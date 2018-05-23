 СБУ заявило о подготовке Россией кибератаки накануне финала Лиги чемпионов | Новости из Германии об Украине | DW | 23.05.2018
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Украина

СБУ заявило о подготовке Россией кибератаки накануне финала Лиги чемпионов

Целью мощной кибератаки могут стать украинские госструктуры. Кибердиверсия призвана дестабилизировать ситуацию во время финала Лиги чемпионов в Киеве, говорится в сообщении пресс-службы СБУ.

Хакер за ноутбуком

Служба безопасности Украины (СБУ) подозревает Россию в подготовке мощной кибератаки на украинские госструктуры в преддверии финального матча Лиги чемпионов в Киеве. "Специалисты СБУ считают, что инфицирование оборудования на территории Украины является подготовкой к очередному акту киберагрессии со стороны России, направленного на дестабилизацию ситуации во время проведении финала Лиги чемпионов", - говорится в сообщении пресс-службы СБУ, обнародованном в среду, 23 мая.

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В сообщении выражается особая обеспокоенность по поводу того, что кибератака может быть направлена против объектов национальной критической инфраструктуры, а также по поводу того, что за этой атакой, возможно, стоит Россия.

Компания Cisco предостерегает от атак во всем мире

Между тем американская транснациональная компания Cisco, разрабатывающая сетевое оборудование, сообщила, что хакеры, в рамках возможной подготовки к очередной кибератаке на Украину, инфицировали во всем мире не менее полумиллиона роутеров с помощью вредоносного программного обеспечения VPNFilter.

Эта программа позволяет злоумышленникам перехватывать весь трафик, проходящий через пораженное устройство, собирать и выгружать информацию, удаленно управлять инфицированным устройством и выводить его из строя. В Cisco не сомневаются, что за этой кибератакой стоит правительство России, сообщает агентство Reuters.

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    Автор: Илья Коваль


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