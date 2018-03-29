 Сайт Gay.ru внесен в реестр запрещенных интернет-ресурсов | Новости из Германии о России | DW | 30.03.2018
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Россия

Сайт Gay.ru внесен в реестр запрещенных интернет-ресурсов

Причиной для блокировки стало размещение информации, пропагандирующей "нетрадиционные сексуальные отношения", заявила администрация Gay.ru. Сайт попал в реестр Роскомнадзора, но доступ к нему не ограничен.

Плакат с надписью Любовь сильнее гомофобии за решеткой (фото из архива)

Роскомнадзор внес интернет-портал Gay.ru в реестр сайтов, содержащих запрещенную в России информацию и в соответствующем письме-уведомлении потребовал удалить ее в течение суток, в противном случае сайт будет заблокирован. Поводом к такой мере послужило решение суда села Белый Яр в Республике Хакасия, говорится в сообщении, опубликованном на Gay.ru в пятницу, 30 марта.

Контекст

Вступивший в силу год назад закон перекликается с травлей представителей ЛГБТ и ростом числа гомофобных заявлений официальных лиц в России, заявил представитель Human Rights Watch. (30.06.2014)

Сайт проекта "Дети-404", помогающего подросткам-гомосексуалам, внесли в список запрещенных. Проект подвергался преследованию с самого начала. Кому и чем он помешал, разбиралась DW. (12.10.2016)

Как заявила администрация портала Gay.ru, основанием для блокировки стало размещение на его страницах информации, пропагандирующей нетрадиционные сексуальные отношения среди несовершеннолетних, которая признана запрещенной в России. Какуя именно информация сочтена "запрещенной", в письме указано не было. При этом Gay.ru, как подчеркнула редакция сайта, предназначен для аудитории старше 18 лет, о чем содержится соответствующая пометка.

Доступ к Gay.ru по-прежнему не ограничен

Сообщение о внесении Gay.ru в "запретный" реестр действительно размещено на сайте Роскомнадзора. Но там же стоит пометка, что доступ к сайту не ограничивается. Вечером 30 марта ресурс был по-прежнему доступен.

Сайт Gay.ru - один из старейших и крупнейших ресурсов, посвященных теме ЛГБТ в России. Он начал работать в 1997 году. Его ежемесячная аудитория в последние годы составляла не менее 1,5 млн уникальных посетителей.

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