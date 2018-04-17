Свастика и Звезда Давида: скандал в драмтеатре Констанца

Премьера спектакля по пьесе Табори "Майн кампф" назначена на сегодня, 20 апреля. Зрителей, готовых на время показа стать обладателями изображения свастики, пропустят бесплатно.
"Бестактно, пошло, неприемлемо", - так отреагировали представители Германо-израильского общества региона Боденского озера (Deutsch-Israelische Gesellschaft Arbeitsgemeinschaft Bodensee-Region) и Общества христианско-иудейского сотрудничества Констанца (Gesellschaft für Christlich-Jüdische Zusammenarbeit Konstanz) на новый проект местного драматического театра. Мало того, что премьеру спектакля по пьесе Джорджа Табори "Майн кампф"назначили на 20 апреля - день рождения Гитлера (Adolf Hitler), так зрителям еще и предложено сделать выбор: стать при входе в зрительный зал обладателем изображения либо нацистской свастики, либо Звезды Давида (в знак солидарности с жертвами Холокоста). Причем те, кто делает выбор в пользу свастики, проходят на спектакль бесплатно. В открытом письме обе организации, названные выше, призвали к бойкоту мероприятия.
"Майн камф" немецкого драматурга еврейского происхождения Джорджа Табори - это полный черного юмора фарс, действие которого происходит в 1910 году в Вене, где в мужской ночлежке неудачливый художник Адольф Гитлер знакомится с двумя стариками-евреями. Но так, как хочет осуществить эту постановку театр в Констанце, спектакль еще никогда не ставили. Провокационная, по мнению широкой общественности, идея вызвала большой резонанс по всей Германии. Споры о границах свободы искусства разгорелись в очередной раз. Есть ли у театра право призывать зрителей к показу запрещенных в Германии нацистских символов в общественном месте?
Прокуратура проверила
После поступивших в прокуратуру Констанца заявлений с требованием запретить провокационные действия, анонсированные руководством театра, было проведено расследование, подтвердил пресс-секретарь городской прокуратуры. Ничего противоречащего немецким законам в намерениях театра найдено не было, а планы режиссера и худрука подпадают под "свободу творческого самовыражения".
Худрук Кристоф Никс (Christoph Nix) защищает режиссера и его идею, ссылаясь на составленное по заказу театра юридическое заключение экспертов, официально подтверждающее художественно-просветительскую функцию общего замысла постановки. По мнению Никса, цель проекта - показать зрителю, насколько легко можно использовать слабости человека, подкупить его. Ведь это, уверен Кристоф Никс, играет немаловажную роль и тогда, когда речь идет о расизме или антисемитизме. По мнению худрука театра в Констанце, людьми до сих пор можно манипулировать. То, насколько быстро это может произойти и насколько страшными могут быть последствия манипуляций, и должен показать запланированный спактакль.
В ответ на многочисленные жалобы и протесты художественный руководитель театра публично принес свои извинения во время пресс-коференции во вторник, 17 апреля: "Я искренне сожалею, что наших друзей и сограждан так оскорбила новая идея нашего театра".
Против антисемитизма
Режиссер-постановщик спектакля - родившийся в Турции немецкий шоумен Сердар Сомунджу (Serdar Somuncu). В нынешней провокации он видит возможность развернуть в немецком обществе дискуссию о росте антисемитизма. По словам постановщика, нужно встать на защиту демократии в стране: "Надо выходить на улицу, действовать открыто и смело, глядя в лицо противникам".
По данным руководства театра, на каждый из 14 запланированных показов будет допущено лишь ограниченное число тех, кто готов попасть туда бесплатно. Устроители не допустят превращения спектакля в слет неонацистов. Кроме того, сразу после показа, и это прописано в анонсе, зрители должны сдать все полученные перед входом в зал атрибуты, содержащие ту или иную символику.
Из-за разгоревшихся споров городские власти приняли решение усилить охрану здания театра в день премьеры.
Реакция мэрии
Заместителя мэра Констанца Андреаса Ознера (Andreas Osner) постановщики, похоже, пока не убедили. "Если чувства сегодняшних представителей народа, почти полностью уничтоженного нацистами, оскорбляются так грубо и неприкрыто, это переходит все границы", - выразил он свое мнение в интервью региональной телерадиокомпании Südwestrundfunk (SWR).
Особенно фатальной, по мнению критиков, является дата премьеры: день рождения Гитлера. По словам худрука театра Кристофа Никса, пожелание относительно даты премьеры высказал его умерший в 2007 году друг и автор пьесы "Майн кампф" Джордж Табори (George Tabori).
В ответ на предложение режиссера сделать индивидуальный выбор в пользу свастики или Звезды Давида на входе в зал, еврейские организации Констанца предложили свой вариант: вовсе не прийти на спектакль.
Смотрите также: