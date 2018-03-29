Саудовская Аравия заменит нефть солнечными батареями

Крупнейший в мире проект в области солнечной энергетики будет реализован не в Европе, не в Америке и даже не в Китае, а в Саудовской Аравии. Страна, разбогатевшая на нефти и играющая ключевую роль в картеле ее экспортеров ОПЕК, совершила, похоже, решающий шаг на пути к провозглашенной в апреле 2016 года цели: преодолеть к 2030 году нефтяную зависимость.

Претворение в жизнь амбициозной программы Vision 2030

Этот шаг закрепил своей подписью 32-летний саудовский наследный принц Мухаммед бен Сальман Аль Сауд. Два года назад он представил разработанную при содействии международной консалтинговой компании McKinsey программу широкомасштабной социально-экономической модернизации своей страны Vision 2030. И вот теперь он дал старт проекту, призванному всего за десятилетие кардинально изменить облик национальной электроэнергетики, которая пока что основана на нефти.

Мухаммед бен Сальман (справа) представляет программу реформ Vision 2030 (Эр-Рияд, 25 апреля 2016 года)

28 марта 2018 года принц Сальман подписал в Нью-Йорке с японским миллиардером, основателем и главой технологического холдинга Softbank Group Масаёси Соном соглашение о намерениях, предусматривающее поэтапное сооружение в Саудовской Аравии солнечных электростанций суммарной мощностью примерно в 200 гигаватт. Это сопоставимо с 200 энергоблоками атомных электростанций.

Таким образом, Саудовская Аравия решила, в отличие, к примеру, от Ирана и целого ряда других развивающихся стран, не делать ставку на атомную энергетику, а форсированно развивать возобновляемую энергетику, активно используя то, чем природа, наряду с нефтью, особенно щедро одарила это пустынное государство: солнце.

Инвестиции могут достигнуть 200 миллиардов долларов

"Это большой шаг для всего человечества. Он смелый и рискованный, но я надеюсь, что мы добьемся успеха", - заявил принц Сальман, оценивая подписанное соглашение. Оно предполагает, что еще в этом году в импорт и установку солнечных батарей будет вложено около 5 миллиардов долларов, чтобы уже в 2019 году приступили к работе две солнечные электростанции мощностью соответственно 3 и 4,2 гигаватт. Они сразу же станут крупнейшими на планете.

Солнечная электростанция на западном побережье Японии, сооруженная компанией Softbank

Из этих 5 миллиардов долларов 1 миллиард предоставит созданный японским миллиардером в 2016 году фонд Softbank Vision Fund, партнером которого является и принц Сальман. Фонд уже вложил деньги в проекты в США, Индии и Европе. Остальные 4 миллиарда обеспечит проектное финансирование.

В дальнейшем средства на новые инвестиции, как ожидается, в значительной мере смогут генерировать сдаваемые в эксплуатацию объекты. Так, часть производимой электроэнергии планируется направить на экспорт. Всего же капиталовложения в переориентацию Саудовской Аравии на солнечную энергетику могут достигнуть к 2030 году 200 миллиардов долларов.

Масаёси Сон: энергия солнца вместо атомной энергетики

"Это, безусловно, самый большой солнечный проект в истории", - заявил Масаёси Сон после подписания соглашения. 60-летний японский предприниматель, ставший в 1990-х годах одним из первых крупных инвесторов в мировую интернет-индустрию, после аварии на японской АЭС "Фукусима" в 2011 году стал решительным противником атомной энергетики и начал активно инвестировать в Японии в развитие солнечной энергетики. Теперь он обрел в лице принца Сальмана влиятельного, перспективного и масштабно мыслящего саудовского единомышленника.

План, о котором они договорились, предполагает к тому же развитие в Саудовской Аравии собственного производства солнечных батарей с тем, чтобы в среднесрочной перспективе они смогли заменить импортируемые панели, а в дальнейшем пойти и на экспорт - например, в соседние арабские страны, в которых тоже растет интерес к солнечной энергетике.

Глава Softbank полагает, что наладить производство конкурентоспособных солнечных батарей в Саудовской Аравии удастся за два-три года. В саудовской столице Эр-Рияде рассчитывают на то, что создание и развитие в стране этой новой отрасли обеспечит работой до 100 тысяч человек и даст мощный импульс переходу пока еще нефтяной национальной экономики на высокие технологии. Что и есть одна из краеугольных целей программы Vision 2030.

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