Северная Корея примет участие в Олимпиадах в Токио и Пекине

Международный олимпийский комитет (МОК) поддерживает намерение КНДР участвовать в следующих Олимпийских играх. Об этом сообщает пресс-служба МОК в субботу, 31 марта, по итогам визита главы комитета Томаса Баха (Thomas Bach) в Пхеньян, где он встретился с высокопоставленными спортивными функционерами и политиками.

В ходе "интенсивного разговора с глазу на глаз" северокорейский лидер Ким Чен Ын заверил главу МОК, что сборная КНДР планирует выступить на Олимпиаде в Токио в 2020 году, зимней Олимпиаде в Пекине в 2022 году, а также на молодежных Играх в Буэнос-Айресе в 2018 году и в Лозанне в 2020 году, отмечается в сообщении.

Томас Бах в свою очередь обещал Пхеньяну сотрудничество и необходимую поддержку. Как сообщают государственные северокорейские СМИ, Ким поблагодарил Баха за "повышенное внимание" к спортсменам из КНДР.

Политика "в олимпийском духе"

Северная Корея принимает участие в летних Олимпиадах с 1992 года, напоминает информагентство SID. Между тем согласие сборной КНДР выйти на старт на Олимпиаде в южнокорейском Пхенчхане зимой 2018 года привлекло особое внимание общественности на фоне конфликтных отношений Сеула и Пхеньяна.

Бах считает участие северокорейских спортсменов в Олимпиаде в Пхенчхане "мощным сигналом к миру" и призывает продолжать переговоры на политическом уровне "в олимпийском духе понимания и примирения", отмечает пресс-служба МОК.

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