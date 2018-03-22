 Саркози отверг обвинения в финансовых манипуляциях | Новости политики из Германии | DW | 22.03.2018
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Политика

Саркози отверг обвинения в финансовых манипуляциях

Власти не предъявили ему никаких вещественных доказательств во время допроса, заявил экс-президент Франции. Семья Муаммара Каддафи оклеветала его, уверен Саркози.

Экс-президент Франции Николя Саркози

Экс-президент Франции Николя Саркози отверг обвинения в финансовых махинациях во время своей предвыборной кампании в 2007 году. Об этом он заявил в четверг, 22 марта. "Меня обвиняют без предъявления каких-либо доказательств, а лишь по заявлениям Каддафи и его семьи", - отметил Саркози.

Он также назвал ложным заявление французского бизнесмена ливанского происхождения Зияда Такиеддина о том, что тот был посредником при передаче чемоданов с деньгами от ливийской стороны в МВД Франции, которое тогда возглавлял Саркози. Деньги якобы использовались для финансирования его кампании.

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Прокуратура расследует дело с 2013 года

Ранее стало известно, что в отношении Николя Саркози открыто официальное расследование в незаконном финансировании своей избирательной гонки и расхищении ливийских госфондов. Экс-президент Франции был под стражей в течение суток, затем его отпустили домой.

Прокуратура начала расследования по данному обвинению еще в 2013 году. Саркози был президентом Франции с 2007 по 2012 год. Он намеревался участвовать в выборах в 2017 году, однако проиграл в праймериз партии "Республиканцев" Франсуа Фийону.

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    Сейчас супруга экс-президента Франции на пике карьеры. Она с успехом гастролирует, пишет новые песни. В 2014 году она дала ряд концертов в России. Тогда же вышел ее последний пока сольный альбом À l'Olympia BrunoCoquatrix. При всей своей занятости "женщина с гитарой", которой сейчас исполнилось 50 лет, много времени уделяет семье.

    Автор: Наталия Королева


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Ее альбомы занимали первые строчки чартов. Ее фотопортреты продавались на аукционах за огромные деньги. Бывшей первой леди Франции Карле Бруни исполнилось 50 лет. (21.12.2017)  

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