 ″Связной″ и ″Евросеть″ заявили об объединении | Новости из Германии о России | DW | 28.04.2018
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Россия

"Связной" и "Евросеть" заявили об объединении

Результатом слияния "Связного" и "Евросети" станет появление "крупнейшей в мире розничной сети" в области высоких технологий. Сделку планируется завершить к середине мая.

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Группа SLV - контролирующий акционер сети "Связной", и "Мегафон", который владеет 100% акций "Евросети", приняли решение объединить свои розничные сети. Об этом говорится в совместном заявлении компаний, опубликованном в субботу, 28 апреля. Стороны намерены завершить сделку к середине мая.

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Сейчас операционными компаниями "Евросети" владеет Euroset N.V. По условиям соглашения, дочерняя компания "Мегафона" Lefbord Investment Limited передаст 100% акций Euroset N.V. кипрской компании DTSRetail LTD, которой принадлежат операционные компании "Связного". В результате сделки Lefbord Investment Limited получит 25% плюс одну акцию и два места в совете директоров объединенной компании, отмечается в заявлении.

"Огромный потенциал"

Объединение приведет к появлению "крупнейшей в мире розничной сети" в области высоких технологий, отмечают стороны. По словам основателя SLV Олега Малиса, сделка отражает стратегию компании. Соединение розницы и онлайн-сегмента обладает "огромным потенциалом", считает Малис.

В свою очередь, генеральный директор "Мегафона" Сергей Солдатенков заявил о новых возможностях по повышению качества обслуживания. По его словам, объединение с розничной сетью позволит лучше понимать потребности клиентов.

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    Автор: Николас Мартин, Наталья Позднякова


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