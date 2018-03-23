 СБУ сообщила о раскрытии группы ″прокремлевских хакеров″ | Новости из Германии об Украине | DW | 24.03.2018
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Украина

СБУ сообщила о раскрытии группы "прокремлевских хакеров"

В Украине раскрыта деятельность группы "прокремлевских хакеров", утверждает СБУ. По данным спецслужбы, группировка проводила кибератаки на украинские учреждения.

Здание Службы безопасности Украины, 2015 г.

Здание Службы безопасности Украины, 2015 г.

Служба безопасности Украины (СБУ) сообщила, что ее специалисты совместно с украинской Генпрокуратурой разоблачили в Киеве деятельность "офиса прокремлевских хакеров". Как указывает в пятницу, 23 марта, пресс-служба СБУ, оперативные работники установили, что "подконтрольная ФСБ" хакерская группировка проводила кибератаки, в частности, на объекты "критической инфраструктуры, государственные и банковские учреждения".

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Для того, чтобы атаки нельзя было идентифицировать, злоумышленники использовали "сервисы анонимизации сообщений", говорится в пресс-релизе СБУ. Помимо этого, оперативники установили, что группировка "по указанию российских спецслужб" задействовала "бот-фермы" для проведения специальных информационных кампаний против Украины.

Сотрудники украинских спецслужб провели обыски в офисе и в местах жительства фигурантов дела, где были обнаружены "программно-аппаратные комплексы, серверное оборудование, компьютерную технику и более пятидесяти тысяч карточек мобильных операторов разных стран, задействованных в хакерских атаках". Открыто уголовное производство, в рамках которого продолжается досудебное расследование.

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    Автор: Илья Коваль


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