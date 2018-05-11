 Санкции ЕС за выборы президента РФ в Крыму: чем они важны | Европа и европейцы: новости и аналитика | DW | 14.05.2018
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Европа

Санкции ЕС за выборы президента РФ в Крыму: чем они важны

ЕC ввел санкции в отношении пяти человек, ответственных за организацию выборов президента РФ на территории аннексированного Крыма. Кто они и почему важно это решение, выясняла DW.

Флаги ЕС перед зданием Европейской комиссии

Cпустя почти два месяца после выборов президента России Евросоюз принял меры в ответ на проведение Москвой голосования в аннексированном Крыму. Если ранее Брюссель ограничивался заявлениями о непризнании этих выборов на территории полуострова, то в понедельник, 14 мая, принял санкции в отношении тех, кто эти выборы в Крыму организовывал.

Заместителю председателя избиркома Крыма Инне Гузеевой, секретарю этой комиссии Наталье Безрученко, председателю избиркома Севастополя Александру Петухову, его заместителю Мирославу Погорелову и секретарю комиссии Анастасии Капрановой запрещен въезд в страны ЕС, а их активы там - если таковые есть - будут заморожены.

Санкции в отношении 5 вместо 140 человек

После аннексии Крыма Россия проводила на полуострове выборы в Государственную думу, выборы в местные органы власти и выборы президента РФ. Евросоюз не признавал эти голосования, а также их результаты. На практике это означало следующее: в 2016 году в санкционный список попали пять депутатов, избранных от Крыма, и один - от Севастополя.

Российские военные голосуют в Севастополе на выборах президента РФ в марте 2018 года

Российские военные голосуют в Севастополе на выборах президента РФ в марте 2018 года

Ранее санкции ЕС были введены в отношении заместителя крымского правительства Михаила Шеремета и прокурора Натальи Поклонской. В 2017 году в этом список была внесена и фамилия "губернатора Севастополя" Дмитрия Овсянникова.

О введении санкций в отношении лиц, причастных к организации выборов президента РФ в Крыму, просила Украина. Киев передал Брюсселю перечень из 140 имен. Это при том, что во всем санкционном списке ЕС за подрыв территориальной целостности и суверенитета Украины теперь значатся 155 физических лиц, 38 организаций и компаний.

Первым на обращение Киева отреагировал Парламентский комитет ассоциации Украина-ЕС. 19 апреля депутаты Европарламента и Верховной рады приняли заявление, в котором призвали Брюссель и Киев ввести такие меры. Украина пока в процессе принятия аналогичных решений.

Контекст

Многие немецкие компании имеют тесные связи с Россией и работают на ее рынке. DW - о возможных последствиях для экономики Германии новых американских санкций против РФ.

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Совет национальной безопасности и обороны в начале мая поддержал введение санкций в отношении юридических и физических лиц. Но их вводит в действие президент. На момент публикации статьи на сайте главы украинского государства не было информации о том, подписал он или нет соответствующий указ. Следовательно, неизвестен и список лиц, которых эти санкции коснутся.

"Санкции ЕС - сигнал России"

Эксперт брюссельского Центра европейской политики Аманда Пол считает введение новых санкций положительным шагом: "Это решение имеет важное символическое значение, потому что в очередной раз дает сигнал о том, что ЕС не признает незаконную аннексию и оккупацию Крыма Россией".

Конечно, эти санкции не изменят политику Москвы, в этом Евросоюз отдает себе отчет. Однако, по мнению Пол, если ЕС перестанет реагировать на проведение выборов в аннексированном Крыму, то это будет "ужасно". "Евросоюз продолжает реагировать на такие события. Он посылает четкий сигнал России: мы не признаем аннексии Крыма, Крым принадлежит Украине", - пояснила аналитик.

Что касается числа людей, попавших под санкции, то Аманда Пол напоминает: не всегда просто найти согласие между 28 государствами-членами ЕС. Пять человек лучше, чем никто, подытожила Пол.

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    Автор: Андрей Гурков


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Контекст

Герхард Шрёдер: бывший канцлер Германии на службе России

О том, как немецкий друг Владимира Путина вот уже второй десяток лет помогает Кремлю, активно работая в структурах "Газпрома", а теперь еще и "Роснефти", - в фотогалерее DW. (20.03.2018)  

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