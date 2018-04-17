Самолет будущего: "стоячие" кресла и робот-стюард

На ярмарке в Гамбурге показали изобретения, которыми будут оснащены современные лайнеры. Российский лоукостер "Победа" уже заявил о желании приобрести "стоячие" кресла.
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