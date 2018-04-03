 Сбой в компьютерной системе привел к задержке 15000 авиарейсов в Европе | Новости из Германии о Европе | DW | 03.04.2018
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Европа

Сбой в компьютерной системе привел к задержке 15000 авиарейсов в Европе

В организации Eurocontrol из строя вышла система обмена данными и координации расписаний полетов. В результате были задержаны почти половина авиарейсов в Европе.

Lufthansa Streik (picture-alliance/dpa)

Сбой в работе компьютерной системы Европейской организации по безопасности воздушной навигации Eurocontrol привел во вторник, 3 апреля, к массовым задержкам авиарейсов в Европе. Из строя вышла система обмена данными и координации расписаний полетов, сообщили в штаб-квартире организации в Брюсселе. В результате были утеряны все расписания, внесенные в систему до 12 часов 26 минут центрально-европейского времени (13:26 мск).  Это привело к задержке примерно 15 тысяч из 29500 авиарейсов в Европе.

Контекст

После отмены авиасообщения между РФ и Украиной два года назад пассажирам пришлось искать другие варианты. DW узнала о том, как сегодня можно добраться, например, из Киева в Москву. (15.09.2017)

Eurocontrol рассчитывает, что ситуация нормализуется только поздно вечером. По данным организации, сбой в работе компьютерной системы не повлиял на безопасность полетов.

Как сообщила Немецкая служба безопасности полетов (DFS), в аэропортах Германии также все работает "несколько медленнее". Представитель компании Fraport  - оператора крупнейшего немецкого аэропорта во Франкфурте-на-Майне - не считает ситуацию "драматичной", хотя, по его словам, имеются задержки вылетающих рейсов. 

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    Автор: Ксения Сафронова


 
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