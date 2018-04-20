Серж Саргсян подал в отставку с поста премьер-министра Армении, передает корреспондент DW. Этому решению Саргсяна предшествовали многодневные протесты в целом ряде городов страны, в них участвуют десятки тысяч человек. В понедельник, 23 апреля, к протестующим присоединились военнослужащие одной из частей, дислоцированных в столице. Минобороны подтвердило эту информацию, предупреждая о последствиях для нарушителей воинской дисциплины, самовольно покинувших часть.

Акции протеста проходят в различных местах Еревана. В них приняли участие студенты, собравшиеся с утра возле главного корпуса Ереванского госуниверситета. Молодые люди небольшими группами ненадолго перекрывали движение на улицах, скандируя лозунги "Присоединяйтесь!" и "Победа!", а также имя задержанного днем ранее лидера оппозиции Николы Пашиняна. Две большие колонны демонстрантов слились на проспекте Саят-Нова в центре города, одна из них пришла от университета.

Лидер протестующих на свободе

Как передает корреспондент DW из Еревана, задержанный накануне лидер протестного движения Никол Пашинян в понедельник был отпущен на свободу и присоединился к протестующим. Это произошло после того, как первый вице-премьер правительства Армении Карен Карапетян обратился к генпрокурору с просьбой отозвать ходатайство о лишении неприкосновенности трех задержанных депутатов, а позже лично встретился с Пашиняном.



Когда Никол Пашинян с колонной демонстрантов пришел на площадь Республики, там уже находились до 20 тысяч человек. Он пообещал, что борьба и протесты продолжатся и обязательно достигнут своей цели. "Мы победили уже сегодня!" - заявил Пашинян и попросил собравшихся предоставить ему пару часов, чтобы он мог заняться вопросами освобождения всех задержанных в предыдущие дни. Обо всех дальнейших шагах и о результатах переговоров с первым вице-премьером лидер протестного движения пообещал рассказать на вечернем митинге на площади Республики в Ереване.

Забастовка и шествие в Ванадзоре

В тот же день в третьем по величине городе Армении Ванадзоре объявили забастовку около трех тысяч работниц швейной фабрики, сообщает "АрмИнфо". Шествие, в котором также принимают участие местные студенты, работники городского рынка и центров торговли, двинулось к центральной площади.

Как заявил министр обороны Армении Виген Саркисян, армия может принять участие в подавлении протестных акций "только в том случае, если будет введено чрезвычайное положение". В свою очередь, глава МВД Эдвард Налбандян подчеркнул, что для урегулирования ситуации "единственный путь - переговоры и диалог".

Протесты против избрания премьер-министром Армении Сержа Саргсяна, ранее бывшего президентом, продолжаются уже одиннадцатый день. Сотни человек были задержаны полицией, большинство впоследствии отпущены на свободу. Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили призвал власти Армении "не имитировать Москву".

Смотрите также:

Протесты в Армении против экс-президента Саргсяна во главе правительства Против Саргсяна на посту премьера Протесты в Ереване начались 13 апреля. Армяне вышли на улицы, протестуя против избрания премьер-министром страны Сержа Саргсяна, который до этого два срока находился на посту президента. Ранее в Армении была принята конституционная реформа, предполагающая переход от президентской формы правления к парламентской.

Протесты в Армении против экс-президента Саргсяна во главе правительства Армяне недовольны уровнем жизни в стране 70 процентов жителей страны недовольны социально-экономическим положением, низкими зарплатами и пенсиями, отсутствием рабочих мест и почти массовой миграцией, отмечает директор Института философии и права Академии наук Армении Геворг Погосян. При этом колоссальное недовольство, по его словам, вызывает несменяемость власти.

Протесты в Армении против экс-президента Саргсяна во главе правительства Никол Пашинян - лидер протестов и парламентской оппозиции Акции протеста проходят под руководством Никола Пашиняна - лидера оппозиционной парламентской фракции "Елк" ("Выход"). Через несколько дней после начала протестов Пашинян объявил о "революционной ситуации" в республике и начале "бархатной революции". "Сегодня состоится самый крупный митинг в истории Армении", - сказал депутат своим сторонникам 17 апреля.

Протесты в Армении против экс-президента Саргсяна во главе правительства "Тотальные акции неповиновения" Полиция называет протесты незаконными и распространяет соответствующие заявления. Замначальника полиции Еревана Валерий Осипян вручил такое уведомление лидеру оппозиции Николу Пашиняну, однако тот демонстративно порвал документ, заявив о начале "тотальных акций неповиновения".

Протесты в Армении против экс-президента Саргсяна во главе правительства Жесткие меры правоохранителей Полиция предпринимает довольно жесткие меры против участников массовых акций протеста. Так, на проспекте Баграмяна, где расположены парламент и президентская резиденция, силы правопорядка растянули колючую проволоку, сюда подтянуты дополнительные силы - бронемашины, водометы, другая спецтехника. Манифестанты держат в руках вувузелы, барабаны, флаги и транспаранты.

Протесты в Армении против экс-президента Саргсяна во главе правительства Каждый день - десятки задержаний В каждый день протеста стражи порядка задерживают десятки человек, многих из которых впоследствии отпускают. 22 апреля число задержанных превысило 200 человек. Полиция и спецназ также применили спецсредства для разгона демонстрантов.

Протесты в Армении против экс-президента Саргсяна во главе правительства Безрезультатные переговоры 22 апреля Саргсян и Пашинян сели за стол переговоров, которые в итоге провалились. "Речь идет не о диалоге, а о нашей повестке", - заявил оппозиционер, пояснив, что намерен обсудить условия отставки Саргсяна и "мирной передачи власти". Экс-президент ответил, что политическая сила, набравшая на выборах 7-8 процентов, не может говорить от имени народа, и покинул место проведения встречи.

Протесты в Армении против экс-президента Саргсяна во главе правительства "Обезглавливание" протестного движения После безрезультатной встречи с премьером Саргсяном протесты возобновились. Полицийские в свою очередь продолжили увозить протестующих в отделения, при этом в числе задержанных на этот раз оказались лидер оппозиции Пашинян и еще два депутата от его партии "Елк" - Сасун Микаелян и Арарат Мирзоян.

Протесты в Армении против экс-президента Саргсяна во главе правительства Жители и гости города относятся с пониманием Акции протеста в Ереване стали причиной многих неудобств для жителей и гостей города. Перекрываются автомагистрали, с перебоями работает транспорт, многие люди не могут попасть на работу, страдает учебный процесс в школах и вузах. Поэтому есть много недовольных тем, что нарушен привычный образ их жизни. Но в целом ереванцы с пониманием относятся к тому, что происходит в центре столицы.

Протесты в Армении против экс-президента Саргсяна во главе правительства В Брюсселе обеспокоены ситацией в Армении Европейский Союз следит за ситуацией в Армении, которая вместе с пятью другими странами входит в программу ЕС "Восточное партнерство". Брюссель выразил разочарование срывом переговоров Саргсяна и Пашиняна и призвал армянские власти уважать право демонстрантов на свободу мирных собраний. Автор: Ольга Мищенко

