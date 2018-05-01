 Святой великомученик и его забытый город | Культура и стиль жизни в Германии и Европе | DW | 02.05.2018
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Культура и стиль жизни

Святой великомученик и его забытый город

Вокруг гробницы святого Мины - христианина, который принял мученическую смерть в начале IV века, - возник целый город, ставший центром паломничества. И был заброшен более тысячи лет.

Античный центр паломничества Абу-Мина в Египте

Абу-Мина в Египте

Кажется невероятным, что этот город, точнее, расположенная здесь могила святого Мины Котуанского, которая была одной из важнейших христианских святынь и крупным центром паломничества, была на тысячу с лишним лет забыта. Лишь в начале XX века Абу-Мина, находившийся примерно в 45 километрах от Александрии в Египте и разрушенный персидскими завоевателями в VII веке, был снова обнаружен немецкими археологами - при почти невероятных обстоятельствах. Об этом и о древнем городе Абу-Мина, возникшем на месте захоронения останков святого великомученика Мины Котуанского, рассказывает выставка в музее имени Боде (Bode-Museum) в Берлине. В экспозиции представлены фрагменты древних зданий, предметы быта и сувениры для паломников.

Предполагаемая могила святого мученика

О святом Мине Котуанском существует несколько противоречащих друг другу легенд. По самой распространенной версии, египетский солдат Мина Котуанский, исповедовавший христианскую веру, служил во Фригии в конце III - начале IV веков. Во времена преследования христиан он не отрекся от веры и принял мученическую смерть. Почитается, в первую очередь, коптскими, греческими и балканскими христианами. На их иконах его часто изображают на коне как воина. Это не случайно: он принадлежит к так называемым святым воинам наряду, например, с Георгием Победоносцем, Феодором Стратилатом, Дмитрием Солунским.

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Братья по вере Мины Котуанского перевезли его тело на корабле в Египет. Дальше останки мученика везли на верблюде. После очередной остановки верблюд никак не хотел идти дальше, и верующие, сопровождавшие тело, усмотрели в этом знак, указывающий на то, что тело Мины Котуанского должно быть захоронено именно здесь.

Завоевания и разрушения в античном центре паломничества

На месте, где, как предполагалось, находилась овеянная легендами могила святого Мины Котуанского, возникли культовые сооружения, потом вырос целый город, с религиозным центром и молельными домами, постоялыми дворами и жилыми постройками, торговыми лавками и мастерскими. Многочисленные верующие из всех уголков Римской империи совершали паломничество в этот город.

В начале седьмого века нашей эры Абу-Мину завоевали персы. Они пробыли на этой территории с 619 по 629 годы. В этот период город был разрушен. Позже этот центр паломничества перешел в попечение коптской, то есть египетской христианской церкви. Вновь застраивать город и восстанавливать разрушенную церковь, построенную на могиле святого, стали столетием позже, но былой красоты и значения он уже не обрел. А затем фактически был заброшен.

Летом 1905 года руины античного города были найдены археологом и теологом Карлом Марией Кауфманом (Carl Maria Kaufmann)и его двоюродным братом Эвальдом Фалльсом (Ewald Falls). Это произошло случайно, в последние дни археологической экспедиции, которая до момента обнаружения Абу-Мины не принесла никаких результатов.

Сосуд с изображением святого Мины Котуанского

Сосуд с изображением святого Мины Котуанского

Поиски ученых были сосредоточены в Киренаике, исторической области на территории современной Ливии. Сенсационную находку археологи сделали благодаря мальчику-бедуину, который принес им глиняный кувшинчик для хранения ароматных масел с изображением святого Мины Котуанского между двумя верблюдами. След этой находки привел братьев-археологов к печи для обжига изделий из глины, в которой они нашли еще несколько подобных керамических изделий. Теперь ученые уже не сомневались в том, что обнаружили древнюю христианскую святыню.

Столетние раскопки

Благодаря финансовой поддержке Франкфурта-на-Майне, родного города Карла Марии Кауфмана, а также Вильгельма фон Боде (Wilhelm von Bode), тогдашнего директора берлинского музея, который сегодня носит его имя, археологам удалось начать раскопки Абу-Мины уже осенью 1905 года. Первая экспедиция продолжались до 1907 года. Уже на этом этапе удалось обнаружить остатки крупной базилики, римские бани, позже - гостиницу для паломников, баптистерий и, конечно, множество артефактов. В 1950-1970-х годах здесь построили новый коптский монастырь Св. Мины. Сейчас он также является местом христианского паломничества. Из-за высокого уровня грунтовых вод в 2001 году город Абу-Мина был включен в список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО, находящихся под угрозой уничтожения.

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    Автор: Ефим Шуман


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О выставке на сайте музея Боде в Берлине

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