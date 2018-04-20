 Саакашвили призвал власти Армении не ″имитировать Москву″ | Новости из Германии о Европе | DW | 21.04.2018
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Европа

Саакашвили призвал власти Армении не "имитировать Москву"

Экс-президент Грузии призвал власти в Ереване услышать демонстрантов и начать с ним диалог.

Михаил Саакашвили

Михаил Саакашвили

Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили выразил поддержку участникам антиправительственных протестов в Армении. "Я призываю своих друзей во власти Армении немедленно начать диалог с демонстрантами и услышать их. И вообще, меньше слушайте и имитируйте Москву и будьте ближе к своим гражданам, от этого вы только выиграете", - написал Саакашвили в субботу, 21 апреля, в Facebook.

Контекст

Также он заявил, что "очень переживает за мир в Армении и за будущее этого очень талантливого и любимого им народа".

В Ереване 9-й день проходят акции протеста

 Полиция задерживает их участников. Премьер-министр страны Серж Саргсян призвал лидера протестов Никола Пашиняна к диалогу, однако тот отказался, заявив, что его удовлетворит лишь отставка главы правительства.

Протесты в Армениипродолжаются с 13 апреля. Сторонники Пашиняна выступают против избрания премьер-министром Сержа Саргсяна, до этого два срока являвшегося президентом. 18 апреля в столице Армении прошла массовая акция протеста, в которой приняли участие около 15 тысяч человек. Демонстрации также состоялись в Гюмри и ряде других городов страны. Несмотря на массовые протесты 19 апреля в Ереване прошло первое заседание правительства под руководством Саргсяна. В тот же день у здания правительства на площади Республики состоялась очередная акция.

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    Автор: Наталья Позднякова


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