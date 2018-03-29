 ″Северный поток-2″ в Кургальском заказнике: тревоги и заверения | Экономика в Германии и мире: новости и аналитика | DW | 29.03.2018
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Экономика

"Северный поток-2" в Кургальском заказнике: тревоги и заверения

Nord Stream 2 возражает организации "Гринпис России": географ Григорий Вильчек отвечает на опубликованное на сайте DW интервью эколога Алексея Ярошенко.

Первая нитка газопровода Северный поток на немецком берегу Балтики

Первая нитка газопровода "Северный поток" на немецком берегу Балтики

Германия окончательно дала зеленый свет "Северному потоку-2": компания Nord Stream 2 сообщила 27 марта, что получила от Федерального ведомства по морскому судоходству и гидрографии разрешение на прокладку газопровода в немецкой экономической зоне на Балтике. В России процедура выдачи разрешений еще не завершена.

Суд, интервью, возражения

Если немецкая часть "Северного потока-2" практически полностью является подводной, то в России газопровод перед тем, как уйти под воду в Нарвском заливе, должен пересечь на суше природоохранную зону - Кургальский заказник. В июне 2017 года правительство Ленинградской области специально изменило положение о заказнике, чтобы разрешить прокладывать через него трубопроводы.

Алексей Ярошенко

Алексей Ярошенко

В октябре прошлого года экологическая организация "Гринпис России" обжаловала такое решение в областном суде. Проиграв дело, она обратилась в Верховный суд РФ, который эту апелляционную жалобу 14 марта 2018 года не удовлетворил. Накануне судебного заседания DW под заголовком "Гринпис России": Маршрут "Северного потока-2" еще не поздно изменить" опубликовала интервью с Алексеем Ярошенко, возглавляющим лесную программу организации.

На эту публикацию из швейцарского города Цуга откликнулась пресс-служба компании Nord Stream 2, принадлежащей российскому концерну "Газпром". В электронном письме, направленном в редакцию 14 марта, говорится, что "статья содержит информацию, не соответствующую действительности, и вводит в заблуждение читателей Deutsche Welle".  В тот же день DW ответила, что готова сделать телефонное интервью с представителем компании, чтобы тот огласил ее точку зрения на проблему Кургальского заказника, и 15 марта переслала свои вопросы. 

Письменные ответы на них кандидата географических наук Григория Вильчека, координатора группы получения разрешений по России, пресс-служба Nord Stream 2 прислала в редакцию 27 марта. DW приводит ключевые высказывания из этого 8-страничного текста. 

Разделение заказника на две части или просто узкая полоса?

Отвечая на вопрос DW, какие именно пассажи из интервью с Алексеем Ярошенко вызвали нарекания Nord Stream 2, ее представитель начал с фразы "Трасса, которая сейчас выбрана для прокладки трубы, проходит близко к центральной части заказника и рассекает его территорию на две части". "В действительности, выбранная - после многофакторного анализа - трасса находится в южной, узкой, периферийной части заказника", - пишет Григорий Вильчек и ссылается на карту, представленную на сайте компании. 

Григорий Вильчек

Григорий Вильчек

О рассечении территории заказника на две части, по его словам, речь не идет. После прокладки газопровода останется полоса шириною в 30 метров протяженностью 3,7 километра, которая "будет поддерживаться в безлесном состоянии с естественным напочвенным покровом в соответствии с российскими стандартами безопасности, которыми запрещается высадка деревьев в пределах охранной зоны газопроводов высокого давления". Площадь этой полосы составит 0,111 кв. км, или менее 0,1% территории заказника.

Далее в ответе говорится, что "все надземные объекты будут располагаться за пределами заказника". В частности, компрессорная станция, "которая не входит непосредственно в проект "Северный поток-2" и является объектом ПАО "Газпром", будет находится на существенном - 8 км - удалении от заказника".

Спор об оптимальном маршруте

Возражения вызвали также слова представителя "Гринпис России" о том, что реализация проекта "приведет к изменению гидрологического режима, то есть будут спущены речки и ручьи, которые там текут". "Маршрут газопровода "Северный поток-2" не пересекает ни реки, ни ручьи", - уверяет Григорий Вильчек, подчеркивая слово "не", и предлагает посмотреть опубликованное на сайте компании видео, "которое проводит зрителя вдоль всего маршрута и знакомит с его природоохранными особенностями".

Техника, обычно используемая при прокладке магистральных газопроводов

Техника, обычно используемая при прокладке магистральных газопроводов

Не согласен представитель Nord Stream 2 и с тезисом Алексея Ярошенко о том, что "когда-то альтернативный, достаточно приемлемый вариант рассматривался как основной". Речь идет о маршруте по самому югу заказника, ближе к границе с Эстонией. По словам Григория Вильчека, "вариант пересечения территории Кургальского заказника в его самой южной части был рассмотрен на этапе проработки инвестиционного решения в 2012-2013 гг. ОАО "Гипроспецгаз" и был отклонен из-за непосредственной близости к государственной границе и технических аспектов".

Экономия средств, говорится в письменно ответе, "не являлась фактором анализа. Мы исходим только из факторов экологии и безопасности".

Nord Stream 2 еще не было, а изыскания уже велись

Упоминание "Гипроспецгаза" предвосхищает ответ на вопрос DW о том, почему на официальном сайте Nord Stream 2 говорится, что комплексные исследования для определения наилучшего маршрута газопровода "Северный поток-2" проводились в течение пяти лет, тогда как сама компания Nord Stream 2 была создана лишь в конце 2015 года.  

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По словам Григория Вильчека, изыскания и исследования проходили в несколько этапов. После успешной реализации проекта "Северный поток" его акционеры, пишет он, "поставили вопрос о возможности расширения пропускной способности газопровода". Поэтому в 2012-2013 годах компания Nord Stream "провела полевые изыскания береговых участков и аэрофотосъемку морских млекопитающих".

Результаты этих исследований "были учтены и развиты компанией Nord Stream 2". Уже по ее заказу были осуществлены различные экологические и зооботанические исследования осенью 2015 года, весной и летом 2016 годов, а также в 2017 году. В итоге "проведенные комплексные экологические исследования по планируемому маршруту "Северного потока-2" стали наиболее подробными и полными из всех когда-либо проводившихся в этом районе", - отмечает Григорий Вильчек.

В письменно ответе на вопросы DW он также заверяет, что "на месте установки газопровода будет существенно сокращено использование тяжелого оборудования, что позволит снизить уровень шума и связанное с ним воздействие на этапе строительства", а строительные работы непосредственно в заказнике благодаря особым технологическим решениям будут сведены к минимуму.

Итак, DW представила теперь две точки зрения на экологические последствия "Северного потока-2" для Кургальского заказника. Российской общественности, и прежде всего жителям Ленинградской области, в ближайшие годы предстоит проверить, кто в конечном счете окажется прав - "Гринпис России" или оператор будущего газопровода Nord Stream 2. 

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    Автор: Андрей Гурков


 

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