Самый красивый японский сад Германии

Около четырех десятков японских садов насчитывается сейчас в Германии: в Берлине, Гамбурге, Бонне, Дюссельдорфе, Мюнхене, Трире и других местах. Один из самых старых и самых живописных находится в Леверкузене (Leverkusen) - промышленном городе, расположенном на Рейне между Кельном и Дюссельдорфом. Сначала прогуляемся по нему в солнечный весенний день, а затем расскажем об истории этого необычного места.

Фотогалерея: Весенняя прогулка в Японском саду

Цветущая Япония между Кельном и Дюссельдорфом Японский сад в Леверкузене

Цветущая Япония между Кельном и Дюссельдорфом Японский сад в Леверкузене

Цветущая Япония между Кельном и Дюссельдорфом Японский сад в Леверкузене

Цветущая Япония между Кельном и Дюссельдорфом Японский сад в Леверкузене

Цветущая Япония между Кельном и Дюссельдорфом Японский сад в Леверкузене

Цветущая Япония между Кельном и Дюссельдорфом Японский сад в Леверкузене

Цветущая Япония между Кельном и Дюссельдорфом Японский сад в Леверкузене

Цветущая Япония между Кельном и Дюссельдорфом Японский сад в Леверкузене

Цветущая Япония между Кельном и Дюссельдорфом Японский сад в Леверкузене

Цветущая Япония между Кельном и Дюссельдорфом Японский сад в Леверкузене

Цветущая Япония между Кельном и Дюссельдорфом Японский сад в Леверкузене

Цветущая Япония между Кельном и Дюссельдорфом Японский сад в Леверкузене

Цветущая Япония между Кельном и Дюссельдорфом Японский сад в Леверкузене

Цветущая Япония между Кельном и Дюссельдорфом Японский сад в Леверкузене

Цветущая Япония между Кельном и Дюссельдорфом Японский сад в Леверкузене

Цветущая Япония между Кельном и Дюссельдорфом Японский сад в Леверкузене

Цветущая Япония между Кельном и Дюссельдорфом Японский сад в Леверкузене Автор: Максим Нелюбин



Со всех сторон этот Японский сад окружен высокими трубами химических и фармацевтических предприятий. Если наткнуться на него случайно, эффект неожиданности лишь усилит впечатление от увиденного и контраста между индустриальным пейзажем и наглядно воплощеной здесь идеей единства человека и природы. Как этот азиатский оазис тишины, гармонии и спокойствия появился в промышленном рейнском городе?

Японский сад в Леверкузене - корпоративный. В далеком 1913 году его распорядился заложить тогдашний председатель правления химической фирмы "И. Г. Фарбениндустри" Карл Дуйсберг (Carl Duisberg) около своей служебной виллы. Его имя до сих пор хорошо известно в Германии. В 1921 году этот немецкий промышленник и ученый основал Общество поддержки обучения за границей (Carl-Duisberg-Gesellschaft). Сейчас центры этого общества работают по всему миру и предлагают, в частности, программы по изучению немецкого языка.

В 1926 году Карл Дуйсберг побывал в Японии. Вернувшись домой, он решил расширить свой японский сад, пригласив мастеров из Страны восходящего солнца. После завершения работ общая площадь сада составила 15 тысяч квадратных метров.

Японские боги и другие обитатели

По саду ведут узкие дорожки с многочисленными поворотами. За каждым - новая перспектива, свой особый мир, уместившийся в крошечном уголке. Мосты, мостики, водопады, статуи Будды, каменные пагоды, фигурки драконов, цапли, изящные гейши с фонарями и кувшинами, японские боги, незнакомые нам мифические персонажи и почти узнаваемые животные, которые почему-то не торопятся раскрыть непосвященным свои истинные намерения и цели...

Рядом вполне реальные ленивые утки соревнуются в медлительности с гигантскими золотыми рыбами - карпами кои, похожими на нырнувших под воду сытых и довольных кабанчиков. За ними удобно наблюдать, добравшись до середины пруда по огромным каменным плитам.

Если во время прогулки по саду не поднимать взгляд, то скоро можно забыть, что он окружен химическими и фармацевтическими предприятиями. Совсем рядом, например, выпускают знаменитый аспирин. Сад расположен так, что заводских труб отсюда почти не видно. Почти. Но есть одна, кирпичная, - с вертикально выложенной надписью "Bayer". Именно этот немецкий концерн сейчас финансирует содержание Японского сада, вход в который открыт бесплатно для всех желающих.

Если есть возможность, приезжать сюда лучше в будние дни. В выходные и праздники здесь очень многолюдно.

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Камелия - королева зимних цветов

Выставка камелий в Кельне С конца января по апрель в Кельне можно посетить большую выставку камелий - королевы зимних цветов. Эта дама с камелиями ежедневно приветствует здесь сотни немецких и иностранных гостей.

Выставка камелий в Кельне Ботанический сад "Флора", созданный в середине XIX века, обладает одной из самых больших коллекцией этих растений в Германии. Среди них - сорт "Paper Doll", цветущий сейчас в Кельне.

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Выставка камелий в Кельне Особенно богатым на такого рода случайные мутации оказалась японская камелия (Camellia japonica) - один из самых известных видов этого растения. Именно к нему принадлежит этот необычный сорт - "Sundae".

Выставка камелий в Кельне Многолюдно на выставке бывает не только по субботам и воскресеньям. В будни первые нетерпеливые посетители появляются около дверей прямо перед открытием в десять утра, уже успев осмотреть экземпляры в роще под открытым небом. Минут через пятнадцать в павильоне начинают почти беспрерывно звучать восторженные комментарии и отзывы экспертов и любителей. На фото - Camellia japonica "C.M. Wilson".

Выставка камелий в Кельне Эта японская камелия "Elegans" принадлежит к числу старейших культивируемых в Европе сортов. Как предполагают историки, первыми из европейцев с камелиями познакомились португальцы в тогдашней колонии Макао на южном побережье Китая. Отсюда первый вид, а именно - камелия китайская, то есть чайный куст (Camllia sinensis), в XVI веке попал в Европу.

Выставка камелий в Кельне Что касается японских камелий, время их появления в Европе точно неизвестно. Первое упоминание датировано 1739 годом. В нем говорится о двух камелиях, находившихся в одной из оранжерей в английском графстве Эссекс. Следующие сведения относятся к концу XVIII века, когда камелии начали доставлять на кораблях Ост-Индской компании. На фото - "Вингстенское снежное облако" ("Wingster Schneewolke").

Выставка камелий в Кельне Особое место в изучении камелий занимает имя немецкого медика и естествоиспытателя Филиппа Франца фон Зибольда (Philipp Franz von Siebold, 1796-1866) - известного исследователя Японии. В 1823 году он заложил для этих целей ботанический сад в бухте Нагасаки. После смерти ему установили здесь памятник, а сейчас работает музей. На фото - камелия сорта "Hagoromo", который был известен еще в XIX веке.

Выставка камелий в Кельне Предположительно, именно Зибольд в 1829 году направил в Европу большую партию этих растений, которые положили начало выведению многих широко распространенных сейчас сортов. Сначала камелии можно было увидеть лишь в ботанических садах, но уже вскоре они начали входить в моду среди европейской знати и богачей, которые были готовы платить за них очень большие суммы. На фото - камелия "Tom Thumb".

Выставка камелий в Кельне По всей Европе начали появляться питомники по выращиванию камелий, а также создаваться собственные коллекции в королевских и княжеских садах или при виллах, например, в Северной Италии. Некоторые из них дошли до наших дней. В это же время на камелии обратили внимание любители цветов в США, Австралии и Новой Зеландии. Название этого сорта - "Oshima White".

Выставка камелий в Кельне Срезанные цветы использовали для украшения интерьеров, а также прикрепляли к одежде и головным уборам. Самое известное литературное свидетельство этой новой моды - изданный в 1848 году роман Александра Дюма-сына "Дама с камелиями", по мотивам которого позже была написана опера Джузеппе Верди "Травиата". Ее премьера состоялась в Венеции в 1853 году. На фото - японский сорт "Koshi-no-reijin".

Выставка камелий в Кельне Немцев с камелиями связывает давняя любовь. В Дрездене еще в 1813 году было создано садовое хозяйство братьев Зайдель (Gerbrüder Seidel), которое специализировалось на разведении камелий и рододендронов. На фото - японская камелия "Botanyuki".

Выставка камелий в Кельне В середине XIX века фирма братьев Зайдель поставляла по всей Европе более 100 тысяч растений в год, а каталог включал около 1100 сортов. Среди клиентов значился даже российский императорский двор. На фото - японская камелия "Jitsugetsusei" из так называемой группы Хиго.

Выставка камелий в Кельне Сегодня об истории дрезденской фирмы напоминает специальный питомник, работающий при замке Цушендорф (Zuschendorf) в саксонском городе Пирна. Здесь выращивают около сотни старых сортов. На фото - камелия "Uchû-no-hikari", также относящаяся к группе Хиго, которая насчитывает немногим более 120 разновидностей. Их отбор проводится по строгим критериям специальным японским обществом.

Выставка камелий в Кельне В последние годы специалисты говорят о ренессансе камелий в Германии. Во многом этому способствует появление многих новых сортов, хорошо приспособленных к здешним климатическим условиям. На фото - сорт "Mouchang".

Выставка камелий в Кельне Покидая выставку камелий, остается только пожалеть, что цветут они не круглый год. До конца апреля у вас есть еще время, чтобы увидеть их во всей красе, а потом до следующей выставки придется довольствоваться фотографиями. На заключительном снимке - камелия сорта "Kyokko". Автор: Максим Нелюбин



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