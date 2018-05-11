Самый маленький почтальон

Парсон-рассел-терьер по кличке Йо-йо открывает своей мордашкой почтовый ящик. Этому трюку его обучил кинолог.
Специалисты по воспитанию собак и просто любители домашних животных собрались в эти дни в Дортмунде, где с 11 по 13 мая проходит выставка-ярмарка "Hund & Katz" ("Собака и кошка").
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