СБУ подозревает главу РИА "Новости-Украина" Вышинского в госизмене

В отношении Кирилла Вышинского заведено уголовное дело по подозрению в госизмене. Ранее в киевском офисе информагентства прошли обыски. В ОБСЕ обеспокоены этой ситуацией.
В отношении руководителя РИА "Новости-Украина" Кирилла Вышинского заведено уголовное производство по статье о государственной измене. Об этом вечером во вторник, 15 мая, сообщается на сайте Службы безопасности Украины (СБУ).
Как заявил РИА "Новости" адвокат Вышинского, его подзащитного этапируют в Херсон для избрания меры пресечения. В Херсоне расположен офис прокуратуры Автономной республики Крым, которая ведет дело главы РИА "Новости-Украина".
Ранее в тот же день Вышинского задержали в Киеве сотрудники правоохранительных органов, а в киевском офисе информагентства был проведен обыск. Представитель СБУ Елена Гитлянская в интервью "Интерфаксу" заявила, что обыск связан с раскрытием "деятельности сети медиаструктур, подконтрольных Российский Федерации". По оценке СБУ, эти структуры "использовались страной-агрессором в рамках гибридной информационной войны против Украины".
В ОБСЕ обеспокоены обысками
Представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир выразил "серьезную обеспокоенность по поводу утреннего рейда в офисах российских СМИ в Киеве, ареста журналистов и обысков в домах журналистов". "Я вновь призываю власти воздерживаться от наложения ненужных ограничений на работу иностранных журналистов, которые сказываются на свободной передаче информации и свободе СМИ", - подчеркнул Дезир.
В Госдепартаменте США отметили, что понимают обеспокоенность Киева "сильной пропагандой", но в то же время призвали действовать в этой ситуации "в соответствии с законом".
Чуть ранее Россия резко раскритиковала действия украинских властей. "Если они (действия. - Ред.) связаны с профессиональной деятельностью СМИ - это возмутительные и вопиющие действия, которые противоречат всем нормам и правилам и заслуживают самого жесткого осуждения по линиям соответствующих международных организаций", - заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Он пообещал, что российская сторона будет действовать квалифицированно, но напористо, стараясь максимально защитить интересы журналистов.
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