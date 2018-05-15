СБУ подозревает главу РИА "Новости-Украина" Вышинского в госизмене

В отношении руководителя РИА "Новости-Украина" Кирилла Вышинского заведено уголовное производство по статье о государственной измене. Об этом вечером во вторник, 15 мая, сообщается на сайте Службы безопасности Украины (СБУ).

Как заявил РИА "Новости" адвокат Вышинского, его подзащитного этапируют в Херсон для избрания меры пресечения. В Херсоне расположен офис прокуратуры Автономной республики Крым, которая ведет дело главы РИА "Новости-Украина".

Ранее в тот же день Вышинского задержали в Киеве сотрудники правоохранительных органов, а в киевском офисе информагентства был проведен обыск. Представитель СБУ Елена Гитлянская в интервью "Интерфаксу" заявила, что обыск связан с раскрытием "деятельности сети медиаструктур, подконтрольных Российский Федерации". По оценке СБУ, эти структуры "использовались страной-агрессором в рамках гибридной информационной войны против Украины".

В ОБСЕ обеспокоены обысками

Представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир выразил "серьезную обеспокоенность по поводу утреннего рейда в офисах российских СМИ в Киеве, ареста журналистов и обысков в домах журналистов". "Я вновь призываю власти воздерживаться от наложения ненужных ограничений на работу иностранных журналистов, которые сказываются на свободной передаче информации и свободе СМИ", - подчеркнул Дезир.

В Госдепартаменте США отметили, что понимают обеспокоенность Киева "сильной пропагандой", но в то же время призвали действовать в этой ситуации "в соответствии с законом".

Чуть ранее Россия резко раскритиковала действия украинских властей. "Если они (действия. - Ред.) связаны с профессиональной деятельностью СМИ - это возмутительные и вопиющие действия, которые противоречат всем нормам и правилам и заслуживают самого жесткого осуждения по линиям соответствующих международных организаций", - заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Он пообещал, что российская сторона будет действовать квалифицированно, но напористо, стараясь максимально защитить интересы журналистов.

Смотрите также:

Советская пропагандистская мозаика на Украине Магазин "Струмок", г. Припять. Зона отчуждения Чернобыльской АЭС. 1982 г. Автор: Иван Литовченко.

Советская пропагандистская мозаика на Украине Винницкое межрегиональное высшее профессиональное училище № 4, г. Винница. 1980-е гг. Автор: Х. Солдатов.

Советская пропагандистская мозаика на Украине Панно "Кузнецы современности" на стене проходной Института ядерных исследований НАН Украины, Киев. 1974 г. Авторы: Галина Зубченко и Григорий Пришедько.

Советская пропагандистская мозаика на Украине "В защиту мира" и другие панно на проспекте Победы, г. Киев. 1968 г. Авторы: Иван Литовченко, Владимир Прядка.

Советская пропагандистская мозаика на Украине "Ленин, знамя поколений". Дворец культуры, г. Кременчуг. 1972 г. Авторы: Л. Сидоренко, А. Котляр.

Советская пропагандистская мозаика на Украине Дом культуры им. Володимира Сосюры, г. Лисичанск Луганской обл. 1967 г. Автор неизвестен.

Советская пропагандистская мозаика на Украине "Скрипач". Киевский дворец детей и молодежи (б. Центральный дворец пионеров), Киев. 1963-1968 гг. Авторы: Ада Рыбачук, Владимир Мельниченко.

Советская пропагандистская мозаика на Украине Железнодорожный вокзал Днепропетровск-Южный, г. Днепр. Середина 1970-х годов. Автор неизвестен.

Советская пропагандистская мозаика на Украине Рынок "Черемушки", г. Одесса. Автор - Валентин Ковалев.

Советская пропагандистская мозаика на Украине "Прометеи". Школа № 5 г. Донецка. 1965 г. Авторы: Алла Горска, Галина Зубченко, Геннадий Марченко, Григорий Синица.

Советская пропагандистская мозаика на Украине Национальный университет физического воспитания и спорта Украины, Киев. 1977-1979 г. Автор: Эрнест Котков.

Советская пропагандистская мозаика на Украине "Красная Армия". Станция метро "Дворец Украина", Киев. 1984 г. Авторы: Степан Кириченко, Роман Кириченко.

Советская пропагандистская мозаика на Украине Панно "Очаковщина - край виноградарей и рыбаков", г. Очаков. 1970е гг. Автор: Т. Бережной.

Советская пропагандистская мозаика на Украине Обложка альбома Евгения Никифорова "Декоммунизация: украинская советская мозаика", выпущенного совместно берлинским издательством DOM publishers и киевским Osnovy Publishing. Автор: Ефим Шуман

