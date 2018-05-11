СБУ проводит обыск в киевском офисе РИА "Новости-Украина"

Сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) во вторник, 15 мая, проводят обыск в киевском офисе РИА "Новости-Украина". Следственные действия проводятся совместно с базирующейся в Киеве прокуратурой Автономной республики Крым.

Представитель СБУ Елена Гитлянская в интервью "Интерфаксу" заявила, что обыск связан с раскрытием "деятельности сети медиаструктур, подконтрольных Российский Федерации". По словам Гитлянской, "правоохранительные органы установили, что они использовались страной-агрессором в рамках гибридной информационной войны против Украины".

Противоречивые заявления о задержании журналистов

Елена Гитлянская также сообщила, что утром 15 мая сотрудники правоохранительных органов задержали в Киеве руководителя РИА "Новости-Украина" Кирилла Вышинского. "Мы имеем обоснованную доказательную базу, которую мы обнародуем по завершении следственных действий", - обещала она.

Между тем сотрудник СБУ в интервью "Украинским новостям" заявил, что его ведомство не задерживало никого из журналистов в офисе РИА "Новости-Украина". По его словам, представители информагентства находятся в помещении офиса, но их не задерживали. Сотрудник СБУ также сообщил, что издание во вторник работать не будет. Двери офиса закрыты на ключ, внутрь никого не пускают.

Россия протестует

Россия резко раскритиковала действия украинских властей. "Если они (действия. - Ред.) связаны с профессиональной деятельностью СМИ - это возмутительные и вопиющие действия, которые противоречат всем нормам и правилам и заслуживают самого жесткого осуждения по линиям соответствующих международных организаций", - заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Он обещал, что российская сторона будет действовать квалифицированно, но напористо, стараясь максимально защитить интересы журналистов.

Смотрите также:

Война в Украине глазами Валерия Мельникова Валерий Мельников Фотокорреспондент МИА "Россия сегодня" два года подряд получает призы конкурса World Press Photo. В 2017 году жюри присудило ему первый приз за серию фотографий "Черные дни Украины". В этом году второе место в категории Digital Storytelling/Short Form получил проект "Под землей" - о жителях Донбасса, укрывающихся от обстрелов в разрушенной школе.

Война в Украине глазами Валерия Мельникова Проект "Под землей" Валерий Мельников получил награду за проект, созданный в соавторстве с режиссером монтажа Андреем Любимовым и композитором Ильей Свеженцом.

Война в Украине глазами Валерия Мельникова Трагедия По словам Валерия Мельникова, "Под землей" - это экзистенциальная драма людей, не отчаивающихся, хотя выхода не видно.

Война в Украине глазами Валерия Мельникова "Черный дни Украины" В 2017 году Валерий Мельников победил в конкурсе World Press Photo в категории Long-Term Projects с фотосерией "Черные дни Украины".

Война в Украине глазами Валерия Мельникова Из серии "Черные дни Украины" Валерий Мельников: "На любой войне самая важная часть - это мирные жители... Я не вижу особого гуманистического смысла в том, чтобы делать фотографии, где люди с оружием целятся, стреляют. Они у меня есть, но лежат в архиве, и я не хочу никому их показывать". Автор: Елена Барышева

