"Северный поток - 2" - одна из тем визита Меркель к Трампу

Канцлер Ангела Меркель (Angela Merkel) вылетает из Берлина в Вашингтон в четверг, 26 апреля, в половине пятого. Расчетное время в пути - 9 часов. В пятницу в 11:35 - уже по вашингтонскому времени - ее встретит на пороге Белого дома американский президент Дональд Трамп. Затем Меркель распишется в книге почетных гостей.

Никаких торжественных церемоний или праздничного банкета, как во время недавнего приезда в Белый дом президента Франции Эмманюэля Макрона, в честь Ангелы Меркель не предвидится. В отличие от французского, ее визит не государственный, а сугубо рабочий.

20 минут на переговоры с Трампом с глазу на глаз, полтора часа на обед в расширенном составе, полчаса на пресс-конференцию, а в 14:05 - уже в обратный путь. Брифинг, на котором советники главы правительства Германии рассказывали о целях визита Меркель в США, продолжался едва ли не дольше, чем время, отведенное на ее переговоры в Белом доме.

Берлин готовится к торговой войне

О конфликтах на мировой арене - Сирия, Северная Корея, соглашение о ядерной программе Ирана, Донбасс - речь, наверное, тоже зайдет. Но главное на повестке дня канцлера - это проблемы в трансатлантической торговле и возможные негативные последствия новых американских санкций против России для немецких фирм, имеющих коммерческие связи с российскими партнерами.

На сталепрокатном заводе в Германии

В Берлине больше не надеются, что действующий до 1 мая для Евросоюза мораторий на введенные Трампом штрафные пошлины на сталь и алюминий будет продлен. Поэтому советники канцлера уже готовят аргументацию для дальнейших торгово-экономических переговоров с США.

Да, признают они, в торговле между Германией и США существует дисбаланс. Американский дефицит составляет примерно 50 миллиардов евро при общем объеме двусторонней торговли в 170 миллиардов. Сумма прямых немецких инвестиций в США также значительно выше, чем американских в Германии, - 270 миллиардов против 112 миллиардов.

Почему в США любят немецкие машины?

Правительство Германии, однако, не в силах повлиять на причины такого положения дел, говорят в ведомстве федерального канцлера.

В США любят немецкие машины

Это, мол, валютный курс, демография, цены на нефть, качество товаров. Никто ведь не заставляет американцев покупать именно немецкие автомобили. "Их покупают в США не по принуждению, а потому, что они хорошие", - говорит высокопоставленный консультант канцлера.

Упреки Трампа в том, что пошлины на импорт легковых машин в ЕС выше, чем в США (10% в ЕС и 3% в США), в Берлине тоже считают несправедливыми. В ведомстве федерального канцлера подсчитали, что если учитывать не только легковые машины, но и, например, грузовики, пикапы и составляющие в США треть рынка внедорожники, то соотношение пошлин выглядит уже совсем иначе - 4,3% в ЕС против 3,1% в США. А по промышленным товарам в целом американские пошлины даже выше европейских - 1,6% против 1,4%.

Новый проект "Газпрома" под угрозой

Вторая важная для Берлина тема визита Меркель в Вашингтон - "Северный поток - 2". Причем, если судить по вниманию, которое советники канцлера уделили ей на брифинге, над реализацией этого проекта, в который уже вложили многие миллиарды евро "Газпром" и его европейские коммерческие партнеры, нависла вполне реальная угроза. Стоит "Газпрому" оказаться в американском санкционном списке, и на планах удвоения мощности Североевропейского газопровода по дну Балтийского моря можно будет поставить крест.

В "Северный поток -2" вложены уже миллиарды евро

Меркель, дали понять ее советники, попытается убедить американского президента в том, что зависимость Германии от российского газа вообще не столько велика, как думают в Вашингтоне, и никакой возможности шантажировать Берлин угрозой перекрыть вентиль у Кремля вовсе нет. "Доля российских газовых молекул в общем потреблении этого топлива в Германии не 60%, как кто-то уверяет, а только 37%", - говорили на брифинге журналистам.

37% - тоже немало, а с "Северным потоком - 2" станет еще больше. Но даже если Россия прекратит поставки, доказывали эксперты из ведомства федерального канцлера, никакой катастрофы не будет. Уже имеющиеся на мировом рынке излишки сжиженного газа и недозагруженные мощности приемных терминалов в Европе позволят легко заменить весь объем поступающего в Германию российского трубопроводного газа. Правда, признают в Берлине, цены на СПГ на треть выше, но ведь есть еще газ из Норвегии, будет из Азербайджана, осваиваются месторождения в Средиземноморье.

Политическое измерение газа

Это примечательная аргументация. Так раньше в Берлине не говорили, не допускали мысли, что Москва может попытаться использовать газ в качестве политического рычага воздействия. Здесь всегда указывали на надежность поставок российского газа, которые не прерывались даже в самые морозные дни холодной войны. Теперь и в правительстве Германии заговорили о политическом измерении газового вопроса.

Ангела Меркель и Петр Порошенко в Берлине 10 апреля

Об этом Ангела Меркель заявила еще после переговоров с президентом Украины Петром Порошенко в Берлине 10 апреля. Причем, Берлин теперь не просто настаивает на сохранении украинского транзита, но и указывает на те 2 миллиарда долларов, которые в обмен на прокачку российского газа в Европу получает Киев.

На сопоставимом уровне, считает высокопоставленный чиновник из администрации канцлера, украинская выручка должна остаться и впредь - когда на смену истекающему в конце 2019 года транзитному соглашению придет новое, о котором "Газпром" уже ведет предварительные консультации с "Нафтогазом". Берлин же, со своей стороны, готов содействовать модернизации украинской газотранспортной системы, если Украина создаст, наконец, рыночные условия для иностранных инвесторов, то есть, разрешит им становиться совладельцами ГТС.

Санкции санкциям рознь

Отдельный пункт в списке тем канцлера на переговорах с Трампом - новые американские санкции, введенные в начале апреля против некоторых российских чиновников, олигархов и их компаний.

"Пока эти санкции не сказались на нашей экономике, - говорят советники канцлера, - но потенциально могут оказаться даже очень болезненными, поскольку через этих олигархов и их предприятия немецкие фирмы тесно связаны с российской экономикой". Зависит это от того, насколько экстерриториальным будет действие этих санкций, подпадут ли под них и немецкие партнеры российских концернов. Меркель, сообщили ее советники на брифинге, будет рада, если американский президент сделает исключение для фирм Германии.

Разъясняя позицию правительства вообще по вопросу о санкциях в отношении России, чиновники из ведомства федерального канцлера говорят о том, что санкции бывают разные. Те санкции, которые в свое время ввел ЕС, были, мол, "непосредственной реакцией на аннексию Крыма и российскую агрессию на востоке Украины". Новые же американские санкции, с точки зрения Берлина, не имеют никакого отношения к конфликту в Украине, не являются ответом на какое-либо конкретное действие России, а служат выражением общей политической линии США в отношении России.

"Если учесть неопределенность эффекта этих санкций и то обстоятельство, что под их действие попадут компании, не имеющие никакого отношения к тому или иному поведению России, то это означает переход определенной черты, что весьма проблематично с нашей точки зрения, - заявил высокопоставленный чиновник из администрации канцлера. - В таком случае под вопросом оказывается и весь смысл санкций как меры регламентации поведения".

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