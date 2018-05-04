Самый инновационный университет Германии

За полчаса из Лос-Анджелеса в Сан-Франциско или из Петербурга в Москву… Пока Hyperloop - проект будущего. Но предприниматель-миллиардер Илон Маск постепенно приближается к реализации своей мечты о высокоскоростной транзитной линии. В разработке нового вида транспорта участвуют и студенты-инженеры Мюнхенского технического университета (TUM). Прототип пассажирской капсулы, который создала команда WARR Hyperloop, два раза подряд победил в конкурсе, объявленном Илоном Маском. В последний раз студентам из Мюнхена удалось разогнать капсулу до скорости 327 км/ч. В июле 2018 года в Калифорнии они снова попытаются побить свой собственный рекорд.

Hyperloop WARR тестирует сверхскоростную капсулу

Новый вид транспорта - не единственная инновация, над которой работают в столице Баварии. Без экзоскелета, управляемого силой мысли, Джулиано Пинто, страдающий параличом конечностей, не смог бы открыть ЧМ по футболу в Бразилии в 2014 году. Искусственную кожу для экзоскелета создали ученые TUM. А их нанороботы из ДНК-оригами, возможно, уже в ближайшие годы будут применять для направленной доставки лекарств.

Мюнхенский технический университет играет важную роль в том, как будет выглядеть будущее, и с гордостью оглядывается назад. На специальном сайте, посвященном 150-летнему юбилею вуза, он представляет свои главные достижения. О большом значении университета свидетельствует и специальная почтовая марка, выпущенная Deutsche Post в юбилейному 2018 году, и то, что президент ФРГ в середине апреля участвовал в официальном открытии юбилейного года.

Почтовая марка к 150-летнему юбилею университета

Университет для технических инноваций

Технические и естественные науки - визитная карточка вуза с момента его основания. "Сказочный король" Людвиг II (Ludwig II.) учредил в 1868 году Политехническую школу. Перед ней ставилась задача подстегнуть в Баварии технический прогресс. Имена тех, кто стоял у истоков вуза, вошли в мировую историю. Например, профессор Карл фон Линде (Carl von Linde) изобрел первый в мире механический холодильник. А Рудольф Дизель (Rudolf Diesel), будучи студентом вуза, работал здесь над созданием дизельного двигателя.

Спустя 150 лет TUM является одним из ведущих технических вузов Европы. Более того - в рейтинге Reuters он самый инновационный вуз Германии, за что его нередко сравнивают со Стэнфордом. В его бюджете - более миллиарда евро, на его счету - 17 Нобелевских премий. В 2006 году вуз стал одним из первых немецких университетов, получивших звание элитного.

Так выглядел университет в Мюнхене в начале 20-го века

Спектр дисциплин, предлагаемых в TUM, единственный в своем роде в Германии. Инженерные и естественные науки, информационные технологии, робототехника, нано- и биотехнологии, медицина, спорт, экономика, социология, пивоварение, архитектура, педагогика - всего 14 факультетов и 177 специальностей. Что мы будем есть? Как будем передвигаться из одной точки в другую, строить жилье, решать проблемы, вызванные изменением климата? Что будет служить источником энергии? Какие риски несет в себе техника? Ответы на эти вопросы Мюнхенский технический университет ищет, делая ставку на знания из разных научных сфер и альянс с бизнесом и промышленностью.

Университет для бизнеса?

Совместные проекты с крупными компаниями (например, с Google в сфере искусственного интеллекта), гостевые лекции мировых игроков, кафедры, основанные на деньги крупных предпринимателей, - вуз видит развитие в сотрудничестве с бизнесом. Но такая стратегия в Германии вызывает нарекания со стороны тех, кто опасается за независимость науки. Недавний повод - 20 профессорских ставок на факультете экономики, которые планируется создать на средства, выделенные основателем сети супермаркетов Lidl. В ответ критикам TUM указывает на то, что его устав исключает влияние спонсоров на содержание исследований и кадровую политику.

TUM позиционирует себя как предпринимательский университет. Вместе с Мюнхенской высшей школой он занимает первую строчку в рейтинге немецких вузов, способствующих развитию предпринимательства. В инкубаторе UnternehmerTUM студентам, вынашивающим инновационные идеи с потенциалом на рынке, помогают наладить деловые связи и даже предоставляют стартовый капитал. Ежегодно с участием университета возникают свыше 50 стартапов. По данным Федерального объединения немецких стартапов, это намного больше, чем в любом другом вузе Германии.

Одна из нашумевших разработок, связанных с Техническим университетом Мюнхена, - летающее такси Lilium. Простой в управлении двухместный электрический самолет совершает взлет и посадку вертикально. Пока это прототип, но интерес инвесторов высок и в планах стартапа Lilium Avition - коммерческое производство. С поддержкой TUM несколько лет назад появился и Flixbus - на сегодняшний день лидер немецкого рынка междугородних автобусных перевозок.

Выпускники, которых ждут работодатели

Если бизнес прельщает не всех выпускников, то в любом случае на рынке труда у них наилучшие шансы. Технический университет Мюнхена - один из ведущих вузов в подготовке востребованных кадров. В актуальном рейтинге Global University Employability, составленном после опроса менеджеров в 20 странах мира, он входит в топ-10 вузов, выпускниками которых работодатели довольны больше всего. Кроме него из европейских университетов в этой десятке только Кембридж.

Перспектива быстро найти хорошую работу прельщает многих. Сегодня в TUM обучаются свыше 40 тысяч учащихся. Четверть студентов - иностранцы. Больше всего их - из Китая. Россиян насчитывается свыше трех сотен. Самые популярные среди них специальности, по данным TUM, - информатика, экономика в технологической сфере и устойчивый менеджмент ресурсов.

Технический университет имени Баумана и университет имени Ломоносова в Москве, политехнические университеты в Санкт-Петербурге и Томске - лишь некоторые из вузов-партнеров. Всего в списке мюнхенского университета 26 стран мира, с которыми он поддерживает академический обмен. С недавних пор есть и отдельный филиал в Сингапуре. TUM активно расширяется и в самой Германии. Актуальный замысел - новое здание для хай-тека в Гархинге, где разместится факультет электротехники. Уже сейчас его называют самым масштабным строительным проектом в истории вуза. Однако суперлатив - в характере TUM.

Смотрите также:

Технические университеты Германии