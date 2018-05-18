 Саундтрек к фильму Серебренникова удостоен награды в Каннах | Новости из Германии о России | DW | 19.05.2018
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Россия

Саундтрек к фильму Серебренникова удостоен награды в Каннах

На фестивале в Каннах музыканты группы "Звери" награждены за композицию к фильму Кирилла Серебренникова "Лето". Эта картина претендует на Золотую пальмовую ветвь.

Роман Билык в роли Майка Науменко в фильме Лето

Роман Билык в роли Майка Науменко в фильме "Лето"

Участники музыкальной группы "Звери" Роман Билык (Рома Зверь) и Герман Осипов получили на Каннском кинофестивале награду за лучший саундтрек - композицию к фильму "Лето" Кирилла Серебренникова. "Победа!" - написал в своем Instagram Рома Зверь, который также сыграл в этом фильме советского рок-музыканта Майка Науменко.

Контекст

8 мая открылся международный Каннский кинофестиваль. На нем представлено кино из России, Украины и Казахстана. Такого еще никогда не было. (08.05.2018)

Басманный суд Москвы продлил арест Кириллу Серебренникову и другим участникам дела "Седьмой студии". Корреспондент DW побывал на судебном заседании. (18.04.2018)

Следствие попросило суд продлить домашний арест режиссеру. Решение будет принято 18 апреля. Известный российский юрист в интервью DW разъяснил, что может ждать Серебренникова в этой связи. (17.04.2018)

Приз за лучший саундтрек вручается на фестивале в Каннах с 2010 года, победителя выбирает жюри из журналистов. Фильм "Лето", рассказывающий о молодом Викторе Цое и ленинградской андеграундной рок-культуре 1980-х годов, участвует в основном конкурсе кинофестиваля и претендует на главную награду - Золотую пальмовую ветвь.

Серебренников с августа 2017 года находится под домашним арестом, его и других сотрудников "Седьмой студии" обвиняют в хищении бюджетных средств, выделенных на проект "Платформа". В январе 2018 года Следственный комитет отчитался в завершении расследования дела, объявив, что сумма ущерба выросла с 68 до 133 млн рублей. Серебренников монтировал фильм "Лето", находясь под арестом.

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    Драма Никиты Михалкова "Утомленные солнцем" была показана в Каннах в 1994 году. Фильму прочили "Золотую пальмовую ветвь", но жюри отдало первенство "Криминальному чтиву" Тарантино. Драма Михалкова получила "всего лишь" Гран-при и приз экуменического жюри. Пилюлю подсластила вскоре американская киноакадемия, признав "Утомленные солнцем" в 1995 году лучшим фильмом на иностранном языке.

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    Завсегдатаем Каннского кинофестиваля стал Александр Сокуров. На Лазурном берегу были показаны его "Молох" (фото), получивший приз за лучший сценарий, "Телец", "Русский ковчег", "Отец и сын", "Александра".

  • Рай

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    Каннский кинофестиваль традиционно приглашает режиссеров, которых когда-то открыл на заре творческого пути. Исключением из этого правила стал Андрей Звягинцев. Открытый совсем другим фестивалем, Венецианским, он, тем не менее, стал завсегдатаем Канн от России. "Изгнание", "Левиафан", "Нелюбовь" не только шли в конкурсе, но и награждались призами.

  • В тумане Сергея Лозницы

    Фильмы на русском языке в Каннах

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    Украинского режиссера белорусского происхождения Сергея Лозницу Канны открыли для себя в 2010 году, когда в конкурсе шел его фильм "Счастье мое". В 2012 года Канны показали "В тумане" (на фото). Фильм по повести Василя Быкова завоевал премию Международной федерации кинопрессы ФИПРЕССИ. В 2017 году Лозница показал на Лазурном берегу фильм "Кроткая", снятый на русском языке и с российскими актерами.

  • Лето Кирилла Серебренникова

    Фильмы на русском языке в Каннах

    Новый фаворит

    Кирилл Серебренников дебютировал в Каннах в 2016 году в программе "Особый взгляд", где был показан его фильм "Ученик". В 2018 году в основном конкурсе идет его фильм "Лето" о молодом Викторе Цое и ленинградской андеграундной рок-культуре 1980-х годов.

    Автор: Элла Володина


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