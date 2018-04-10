СБУ обыскала квартиру Надежды Савченко

Служба безопасности Украины (СБУ) провела обыск в квартире внефракционного депутата Верховной рады Надежды Савченко. "В рамках уголовного производства проводятся следственные действия", - сообщила представитель СБУ Елена Гитлянская во вторник, 10 апреля.

Ранее СБУ сообщила, что Савченко отказалась от проверки своих показаний на полиграфе. Генпрокуратура намерена запросить также арест банковских счетов депутата.

От пяти лет тюрьмы до пожизненного заключения

Генпрокуратура Украины инкриминирует Надежде Савченко ряд тяжких преступлений, включая "действия, направленные на насильственное изменение или свержение конституционного строя", "создание террористической группы или террористической организации", "посягательство на жизнь государственного или общественного деятеля", "незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами". По некоторым данным, ей может грозить от пяти лет лишения свободы до пожизненного заключения.

22 марта Верховная рада поддержала представления генпрокурора и дала согласие на арест Савченко и привлечение ее к уголовной ответственности. 23 марта Шевченковский районный суд Киева, поддержав позицию обвинения, арестовал депутата на 59 суток до 20 мая без возможности внесения залога.

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