"Северный поток-2" в Кургальском заказнике: тревоги и заверения

Германия окончательно дала зеленый свет "Северному потоку-2": компания Nord Stream 2 сообщила 27 марта, что получила от Федерального ведомства по морскому судоходству и гидрографии разрешение на прокладку газопровода в немецкой экономической зоне на Балтике. В России процедура выдачи разрешений еще не завершена.

Суд, интервью, возражения

Если немецкая часть "Северного потока-2" практически полностью является подводной, то в России газопровод перед тем, как уйти под воду в Нарвском заливе, должен пересечь на суше природоохранную зону - Кургальский заказник. В июне 2017 года правительство Ленинградской области специально изменило положение о заказнике, чтобы разрешить прокладывать через него трубопроводы.

Алексей Ярошенко

В октябре прошлого года экологическая организация "Гринпис России" обжаловала такое решение в областном суде. Проиграв дело, она обратилась в Верховный суд РФ, который эту апелляционную жалобу 14 марта 2018 года не удовлетворил. Накануне судебного заседания DW под заголовком "Гринпис России": Маршрут "Северного потока-2" еще не поздно изменить" опубликовала интервью с Алексеем Ярошенко, возглавляющим лесную программу организации.

На эту публикацию из швейцарского города Цуга откликнулась пресс-служба компании Nord Stream 2, принадлежащей российскому концерну "Газпром". В электронном письме, направленном в редакцию 14 марта, говорится, что "статья содержит информацию, не соответствующую действительности, и вводит в заблуждение читателей Deutsche Welle". В тот же день DW ответила, что готова сделать телефонное интервью с представителем компании, чтобы тот огласил ее точку зрения на проблему Кургальского заказника, и 15 марта переслала свои вопросы.

Письменные ответы на них кандидата географических наук Григория Вильчека, координатора группы получения разрешений по России, пресс-служба Nord Stream 2 прислала в редакцию 27 марта. DW приводит ключевые высказывания из этого 8-страничного текста.

Разделение заказника на две части или просто узкая полоса?

Отвечая на вопрос DW, какие именно пассажи из интервью с Алексеем Ярошенко вызвали нарекания Nord Stream 2, ее представитель начал с фразы "Трасса, которая сейчас выбрана для прокладки трубы, проходит близко к центральной части заказника и рассекает его территорию на две части". "В действительности, выбранная - после многофакторного анализа - трасса находится в южной, узкой, периферийной части заказника", - пишет Григорий Вильчек и ссылается на карту, представленную на сайте компании.

Григорий Вильчек

О рассечении территории заказника на две части, по его словам, речь не идет. После прокладки газопровода останется полоса шириною в 30 метров протяженностью 3,7 километра, которая "будет поддерживаться в безлесном состоянии с естественным напочвенным покровом в соответствии с российскими стандартами безопасности, которыми запрещается высадка деревьев в пределах охранной зоны газопроводов высокого давления". Площадь этой полосы составит 0,111 кв. км, или менее 0,1% территории заказника.

Далее в ответе говорится, что "все надземные объекты будут располагаться за пределами заказника". В частности, компрессорная станция, "которая не входит непосредственно в проект "Северный поток-2" и является объектом ПАО "Газпром", будет находится на существенном - 8 км - удалении от заказника".

Спор об оптимальном маршруте

Возражения вызвали также слова представителя "Гринпис России" о том, что реализация проекта "приведет к изменению гидрологического режима, то есть будут спущены речки и ручьи, которые там текут". "Маршрут газопровода "Северный поток-2" не пересекает ни реки, ни ручьи", - уверяет Григорий Вильчек, подчеркивая слово "не", и предлагает посмотреть опубликованное на сайте компании видео, "которое проводит зрителя вдоль всего маршрута и знакомит с его природоохранными особенностями".

Техника, обычно используемая при прокладке магистральных газопроводов

Не согласен представитель Nord Stream 2 и с тезисом Алексея Ярошенко о том, что "когда-то альтернативный, достаточно приемлемый вариант рассматривался как основной". Речь идет о маршруте по самому югу заказника, ближе к границе с Эстонией. По словам Григория Вильчека, "вариант пересечения территории Кургальского заказника в его самой южной части был рассмотрен на этапе проработки инвестиционного решения в 2012-2013 гг. ОАО "Гипроспецгаз" и был отклонен из-за непосредственной близости к государственной границе и технических аспектов".

Экономия средств, говорится в письменно ответе, "не являлась фактором анализа. Мы исходим только из факторов экологии и безопасности".

Nord Stream 2 еще не было, а изыскания уже велись

Упоминание "Гипроспецгаза" предвосхищает ответ на вопрос DW о том, почему на официальном сайте Nord Stream 2 говорится, что комплексные исследования для определения наилучшего маршрута газопровода "Северный поток-2" проводились в течение пяти лет, тогда как сама компания Nord Stream 2 была создана лишь в конце 2015 года.

По словам Григория Вильчека, изыскания и исследования проходили в несколько этапов. После успешной реализации проекта "Северный поток" его акционеры, пишет он, "поставили вопрос о возможности расширения пропускной способности газопровода". Поэтому в 2012-2013 годах компания Nord Stream "провела полевые изыскания береговых участков и аэрофотосъемку морских млекопитающих".

Результаты этих исследований "были учтены и развиты компанией Nord Stream 2". Уже по ее заказу были осуществлены различные экологические и зооботанические исследования осенью 2015 года, весной и летом 2016 годов, а также в 2017 году. В итоге "проведенные комплексные экологические исследования по планируемому маршруту "Северного потока-2" стали наиболее подробными и полными из всех когда-либо проводившихся в этом районе", - отмечает Григорий Вильчек.

В письменно ответе на вопросы DW он также заверяет, что "на месте установки газопровода будет существенно сокращено использование тяжелого оборудования, что позволит снизить уровень шума и связанное с ним воздействие на этапе строительства", а строительные работы непосредственно в заказнике благодаря особым технологическим решениям будут сведены к минимуму.

Итак, DW представила теперь две точки зрения на экологические последствия "Северного потока-2" для Кургальского заказника. Российской общественности, и прежде всего жителям Ленинградской области, в ближайшие годы предстоит проверить, кто в конечном счете окажется прав - "Гринпис России" или оператор будущего газопровода Nord Stream 2.

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