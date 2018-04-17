 Саудовская Аравия готова направить войска в Сирию по просьбе США | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 17.04.2018
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Мир

Саудовская Аравия готова направить войска в Сирию по просьбе США

Дональд Трамп хочет вывести две тысячи солдат США из Сирии и заменить их арабскими. Саудовская Аравия не против.

Город Дума, Сирия

Город Дума, Сирия

Саудовская Аравия не исключает возможность отправки своих военных в Сирию, заявил во вторник, 17 апреля, глава МИД королевства Адель аль-Джубейр на совместной пресс-конференции с генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем в Эр-Рияде. Такое решение может быть принято, если Эр-Рияду поступит соответствующее предложение, сказал он.

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Ранее газета The Wall Street Journal (WSJ) сообщала, что администрация президента США Дональда Трампа хочет сформировать в Сирии воинский контингент союзников, который мог бы заменить находящихся в стране американских военных. Президент пытается вывести из Сирии две тысячи солдат США и одновременно избежать появления там "вакуума безопасности", чтобы не потерять позиции, пишет издание.

По его информации, Вашингтон обратился в Саудовской Аравии, Катару и ОАЭ с тем, чтобы они предоставили финансовую поддержку и обеспечили "более широкий вклад" по Сирии.

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    Сирия: 7 лет войны и неясные перспективы разрешения конфликта

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    Автор: Илья Коваль


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Спустя 7 лет после начала сирийского конфликта, в ходе которого погибли сотни тысяч человек, перспективы его урегулирования туманны. Самые важные факты о войне в Сирии - в галерее DW. (24.11.2017)  

Ссылки в интернете

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Аудио- и видеофайлы по теме

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Пентагон о ракетных ударах по Сирии  

Тереза Мэй об ударе по Сирии  

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