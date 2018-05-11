Санкции США против Ирана ударят рикошетом по Европе

DW составила список стран, которые проигрывают от возобновления американских санкций против Ирана. А также список тех, кому санкции - на руку.
Решение президента США Дональда Трампа выйти из ядерного соглашения с Ираном имеет не только военное и геополитическое значение потому, что восстанавливает и режим экономических санкций против Тегерана, который действовал до заключения этого важного документа в 2015 году. Если, конечно, в ближайшие недели сторонникам ядерного соглашения не удастся изменить ситуацию.
Такие попытки сейчас предпринимаются. Так, министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф с воскресенья, 13 мая, находится в дипломатическом турне по столицам стран, которые подписали ядерное соглашение. 13 мая он побывал в Китае, 14-го - в России, а 15-го отправится в Брюссель, где встретится с коллегами из стран Европейского Союза.
Однако, как признал министр иностранных дел Германии Хайко Мас (Heiko Maas), шансов остановить возобновление санкций мало. А потому в штаб-квартирах ведущих европейских концернов уже начали просчитывать худшие для них варианты развития событий.
Как работают санкции против Тегерана?
Замглавы Федерального объединения торгово-промышленных палат Германии (DIHK) Фолькер Трайер (Volker Treier) пояснил, что санкционная законодательная база в США "не подразумевает сохранения заключенных ранее контрактов". Это означает, что даже начатые до введения санкций проекты не могут быть продолжены и с момента вступления штрафных мер в силу должны быть остановлены в течение не более 180 дней.
На компании-нарушителей санкционного режима будут наложены штрафы, причем именно на их деятельность в США, а их американские бизнес-партнеры будут вынуждены расторгнуть с ними деловые отношения. Тот факт, что, скажем, европейские компании будут при этом строго соблюдать европейские законы, никоим образом не оправдывает их с точки зрения Вашингтона, который может наказать европейцев - минуя сложное международное торговое и коммерческое право - через воздействие на их бизнес-интересы в Америке. По сути, предприятия оказываются перед коммерческим выбором, какой рынок сбыта - американский или иранский - им важнее. С учетом того, что США являются главным внешнеторговым партнером значительного числа государств, выбор большинства фирм представляется очевидным.
Франция
Франция - наряду с Италией - была одной из первых европейских стран, которые в январе 2016 года, сразу же после приостановки санкций, посетил президент Ирана Хасан Роухани. Тогда все развитые державы испытывали эйфорию от тех экономических возможностей, которые предоставляло снятие штрафных мер с Ирана - страны, обладающей одними из самых крупных в мире запасов энергоносителей и населением почти 80 млн человек.
Визит в Париж был тогда удачным для обеих сторон. Экспорт французских товаров в Иран вырос с 560 млн евро в 2015 году до 1,5 млрд евро в 2017-м. Нефтяная компания Total совместно с китайской CNPC договорилась об инвестировании 5 млрд евро в проект добычи газа в Персидском заливе. Французский автостроитель PSA Peugeot Citroen сейчас уже контролирует почти треть автомобильного рынка Ирана.
Германия
Находясь в Париже, иранский лидер договорился и о сделке, которая имеет отношение не только к Франции, но и к Германии. Так, была достигнута договоренность о продаже авиастроительным концерном Airbus, крупнейшими акционерами которого являются Германия и Франция, почти 100 пассажирских самолетов иранской авиакомпании Iran Air. Среди них - 12 двухпалубных супер-аэробусов A380 и 16 дальнемагистральных лайнеров A350. Один из самолетов уже поставлен Тегерану, а общая сумма сделки оценивается в 8,4 млрд евро.
Активно развивают сотрудничество с иранскими фирмами и немецкие компании Siemens и Daimler. В целом в прошлом году объем немецкого экспорта в Иран составил 3 млрд евро. Для сравнения: в США в том же году немцы экспортировали товаров и услуг на 111 млрд евро.
Один из эпизодов реализации нового Шелкового пути: 15 февраля 2016 года железнодорожный состав с товарами из Китая через Казахстан и Турменистан впервые прибыл в Иран
Италия и Великобритания
Росли объемы экспорта в Иран и у итальянских компаний: до 1,5 млрд евро в 2016 году и до 1,7 млрд в 2017-м. Но дело не только в уже поставленных товарах, но и в долгосрочных проектах, которые запланировано реализовать. Так, группа Danieli, поставщик оборудования для металлургии, заключила сделки примерно на 5,7 млрд евро, компания Saipem за 4,5 млрд евро собиралась проложить в Иране газопровод протяженностью 2000 километров, государственная железная дорога Италии планировала соорудить скоростную трассу из Тегерана в город Кум.
Великобритания существенно отстает по сумме экспорта в Иран - в 2016 году он составил около 190 млн евро. Однако для британско-иранских торговых отношений и эта цифра является рекордным показателем за много лет.
Китай
КНР является крупнейшим потребителем иранской нефти. В ближайшие 10 лет обе страны запланировали увеличить торговый оборот более чем в 10 раз - до 502 млрд евро. Было подписано и соглашение о строительстве китайцами двух АЭС на юге Ирана. В целом, Тегеран играет существенную роль в планах Пекина в проекте так называемого нового Великого шелкового пути, который должен связать торговыми узами Китай с Европой и Африкой и часть которого должна пройти именно по иранской территории.
Россия
Снятие международных санкций с Ирана было положительно встречено в России - и в ходе визита в декабре 2015 года в Тегеран министра промышленности и торговли РФ Дениса Мантурова была подтверждена заинтересованность Москвы в целом ряде новых проектов с Ираном. Например, в поставках регионального лайнера Sukhoi Superjet 100, включая локализацию в Иране производства комплектующих к этому самолету. Обсуждались и поставки говядины, мяса птицы и зерновых на иранский рынок. Но хотя в 2017 году общий объем российско-иранской торговли составил 1,4 млрд евро, ожидаемого скачка не получилось. В значительной степени это объяснялось активностью европейских конкурентов с их разнообразной продукцией.
Но теперь ситуация может поменяться. Именно Москва, которая и так уже находится под американскими санкциями, имеет шанс занять место компаний из Евросоюза, которым придется остановить свои иранские проекты. Выигрывает Россия и в поставках нефти. Из-за возобновления санкций против Ирана цена на "черное золото" на мировом рынке все последние недели растет, а значит, доходы российского бюджета от продажи нефти тоже увеличиваются.
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