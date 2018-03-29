 Северная Корея примет участие в Олимпиадах в Токио и Пекине | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 31.03.2018
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Мир

Северная Корея примет участие в Олимпиадах в Токио и Пекине

На встрече в Пхеньяне северокорейский лидер сообщил главе МОК, что сборная КНДР приедет на Олимпиаду в Токио в 2020 году, в Пекин - в 2022 году, а также на молодежные Игры в 2018 и 2020 годах.

Томас Бах во время визита в Пхеньян, 29 марта 2018 года

Томас Бах во время визита в Пхеньян (справа), 29 марта 2018 года

Международный олимпийский комитет (МОК) поддерживает намерение КНДР участвовать в следующих Олимпийских играх. Об этом сообщает пресс-служба МОК в субботу, 31 марта, по итогам визита главы комитета Томаса Баха (Thomas Bach) в Пхеньян, где он встретился с высокопоставленными спортивными функционерами и политиками.

Контекст

Хотя Олимпийские игры в этом году принимает Южная Корея, все только и говорят о северокорейской делегации. Это часть политического расчета Ким Чен Ына, считает Петер Штурм. (27.01.2018)

9 февраля в Пхёнчхане открылась зимняя Олимпиада. МОК поступил слишком лояльно, позволив отдельным российским атлетам участвовать в Играх под нейтральным флагом, пишут немецкие СМИ. (09.02.2018)

В ходе "интенсивного разговора с глазу на глаз" северокорейский лидер Ким Чен Ын заверил главу МОК, что сборная КНДР планирует выступить на Олимпиаде в Токио в 2020 году, зимней Олимпиаде в Пекине в 2022 году, а также на молодежных Играх в Буэнос-Айресе в 2018 году и в Лозанне в 2020 году, отмечается в сообщении.

Томас Бах в свою очередь обещал Пхеньяну сотрудничество и необходимую поддержку. Как сообщают государственные северокорейские СМИ, Ким поблагодарил Баха за "повышенное внимание" к спортсменам из КНДР.      

Политика "в олимпийском духе"

Северная Корея принимает участие в летних Олимпиадах с 1992 года, напоминает информагентство SID. Между тем согласие сборной КНДР выйти на старт на Олимпиаде в южнокорейском Пхенчхане зимой 2018 года привлекло особое внимание общественности на фоне конфликтных отношений Сеула и Пхеньяна.

Бах считает участие северокорейских спортсменов в Олимпиаде в Пхенчхане "мощным сигналом к миру" и призывает продолжать переговоры на политическом уровне "в олимпийском духе понимания и примирения", отмечает пресс-служба МОК.

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    Автор: Ефим Шуман


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МОК о поездке Томаса Баха в Пхеньян

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