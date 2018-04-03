Сбой в компьютерной системе привел к задержке 15000 авиарейсов в Европе

Сбой в работе компьютерной системы Европейской организации по безопасности воздушной навигации Eurocontrol привел во вторник, 3 апреля, к массовым задержкам авиарейсов в Европе. Из строя вышла система обмена данными и координации расписаний полетов, сообщили в штаб-квартире организации в Брюсселе. В результате были утеряны все расписания, внесенные в систему до 12 часов 26 минут центрально-европейского времени (13:26 мск). Это привело к задержке примерно 15 тысяч из 29500 авиарейсов в Европе.

Eurocontrol рассчитывает, что ситуация нормализуется только поздно вечером. По данным организации, сбой в работе компьютерной системы не повлиял на безопасность полетов.

Как сообщила Немецкая служба безопасности полетов (DFS), в аэропортах Германии также все работает "несколько медленнее". Представитель компании Fraport - оператора крупнейшего немецкого аэропорта во Франкфурте-на-Майне - не считает ситуацию "драматичной", хотя, по его словам, имеются задержки вылетающих рейсов.

Смотрите также:

Самые улетные стюардессы со всего мира Etihad Airways, Объединенные Арабские Эмираты

Самые улетные стюардессы со всего мира Lufthansa, Германия

Самые улетные стюардессы со всего мира "Международные авиалинии Украины"

Самые улетные стюардессы со всего мира "Аэрофлот", Россия

Самые улетные стюардессы со всего мира Air China, Китай

Самые улетные стюардессы со всего мира Emirates, Объединенные Арабские Эмираты

Самые улетные стюардессы со всего мира Iran Air, Иран

Самые улетные стюардессы со всего мира Virgin America, Соединенные Штаты Америки

Самые улетные стюардессы со всего мира Singapore Airlines, Сингапур

Самые улетные стюардессы со всего мира Air Australia, Австралия Автор: Ксения Сафронова

