Самый хмельной туристический маршрут Германии

Германский винный путь в Пфальце - популярный маршрут, проложенный по одному из важнейших и старейших винодельческих регионов Германии.
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Немецкие винодельческие регионы
По этой федеральной земле проложен туристический маршрут Дорога классиков. Он проходит через Айзенах, Готу, Эрфурт, Веймар, Йену и другие старые тюрингские города.
Этот туристический маршрут начинается на родине братьев Гримм в Ханау, проходит мимо замка Спящей красавицы, по местам славы Бременских музыкантов и других сказочных героев.
Один из замков на этом туристическом маршруте послужил прототипом для замка Святого Грааля в опере "Парсифаль", в другом работал автор "Щелкунчика" и "Крошки Цахеса".
Рейнланд-Пфальц - хлебосольная и винодельческая немецкая земля, с богатой историей, великолепной природой и памятниками Всемирного наследия.
"Ahr" по-русски становится еще короче, чем на родном немецком: Ар. Однако на фактической длине реки филологические особенности ее названия никак не отражаются…
Винодельческий район Кайзерштуль расположен в Бадене между Фрайбургом и долиной Рейна. Полетаем над одним из здешних виноградников на нашем дроне - #DailyDrone.
Первые виноградники на берегах этой реки заложили еще древние римляне.
Вюртемберг - одна из тринадцати виноградарских и винодельческих областей Германии.
Он расположен на склоне, угол подъема которого достигает 68 градусов.