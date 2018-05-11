 Самый маленький почтальон | Кадр дня | DW | 11.05.2018
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Кадр за кадром

Самый маленький почтальон

Парсон-рассел-терьер по кличке Йо-йо открывает своей мордашкой почтовый ящик. Этому трюку его обучил кинолог.

Парсон-рассел-терьер

Специалисты по воспитанию собак и просто любители домашних животных собрались в эти дни в Дортмунде, где с 11 по 13 мая проходит выставка-ярмарка "Hund & Katz" ("Собака и кошка").

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    10 пород собак, выведенных в Германии

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    Характерные черты - серебристая шерсть, необыкновенные глаза и привязанность к человеку, заложенная на генетическом уровне. Выведена была эта порода собак на родине Гете - в Веймаре.

  • Доберман

    10 пород собак, выведенных в Германии

    Доберман

    Неподалеку от Веймара находится городок Апольда. Здесь в XIX веке проживал судебный служащий Фридрих Луис Доберман (Friedrich Louis Dobermann). Он интересовался разведением собак. Путем скрещивания пинчеров, веймарских легавых и пойнтеров появилась новая порода, которая позже стала носить его имя - доберман.

  • Ротвейлер

    10 пород собак, выведенных в Германии

    Ротвейлер

    Есть разные версии происхождения ротвейлера. Одна из них гласит, что порода, в нынешнем ее виде, была выведена в немецком городе Ротвайль в XVIII веке. В центре родного города ротвейлеру установлен небольшой бронзовый памятник.

  • Немецкая овчарка

    10 пород собак, выведенных в Германии

    Немецкая овчарка

    Выведение породы было организовано с размахом, участвовали в нем немецкие заводчики пастушьих собак со всей страны. И в 1899 году немецкая овчарка впервые была официально показана на всегерманской выставке собак. Сегодня овчарок используют во всем мире в качестве полицейских собак, спасателей и поводырей.

  • Шнауцер

    10 пород собак, выведенных в Германии

    Шнауцер

    Шнауцеры появились в Баварии. Работа с формированием и закреплением породных признаков началась в середине XIX века. В 1879 году на собачьей выставке в Ганновере был представлен жесткошерстный пес по кличке Шнауцер -он и дал название породе.

    Автор: Конор Диллон, Виктор Вайц


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