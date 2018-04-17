Свастика и Звезда Давида: скандал в драмтеатре Констанца

"Бестактно, пошло, неприемлемо", - так отреагировали представители Германо-израильского общества региона Боденского озера (Deutsch-Israelische Gesellschaft Arbeitsgemeinschaft Bodensee-Region) и Общества христианско-иудейского сотрудничества Констанца (Gesellschaft für Christlich-Jüdische Zusammenarbeit Konstanz) на новый проект местного драматического театра. Мало того, что премьеру спектакля по пьесе Джорджа Табори "Майн кампф"назначили на 20 апреля - день рождения Гитлера (Adolf Hitler), так зрителям еще и предложено сделать выбор: стать при входе в зрительный зал обладателем изображения либо нацистской свастики, либо Звезды Давида (в знак солидарности с жертвами Холокоста). Причем те, кто делает выбор в пользу свастики, проходят на спектакль бесплатно. В открытом письме обе организации, названные выше, призвали к бойкоту мероприятия.

"Майн камф" немецкого драматурга еврейского происхождения Джорджа Табори - это полный черного юмора фарс, действие которого происходит в 1910 году в Вене, где в мужской ночлежке неудачливый художник Адольф Гитлер знакомится с двумя стариками-евреями. Но так, как хочет осуществить эту постановку театр в Констанце, спектакль еще никогда не ставили. Провокационная, по мнению широкой общественности, идея вызвала большой резонанс по всей Германии. Споры о границах свободы искусства разгорелись в очередной раз. Есть ли у театра право призывать зрителей к показу запрещенных в Германии нацистских символов в общественном месте?

Прокуратура проверила

После поступивших в прокуратуру Констанца заявлений с требованием запретить провокационные действия, анонсированные руководством театра, было проведено расследование, подтвердил пресс-секретарь городской прокуратуры. Ничего противоречащего немецким законам в намерениях театра найдено не было, а планы режиссера и худрука подпадают под "свободу творческого самовыражения".

Худрук Кристоф Никс (Christoph Nix) защищает режиссера и его идею, ссылаясь на составленное по заказу театра юридическое заключение экспертов, официально подтверждающее художественно-просветительскую функцию общего замысла постановки. По мнению Никса, цель проекта - показать зрителю, насколько легко можно использовать слабости человека, подкупить его. Ведь это, уверен Кристоф Никс, играет немаловажную роль и тогда, когда речь идет о расизме или антисемитизме. По мнению худрука театра в Констанце, людьми до сих пор можно манипулировать. То, насколько быстро это может произойти и насколько страшными могут быть последствия манипуляций, и должен показать запланированный спактакль.

Худрук театра Кристоф Никс извинился публично

В ответ на многочисленные жалобы и протесты художественный руководитель театра публично принес свои извинения во время пресс-коференции во вторник, 17 апреля: "Я искренне сожалею, что наших друзей и сограждан так оскорбила новая идея нашего театра".

Против антисемитизма

Режиссер-постановщик спектакля - родившийся в Турции немецкий шоумен Сердар Сомунджу (Serdar Somuncu). В нынешней провокации он видит возможность развернуть в немецком обществе дискуссию о росте антисемитизма. По словам постановщика, нужно встать на защиту демократии в стране: "Надо выходить на улицу, действовать открыто и смело, глядя в лицо противникам".

Режиссер-постановщик спектакля "Майн кампф" Сердар Сомунджу

По данным руководства театра, на каждый из 14 запланированных показов будет допущено лишь ограниченное число тех, кто готов попасть туда бесплатно. Устроители не допустят превращения спектакля в слет неонацистов. Кроме того, сразу после показа, и это прописано в анонсе, зрители должны сдать все полученные перед входом в зал атрибуты, содержащие ту или иную символику.

Из-за разгоревшихся споров городские власти приняли решение усилить охрану здания театра в день премьеры.

Реакция мэрии

Заместителя мэра Констанца Андреаса Ознера (Andreas Osner) постановщики, похоже, пока не убедили. "Если чувства сегодняшних представителей народа, почти полностью уничтоженного нацистами, оскорбляются так грубо и неприкрыто, это переходит все границы", - выразил он свое мнение в интервью региональной телерадиокомпании Südwestrundfunk (SWR).

Сцена из спектакля. В роли молодого Гитлера - актер Петер Позниак

Особенно фатальной, по мнению критиков, является дата премьеры: день рождения Гитлера. По словам худрука театра Кристофа Никса, пожелание относительно даты премьеры высказал его умерший в 2007 году друг и автор пьесы "Майн кампф" Джордж Табори (George Tabori).

В ответ на предложение режиссера сделать индивидуальный выбор в пользу свастики или Звезды Давида на входе в зал, еврейские организации Констанца предложили свой вариант: вовсе не прийти на спектакль.

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