 1972 году, Калгари - в 1988-м, Турин - в 2006 году. В Стокгольме проходила летняя Олимпиада 1912 года.

Смотрите также:

  • На церемонии открытия Олимпиады-2018

    Олимпийские игры-2018 в цифрах

    23-е зимние Олимпийские игры

    В южнокорейском Пхёнчхане 9 февраля 2018 года стартовали 23-е зимние Олимпийские игры. Первые проходили в 1924 году во французском Шамони, правда, статус Олимпийских игр они получили от МОК уже после их проведения. Изначально соревнования в Шамони назывались Международной неделей зимних видов спорта.

  • Санно-бобслейная трасса в Пхёнчхане

    Олимпийские игры-2018 в цифрах

    130/80 (не)безопасно

    Пхёнчхан расположен в горах Тхэбэк в 130 километрах восточнее Сеула. Зима там долгая и снежная. Так что условия для зимних видов спорта идеальные. Но отпугнуть многих болельщиков способен тот факт, что в 80 километрах от Пхёнчхана находится граница с Северной Кореей.

  • Люди приветствуют друг друга в олимпийской деревне

    Олимпийские игры-2018 в цифрах

    43 700 - мир и процветание

    Пхёнчхан в переводе с корейского означает мир и процветание. Лучшего лозунга для проведения Олимпиады не найти. При этом население самого Пхёнчхана составляет всего 9 940 человек. В одноименном округе проживает более 43 700 человек.

  • Стадион в Пхёнчхане

    Олимпийские игры-2018 в цифрах

    35 000 Олимпийский стадион

    Стадион в Пхёнчхане построен специально для зимних Олимпийский игр-2018. Он рассчитан на 35 000 зрителей, которые смогут наблюдать здесь за церемонией открытия и закрытия зимних Олимпийских Игр и зимних Паралимпийских игр.

  • Часы на фоне карты мира

    Олимпийские игры-2018 в цифрах

    Разница во времени

    Многим любителям спорта, которые приехали в Пхёнчхан, например, из Европы, придется пережить определенные неудобства, связанные с разницей во времени. Между Берлином и Сеулом она составляет 8 часов. А между Москвой и Сеулом - 6. По среднеевропейскому времени соревнования будут проходить после обеда и даже ночью. Открытие Игр состоялось 9 февраля, европейцы увидели его ровно в полдень.

  • Биатлонистки на трассе

    Олимпийские игры-2018 в цифрах

    15 видов спорта

    Спортсмены со всего мира принимают участие в соревнованиях по 15 видам спорта. Среди них подавляющее большинство - традиционные: лыжи, биатлон, горные лыжи, хоккей. При этом МОК включил в программу Олимпиады-2018 шесть новых дисциплин: масс-старт в конькобежном спорте (мужчины и женщины), биг-эйр в сноуборде (мужчины и женщины), командные соревнования в горнолыжном спорте и дабл-микст в кёрлинге.

  • Изображение Олимпийских колец

    Олимпийские игры-2018 в цифрах

    3000 спортсменов

    Почти 3000 атлетов поборются за олимпийские медали в Пхёнчхане. "Чистым" российским спортсменам, не замешанным в допинговом скандале, разрешено участвовать в Играх под нейтральным флагом.

  • Слово допинг и шприц на фоне флага России

    Олимпийские игры-2018 в цифрах

    Последствия допингового скандала

    5 декабря МОК отстранил сборную России от участия в Играх в Пхёнчхане из-за допингового скандала. При этом МОК пригласил 169 "чистых" спортсменов из РФ поучаствовать в Играх под нейтральным флагом. В день открытия Олимпиады Спортивный арбитражный суд в Лозанне, рассмотрев апелляции 45 российских спортсменов и 2 тренеров на решение МОК, не разрешил ни одному из них участвовать в Олимпийских играх.

  • Соревнования по кёрлингу

    Олимпийские игры-2018 в цифрах

    Впервые без немецких кёрлингистов

    Впервые с 1998 года, когда кёрлинг вновь был включен в программу зимних Олимпийских игр, немецкие спортсмены не примут участие в розыгрыше медалей в этом виде спорта. Как мужская, так и женская сборные не смогли квалифицироваться на Игры.

  • Олимпийские медали, которые будут вручаться на Играх в Пхёнчане

    Олимпийские игры-2018 в цифрах

    377 медалей немецкой сборной

    377 олимпийских медалей завоевали немецкие спортсмены за всю историю зимних Олимпийских игр. Представлявшие Германию атлеты в общей сложности выиграли 136 медалей высшего достоинства. А еще в копилке олимпийской сборной ФРГ 135 серебряных и 106 бронзовых медалей.

  • Немецкая делегация на открытии Игр-2018

    Олимпийские игры-2018 в цифрах

    Германия на шестом месте

    На прошедших в 2014 году зимних Олимпийских играх в Сочи на счету сборной Германии было 19 медалей: 8 золотых, 6 серебряных и 5 бронзовых. Немецкие спортсмены в неофициальном командном зачете оказались на шестом месте.

  • Пятикратная олимпийская чемпионка Клаудия Пехштайн

    Олимпийские игры-2018 в цифрах

    Седьмые игры для лучшей немецкой спортсменки

    Пятикратная олимпийская чемпионка Клаудия Пехштайн (Claudia Pechstein), всего завоевавшая 9 медалей разного достоинства, является лучшей немецкой спортсменкой, отправившейся на зимние Олимпийские игры-2018. В Пхёнчхане она будет праздновать не только свое участие в седьмой для нее Олимпиаде, но и свой 46-й день рождения.

  • Билет на олимпийские соревнования

    Олимпийские игры-2018 в цифрах

    Более миллиона билетов на Олимпиаду для болельщиков

    Продажа билетов на олимпийские соревнования проходила вяло. Из 1,07 млн входных билетов было продано лишь около 30 процентов. Интерес корейцев к зимней Олимпиаде в Пхёнчхане не очень большой. Многим не по карману дорогие билеты и проживание в отелях рядом со спортивными аренами.

  • Эстафета олимпийского огня

    Олимпийские игры-2018 в цифрах

    7500 факелоносцев участвовали в эстафете Олимпийского огня

    7500 факелоносцев принимали участие в эстафете олимпийского огня. Они пронесли его через все важные города и регионы Южной Кореи и зажгли во время церемонии открытия Олимпиады на стадионе в Пхёнчхане. Самой продолжительной и масштабной в истории зимних Олимпийских игр была эстафета олимпийского огня "Сочи-2014".

    Автор: Мелани Ласт, Наталья Позднякова


Смотреть видео 01:42

Арбитраж в Лозанне: оправдали ли окончательно российских атлетов?

Контекст

Олимпийские игры-2018 в цифрах

9 февраля в южнокорейском Пхёнчхане стартовали зимние Олимпийские игры-2018. Сколько атлетов в них участвуют? Сколько медалей разыгрывается? Какие виды спорта представлены? Об этом галерея DW. (09.02.2018)  

Ссылки в интернете

Сообщение inthegames.biz

Аудио- и видеофайлы по теме

Арбитраж в Лозанне: оправдали ли окончательно российских атлетов?  

Олимпиада без допинга? - DW Новости  

Россия на Олимпиаде-2018: К участию готовятся Путин, Шойгу, Лавров и Медведев - "Заповедник"  

Самые читаемые

В Сирии предотвращено столкновение солдат США с россиянами  

Белый дом отреагировал на высылку дипломатов США из России  

В Берлине остановлен неисправный автобус с детьми из России  

Подписка

RSS-информеры  

Рассылки DW  

Facebook: сообщество DW

Twitter: новости DW

"В контакте": клуб DW

''В контакте'': Учеба и карьера

YouTube: канал DW

Telegram - DW Срочно