Самый маленький почтальон

10 пород собак, выведенных в Германии

Американский эскимосский шпиц?

Когда "немецкий шпиц" был привезен в Америку, а было это сразу после окончания Первой мировой войны, его переименовали в "американского шпица", поскольку в те времена в Штатах были распространены антинемецкие чувства. С тех пор порода претерпела изменения. Кинологи разных организаций до сих пор не пришли к единому мнению: считать породу, проживающую в США, "немецкой" или "американской".