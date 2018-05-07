СБУ передаст суду ООН данные о причастности военных РФ к обстрелу Мариуполя

Служба безопасности Украины (СБУ) в ближайшее время передаст Международному суду ООН результаты расследования, свидетельствующие о причастности кадровых российских военных к обстрелу мариупольского микрорайона Восточный в январе 2015 года. Об этом в понедельник, 7 мая, сообщил на брифинге глава СБУ Василий Грицак.

По его словам, ведомство установило, что обстрел Мариуполя осуществляли два ракетных дивизиона Вооруженных сил РФ. Об этом, в частности, свидетельствует содержание перехваченных телефонных разговоров между российскими военными. Согласно полученной из записей информации, военнослужащим был дан приказ спрятать после обстрела установки, из которых он велся.

В совершении обстрела подозреваются семь российских военных и четыре гражданина Украины, воюющие на стороне пророссийских сепаратистов, указал далее Грицак. Он также раскрыл имена российских военных, предположительно, участвовавших в обстреле, и сообщил, что все подозреваемые объявлены в розыск.

В результате серии обстрелов из "Градов" жилых кварталов Левобережного района Мариуполя 24 января 2015 года погибли более 30 человек и ранены более ста, большинство из них - мирные жители, в том числе дети. Стороны конфликта в Донбассе выступили с взаимными обвинениями в случившемся.

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