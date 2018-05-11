Санкции США против Ирана ударят рикошетом по Европе

Решение президента США Дональда Трампа выйти из ядерного соглашения с Ираном имеет не только военное и геополитическое значение потому, что восстанавливает и режим экономических санкций против Тегерана, который действовал до заключения этого важного документа в 2015 году. Если, конечно, в ближайшие недели сторонникам ядерного соглашения не удастся изменить ситуацию.

Такие попытки сейчас предпринимаются. Так, министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф с воскресенья, 13 мая, находится в дипломатическом турне по столицам стран, которые подписали ядерное соглашение. 13 мая он побывал в Китае, 14-го - в России, а 15-го отправится в Брюссель, где встретится с коллегами из стран Европейского Союза.

Однако, как признал министр иностранных дел Германии Хайко Мас (Heiko Maas), шансов остановить возобновление санкций мало. А потому в штаб-квартирах ведущих европейских концернов уже начали просчитывать худшие для них варианты развития событий.

Как работают санкции против Тегерана?

Замглавы Федерального объединения торгово-промышленных палат Германии (DIHK) Фолькер Трайер (Volker Treier) пояснил, что санкционная законодательная база в США "не подразумевает сохранения заключенных ранее контрактов". Это означает, что даже начатые до введения санкций проекты не могут быть продолжены и с момента вступления штрафных мер в силу должны быть остановлены в течение не более 180 дней.

На компании-нарушителей санкционного режима будут наложены штрафы, причем именно на их деятельность в США, а их американские бизнес-партнеры будут вынуждены расторгнуть с ними деловые отношения. Тот факт, что, скажем, европейские компании будут при этом строго соблюдать европейские законы, никоим образом не оправдывает их с точки зрения Вашингтона, который может наказать европейцев - минуя сложное международное торговое и коммерческое право - через воздействие на их бизнес-интересы в Америке. По сути, предприятия оказываются перед коммерческим выбором, какой рынок сбыта - американский или иранский - им важнее. С учетом того, что США являются главным внешнеторговым партнером значительного числа государств, выбор большинства фирм представляется очевидным.

В 2015 году Иран охватила эйфория от снятия санкций США

Франция

Франция - наряду с Италией - была одной из первых европейских стран, которые в январе 2016 года, сразу же после приостановки санкций, посетил президент Ирана Хасан Роухани. Тогда все развитые державы испытывали эйфорию от тех экономических возможностей, которые предоставляло снятие штрафных мер с Ирана - страны, обладающей одними из самых крупных в мире запасов энергоносителей и населением почти 80 млн человек.

Визит в Париж был тогда удачным для обеих сторон. Экспорт французских товаров в Иран вырос с 560 млн евро в 2015 году до 1,5 млрд евро в 2017-м. Нефтяная компания Total совместно с китайской CNPC договорилась об инвестировании 5 млрд евро в проект добычи газа в Персидском заливе. Французский автостроитель PSA Peugeot Citroen сейчас уже контролирует почти треть автомобильного рынка Ирана.

Германия

Находясь в Париже, иранский лидер договорился и о сделке, которая имеет отношение не только к Франции, но и к Германии. Так, была достигнута договоренность о продаже авиастроительным концерном Airbus, крупнейшими акционерами которого являются Германия и Франция, почти 100 пассажирских самолетов иранской авиакомпании Iran Air. Среди них - 12 двухпалубных супер-аэробусов A380 и 16 дальнемагистральных лайнеров A350. Один из самолетов уже поставлен Тегерану, а общая сумма сделки оценивается в 8,4 млрд евро.

Активно развивают сотрудничество с иранскими фирмами и немецкие компании Siemens и Daimler. В целом в прошлом году объем немецкого экспорта в Иран составил 3 млрд евро. Для сравнения: в США в том же году немцы экспортировали товаров и услуг на 111 млрд евро.

Один из эпизодов реализации нового Шелкового пути: 15 февраля 2016 года железнодорожный состав с товарами из Китая через Казахстан и Турменистан впервые прибыл в Иран

Италия и Великобритания

Росли объемы экспорта в Иран и у итальянских компаний: до 1,5 млрд евро в 2016 году и до 1,7 млрд в 2017-м. Но дело не только в уже поставленных товарах, но и в долгосрочных проектах, которые запланировано реализовать. Так, группа Danieli, поставщик оборудования для металлургии, заключила сделки примерно на 5,7 млрд евро, компания Saipem за 4,5 млрд евро собиралась проложить в Иране газопровод протяженностью 2000 километров, государственная железная дорога Италии планировала соорудить скоростную трассу из Тегерана в город Кум.

Великобритания существенно отстает по сумме экспорта в Иран - в 2016 году он составил около 190 млн евро. Однако для британско-иранских торговых отношений и эта цифра является рекордным показателем за много лет.

Китай

КНР является крупнейшим потребителем иранской нефти. В ближайшие 10 лет обе страны запланировали увеличить торговый оборот более чем в 10 раз - до 502 млрд евро. Было подписано и соглашение о строительстве китайцами двух АЭС на юге Ирана. В целом, Тегеран играет существенную роль в планах Пекина в проекте так называемого нового Великого шелкового пути, который должен связать торговыми узами Китай с Европой и Африкой и часть которого должна пройти именно по иранской территории.

Россия

Снятие международных санкций с Ирана было положительно встречено в России - и в ходе визита в декабре 2015 года в Тегеран министра промышленности и торговли РФ Дениса Мантурова была подтверждена заинтересованность Москвы в целом ряде новых проектов с Ираном. Например, в поставках регионального лайнера Sukhoi Superjet 100, включая локализацию в Иране производства комплектующих к этому самолету. Обсуждались и поставки говядины, мяса птицы и зерновых на иранский рынок. Но хотя в 2017 году общий объем российско-иранской торговли составил 1,4 млрд евро, ожидаемого скачка не получилось. В значительной степени это объяснялось активностью европейских конкурентов с их разнообразной продукцией.

