Ряд членов ПАСЕ подозреваются в коррупции

Ряд бывших и действующих членов Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) с высокой степенью вероятности получали взятки за лоббирование интересов азербайджанских властей в Европе. Такое утверждение содержится в докладе, опубликованном в воскресенье, 22 апреля, группой независимых экспертов.

В частности, в документе упоминается бывший депутат бундестага Эдуард Линтнер (Eduard Lintner), который являлся членом ПАСЕ с 1999 по 2010 год. Авторы доклада называют представителя Христианско-социального союза "ключевым лоббистом" Азербайджана. С 2012 по 2014 год немецкому политику через зарегистрированные в Великобритании подставные фирмы были перечислены более 819 тысяч евро из Баку. В свою очередь, сам Линтнер утверждает, что получил деньги от расположенной в Баку неправительственной организации.

Еще одной подозреваемой выступает представительница Христианско-демократического союза Карин Штренц (Karin Strenz). По мнению авторов доклада, Линтнер нанял ее на работу через принадлежащую ему консалтинговую компанию Line M-Trade, которая финансировалась Баку и занималась лоббированием интересов Азербайджана. Позднее Штренц заявила, что не знала об источнике финансирования компании.

Взятки в размере более 2 млн евро

В докладе также упоминается итальянский политик Лука Волонте. В отношении бывшего руководителя фракции Европейской народной партии в ПАСЕ в конце 2016 было начато предварительное расследование по подозрению в получении взяток от представителей Азербайджана на сумму более 2 млн евро. Ранее, в январе 2015 года, ПАСЕ не приняла критическую резолюцию о политических заключенных в Азербайджане. Волонте предположительно сыграл значительную роль в этой ситуации, отмечают авторы доклада.

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