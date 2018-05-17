Саммит ЕС в Софии: как не потерять Западные Балканы

17 мая в столице Болгарии Софии пройдет саммит ЕС, посвященный евроинтеграции западно-балканских стран. Это мероприятие проводится по инициативе болгарской стороны и по замыслу премьер-министра Бойко Борисова, должно стать кульминацией председательства Болгарии в Совете ЕС и одним из важнейших европейских событий.

На саммите, в котором, как ожидается, примет участие канцлер ФРГ Ангела Меркель (Angela Merkel) и все высокопоставленные чиновники Евросоюза, речь пойдет, прежде всего, о перспективе вступления балканских стран в ЕС. На фоне попыток Китая, России, арабских стран и Турции усилить свое влияние на Балканах, Еврокомиссия решила более активно заняться вопросом обеспечения европейской перспективы для этого региона.

6 претендентов на членство в ЕС

На членство в ЕС на сегодняшний день претендуют 6 балканских стран. Официальными кандидатами на вступление в Евросоюз являются Сербия, Македония, Албания и Черногория. Босния и Герцеговина, а также Косово этот статус пока не получили, хотя и выбрали курс евроинтеграции. В качестве вероятной даты для Сербии и Черногории, которые дальше всех продвинулись в переговорах о вступлении в Евросоюз, в Брюсселе называют 2025 год. Но при этом с оговорками, в случае если удастся преодолеть все барьеры, существующие на пути евроинтеграции. А они весьма серьезные. Переговоры о возможных сроках вступления в Евросоюз Албании и Македонии должны начаться нынешним летом.

Жан-Клод Юнкер

"Единство делает нас сильнее" - под таким лозунгом Болгария председательствует с 1 января 2018 года в Совете ЕС. Единство не только между странами ЕС, но и с западными балканскими странами. Практически ни на одном мероприятии ЕС, не обходится без обсуждения этой темы. В Брюсселе поняли ее значение для региона, и к этому последовательно прилагала усилия Болгария. После того, как глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер в 2014 году объявил о том, что ЕС приостанавливает процесс расширения на восток, Болгария упорно пыталась донести до Брюсселя свою позицию и убедить ЕС в необходимости евроинтеграции для стран региона. В стремлении обеспечить перспективу вступления стран Западных Балкан в Евросоюз, Болгарию сейчас поддерживают в Брюсселе.

Между тем в правительственной сербской газете "Новости" была опубликована статья, в которой идет речь о том, что Белград сомневается в эффективности саммита в Софии. Скорее всего, он не повлияет на то, чтобы в Брюсселе вопрос о членстве балканских стран в ЕС, решился как можно скорее. Сербские журналисты, которые ссылаются на проект итогового документа саммита, подчеркивают, что в нем содержится много требований и приятных обещаний, которые были известны и раньше. Но не более того. Сербия же и по сей день так же далека от вступления в ЕС, как и в 2000 году, когда впервые проводились переговоры по этому вопросу.

Саммит - "гламурная затея" и "самопиар"?

Для жителей Болгарии саммит - не что иное, как очередная гламурная затея, которая не принесет конкретных результатов и не решит внутренних проблем страны. Но при этом большинство болгарских граждан поддерживают процесс евроинтеграции балканских стран и считают, что София выступает в этом деле как адвокат, защищающий интересы региона на пути в ЕС.

"Я считаю правильной политику, проводимую ныне по отношению к балканским странам. Как показывает история, достаточно долго мы боролись друг с другом, но сейчас пришло время сотрудничать д и держаться сообща. Я думаю, что если на Балканах будет царить мир, то от этого будет хорошо и всей Европе", - говорит 33-летний Петар Кременски из Софии.

И Николай Драгов убежден в том, что Болгария проводит успешную политику по евроинтеграции балканских стран. Но болгарская власть не должна фокусироваться только на внешнеполитических вопросах, говорит он. "Меня беспокоит то, что болгарское правительство считает свою миссию выполненной после того, как закончится срок председательствования нашей страны в ЕС. Но перед ним по-прежнему стоят очень серьезные внутриполитические задачи, например, реформа судебной системы, эмиграция молодежи, недоверие населения госструктурам", - говорит Николай Драгов.

Катя Илиева

А, по мнению Кати Илиевой, которая занимается журналистскими расследованиями, якобы прозападная позиция болгар и их открытость европейским структурам не всегда соответствует действительности и тому, что говорят о Болгарии на международном уровне.

В качестве примера она приводит данные международной организации "Репортеры без границ". В этом году "Репортеры" отодвинули Болгарию на 111-е место по уровню свободы слова. Этот результат гораздо хуже прошлогоднего. Организация указывает на ограниченный медиаландшафт, на то, что медийным рынком правит один человек, что в стране существует монополия на распространение медиапродукции, а также самоцензура и давление на СМИ. "Но власти Болгарии, похоже, не видят и не слышат эту критику. Все эти саммиты проводятся лишь для самопиара", - полагает журналистка.

Что говорят соседи?

Шпирко Лазаровски выходец из Македонии. С 2003 года он живет и работает в Софии. "Я думаю, что премьеры Болгарии и Македонии хорошо сотрудничают. И проводимая сейчас политика - хорошее основание для будущих перспектив. Я вижу, как граждане обеих стран ездят друг к другу и налаживают контакты", - говорит Лазаровски.

Для выходца из Сербии Данило Чурчича Болгария является образцовой страной. "Хорошо, что Болгария занимается вопросом евроинтеграции балканских стран. Это, прежде всего, хорошо для молодежи в регионе, которая реализует совместные проекты и создает свое будущее. Если у страны хорошее отношение с соседями, то это позитивно влияет и на условия жизни", - говорит Данило Чурчич, который год назад приехал в Софию на работу.

30 июня завершается срок председательства Болгарии в Совете ЕС. Этот пост очень сильно влиял на деятельность болгарских властей. Как только все это закончится, болгары надеются, что руководство страны вновь займется решением внутренних проблем. Его подталкивает к этому и оппозиция. Болгарская социалистическая партия в начале мая потребовала отставки Бойко Борисова. Партнеры по правящей коалиции - коалиция "Объединенных патриотов", внутренне расколота и дистанцируется от партии Борисова. Президент и премьер каждодневно обмениваются вербальными ударами посредством СМИ. Так что политическое лето в Болгарии обещает быть жарким, в отличие от саммита, на котором не ожидается бурных дискуссий.

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