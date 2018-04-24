Саргсян ушел: что будет в Армении дальше?

Массовые акции протеста привели к отставке премьер-министра Армении Саргсяна. Обязанности главы правительства пока исполняет вице-премьер Карапетян. Как теперь будут развиваться события - у DW.
В среду, 25 апреля, должны пройти переговоры лидера армянской оппозиции Никола Пашиняна и первого вице-премьера правительства Карена Карапетяна, который временно возглавил кабинет после отставки Сержа Саргсяна, покинувшего этот пост после массовых акций протеста. Наблюдатели указывают, что на переговорах будет обсуждаться формирование нового правительства и, возможно, проведение досрочных парламентских выборов. О том, как будут далее развиваться события в стране, DW расспросила экспертов.
На многотысячном митинге в Ереване 23 апреля лидер армянской оппозиции Никол Пашинян поздравил с победой участников акций протеста, добившихся отставки премьер-министра Сержа Саргсяна, и поделился ближайшими планами. По его словам, теперь народное движение должно назвать кандидатуру нового премьера, следующий шаг - формирование временного правительства, затем в стране должны пройти внеочередные выборы в парламент.
Пашинян подчеркнул, что правящая Республиканская партия Армении (РПА), которую возглавляет Саргсян, должна безоговорочно признать победу ненасильственной и народной бархатной революции, и чем скорее это произойдет, тем будет лучше и для Армении, и для Нагорного Карабаха. Лидер протестного движения пообещал, что мстить никому не будет, и добавил, что в стране должна воцариться атмосфера единения и доверия.
Правящая партия выдвинет своего кандидата в премьеры
Между тем не все так однозначно, как хотелось бы оппозиции. Абсолютное большинство в парламенте по-прежнему принадлежит РПА, и она готова дать бой Пашиняну. Как сообщила DW депутат от РПА Маргарита Есаян, если премьер-министр уходит в отставку, то, согласно конституции, политические силы могут в течение недели назвать своего кандидата на этот пост. "Разумеется, республиканцы также выдвинут своего кандидата, и поскольку у нас в парламенте большинство, премьер-министром станет именно наш кандидат", - полагает Есаян. На вопрос, определилась ли фракция с кандидатурой премьера, депутат ответила уклончиво: "Этот вопрос еще не обсуждался. Обсудим и решим, кто это будет".
Конечно, такой поворот Никола Пашиняна не устроит. По мнению местных аналитиков, он добивался отставки Сержа Саргсяна не для того, чтобы уступить пост главы правительства кому бы там ни было. Маргарита Есаян согласна с тем, что вариант с новым премьером от РПА Пашиняну не понравится: "Но мы живем в демократической стране, есть парламент, и он способен принимать решения". К возможности оппозиции снова вывести людей на улицы депутат отнеслась скептически: "Никол Пашинян своими акциями протеста добился отставки премьера. Теперь дело за парламентом". При этом Есаян исключила возможность роспуска высшего законодательного органа.
Неожиданные сценарии не исключены
По мнению председателя Аналитического центра по глобализации и региональному сотрудничеству Степана Григоряна, лидеры оппозиции понимают, какие действия нужно сейчас предпринимать. "Думаю, что Никол Пашинян успешно решит поставленные им на митинге две задачи, - указал политолог DW. - Во-первых, это назначение нового премьер-министра, пользующегося доверием граждан. Во-вторых, роспуск Нацсобрания и назначение внеочередных выборов". Несмотря на то, что пока у РПА большинство в парламенте, она не решится пойти против воли народа, прогнозирует Григорян.
По его мнению, по логике развития событий именно Пашинян должен занять пост премьера. При этом политолог не исключает неожиданных сценариев, поскольку, по его выражению, с отставкой Саргсяна Армения еще не избавилась от созданной им авторитарной и коррумпированной системы, и демонтаж этой системы займет немало времени.
С другой стороны, продолжает Григорян, республиканцы понимают, что если начнут политические игры, это им может обойтись очень дорого, так как новая митинговая волна их сметет раньше, чем пройдут новые выборы. "Они, уверен, выберут другой путь, и в одиночку будут искать свое место уже в других партиях", - считает политолог.
Армению ждет политический кризис?
По мнению эксперта аналитического центра политических и международных исследований Рубена Меграбяна, ситуация в Армении укладывается в определение политического кризиса - после ухода Саргсяна осталась система, которая будет стремиться к самосохранению в новых условиях. "Хотя протестующие одержали блестящую, важную, но все же тактическую победу, впереди политический процесс, содержащий много неопределенностей и рисков", - отметил аналитик в интервью DW.
И добавил, что есть очевидные признаки того, что система пытается перестроиться под Карена Карапетяна: "Но надо понимать, что большинство в парламенте, сформировавшееся после последних выборов, не отражает общественных настроений. И ситуацию фундаментально разрулить без проведения в разумные сроки внеочередных выборов не получится".
Меграбян констатирует, что протестному движению удалось добиться отставки Саргсяна, но его представители не готовы решать другие вопросы, более долгосрочного характера. "Да, Армения перешла к парламентской форме правления, но в стране большой дефицит сильных политических партий, необходимых, чтобы система была способна адекватно реагировать на разные кризисные ситуации", - пояснил Рубен Меграбян.
Между тем, заверяют сами лидеры оппозиции, отставка Саргсяна - лишь первая победа объявленной ими бархатной революции, оппозиционеры намерены провести полную реструктуризацию власти. И если на этом пути им кто-то захочет помешать, - "народ пока на улицах".
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