Но теперь ситуация может поменяться. Именно Москва, которая и так уже находится под американскими санкциями, имеет шанс занять место компаний из Евросоюза, которым придется остановить свои иранские проекты. Выигрывает Россия и в поставках нефти. Из-за возобновления санкций против Ирана цена на "черное золото" на мировом рынке все последние недели растет, а значит, доходы российского бюджета от продажи нефти тоже увеличиваются.

Смотрите также:

Протесты в Иране: как это было Массовые проправительственные акции В ответ на протесты, вспыхнувшие в разных городах Ирана 28 декабря, руководство страны организовало проправительственные акции. 3 января гостелеканалы сообщили о том, что сотни тысяч человек вышли на демонстрации в поддержку властей. В этот же день командующий Корпусом стражей исламской революции Мохаммад Али Джафари заявил, что время "смуты" в Иране закончилось и демонстранты побеждены.

Протесты в Иране: как это было Начало протестов Массовые акции протестов в Иране начались 28 декабря в Мешхеде на северо-востоке страны, недалеко от границы с Туркменией. Этот город - родина одного из лидеров консервативного духовенства Ирана, экс-генпрокурора страны Ибрагима Раизи, соперника Хасана Роухани на президентских выборах 2017 года.

Протесты в Иране: как это было Недовольство высокими ценами и политикой властей В первый день протестов уличные акции в городе Мешхеде переросли в столкновения демонстрантов с полицией, не менее 50 человек были задержаны. Протестующие выражали недовольство ростом цен и безработицей, а также внешней политикой властей, приводящей к введению санкций против Тегерана. Впоследствии демонстранты выступали против существующей в стране теократической системы.

Протесты в Иране: как это было Протесты докатились до Тегерана 29 декабря власти Ирана предостерегли граждан от участия в дальнейших акциях, особенно в столице. Но 30 декабря митинг в Тегеране устроила группа студентов. Они скандировали "Не Газа, не Ливан, моя жизнь для Ирана", протестуя против того, что правительство тратит деньги на поддержку проиранских группировок на Ближнем Востоке, а не на развитие страны. Протесты прошли в нескольких городах Ирана.

Протесты в Иране: как это было Сотни задержанных В ходе уличных акциий в Тегеране уже к 30 декабря были задержаны 200 человек, 40 из которых власти назвали "предводителями незаконных собраний". Теперь их ждет суд. В последующие дни общее число задержанных, по официальным данным, превысило 450 человек.

Протесты в Иране: как это было Более 20 погибших В ходе антиправительственных демонстраций 30 декабря в городе Доруд на западе Ирана погибли первые два демонстранта. Местные власти утверждают, что полиция была ни при чем, и у них есть "свидетельства" того, что в смерти демонстрантов виновны боевики джихадистской организации "Исламское государство". За время протестов, как сообщают иранские власти, погиб 21 человек.

Протесты в Иране: как это было Блокировка Telegram и Instagram В последний день 2017 года власти Ирана заблокировали в стране приложение для обмена фотографиями и видеозаписями Instagram и мессенджер Telegram. Свое решение они объяснили тем, что это необходимо "для поддержания мира и безопасности граждан". Основатель Telegram Павел Дуров заявил, что блокировка мессенджера связана с отказом компании закрыть каналы, которыми пользуются протестующие.

Протесты в Иране: как это было Роухани заявил о необходимости свободы критики в Иране Президент Ирана Хасан Роухани на заседании кабинета министров 31 декабря осудил проявления насилия, однако призвал правительство "создавать возможности для законной критики и протестов". Он также назвал Иран свободной страной, в которой каждый имеет право на собственное мнение.

Протесты в Иране: как это было Хаменеи: Организаторами протестов являются "враги Ирана" Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи, выступая с официальным обращением на одном из государственных телеканалов во вторник, 2 января, заявил, что действия протестующих управляются из-за границы."В последние дни враги Ирана предоставили возмутителям спокойствия деньги, оружие, а также политическую поддержку, чтобы причинить вред стране", - указал Хаменеи.

Протесты в Иране: как это было Реакция из Берлина Германия призвала власти Ирана, где неделю продолжались массовые антиправительственные протесты, уважать свободу собраний и свободу слова. "Правительство ФРГ с тревогой следит за событиями в Иране, в особенности за сообщениями о жертвах и многочисленных арестах", - заявила в среду, 3 января, заместитель официального представителя кабинета министров Германии Ульрике Деммер (Ulrike Demmer).

Протесты в Иране: как это было Критика из Брюсселя Верховный представитель ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности Федерика Могерини выступила с критикой роста насилия в Иране. Властям страны следует уважать право людей на свободу мнения и собраний, подчеркнула Могерини во вторник, 2 января. И добавила отметила, что в ЕС следят за волнениями в Иране, сожалея о "неприемлемых потерях человеческих жизней".

Протесты в Иране: как это было Обвинения от Трампа Президент Дональд Трамп раскритиковал действия властей Ирана, обвинив их в том, что они "нарушают права человека ежечасно", спонсируют терроризм, а также "перекрыли доступ в интернет, чтобы мирные демонстранты не могли обмениваться сообщениями". "Мы призываем все стороны уважать право на свободу выражения мнений и избегать любых действий, способствующих цензуре", - сказано в заявлении Белого дома. Автор: Илья Коваль, Наталья Позднякова

