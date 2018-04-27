 Свыше половины беженцев в Германии проваливают тест на знание языка | Новости из Германии о Германии | DW | 29.04.2018
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Германия

Свыше половины беженцев в Германии проваливают тест на знание языка

Беженцы не очень удачно справляются с языковыми экзаменами на интеграционных курсах в ФРГ из-за болезни, трудоустройства и переездов, свидетельствует статистика BAMF.

Интеграционные курсы в Дюссельдорфе

Интеграционные курсы в Дюссельдорфе

Около 339 578 беженцев посещали в 2017 году интеграционные курсы, рассчитанные на то, чтобы помочь иностранцам ориентироваться в повседневной жизни в Германии. При этом участие в языковом экзамене по итогам обучения приняли не более 289 751 учащегося курсов. В результате подтвердить знание немецкого на уровне B1, предусмотренном программой, смогли меньше половины учеников - всего лишь 48,7 процента. Об этом свидетельствуют данные, которые в воскресенье, 29 апреля, приводит издание Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung со ссылкой на статистику Федерального ведомства по делам миграции и беженцев (BAMF).

Около 40,8 процента овладели немецким на еще более низком уровне A2 - он предполагает умение рассказать о себе и своих близких, пообщаться на общие или бытовые темы. Порядка 10,5 процента не преодолели даже этой пороговой отметки.

В числе причин подобной неутешительной статистики BAMF называет пропуски по болезни, устройство на работу или переезды, в итоге помешавшие учащимся сдать тест.

Прогулы и отсутствие привычки

В так называемых народных университетах (Volkshochschule) - центрах дополнительного образования для взрослых - говорят, что многие беженцы психологически травмированы из-за необходимости покинуть родную страну. Кроме того, дома они зачастую не посещали школу и не изучали иностранных языков.

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Федеральная счетная палата Германии (Bundesrechnungshof) в свою очередь приводит статистику, которая свидетельствует о многочисленных прогулах обучающихся. Как свидетельствует подготовленный ей отчет, в выборке из 10 тыс. участников лишь 43,3 процента по-прежнему продолжили посещать занятия по мере приближения экзаменов.

Интеграционные курсы включают 600 часов занятий. Все, кто их посещает, учатся писать письма, вести беседу по телефону, составлять резюме на немецком и искать работу. После успешного завершения этого этапа предусмотрены так называемые ориентировочные курсы, которые длятся в общей сложности 60 часов и посвящены правам и обязанностям жителей ФРГ, истории, культуре страны и важным для нее духовным ценностям. Эти курсы заканчиваются экзаменом в виде теста. После его успешной сдачи выдается сертификат, подтверждающий владение языком на достаточном уровне, а также наличие базовых знаний о жизни в немецком обществе. Этот документ может облегчить получение гражданства.

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    Автор: Ирина Филатова


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