Ряд стран ЕС может выслать российских дипломатов | Новости из Германии о Европе | DW | 23.03.2018

Вслед за решением ЕС отозвать своего посла из Москвы в связи с покушением на двойного агента Сергея Скрипаля ряд стран Евросоюза рассматривает возможные индивидуальные меры в отношении России. Введение таких санкций допускают, в частности, Ирландия и Дания, заявили премьер-министры этих стран на саммите ЕС в Брюсселе в пятницу, 23 марта.

По словам премьера Дании Ларса Локке Расмуссена, "в ближайшие несколько дней правительство серьезно рассмотрит вопрос о том, сможет ли Дания поддержать Великобританию в дополнение к уже принятым коллективным мерам и каким образом", - заявил он датскому телеканалу TV 2. С аналогичным заявлением выступил его ирландский коллега Лео Вардакар.

Страны ЕС могут выслать российских дипломатов

В числе мер, которые могут быть приняты странами в индивидуальном порядке, рассматривается высылка российских дипломатов, которые могут быть замешаны в шпионаже в пользу России. Дания также может отозвать своих из России сотрудников своей дипмиссии.

МИД Латвии планирует выдворить из страны "одного или нескольких сотрудников посольства РФ", занимающихся разведкой под дипломатическим прикрытием. По словам пресс-секретаря министерства Гинтса Егерманиса, подробная информация будет предоставлена в понедельник, 26 марта.

По словам литовского премьеры Дали Грибаускайте, глава британского правительства Тереза Мэй предоставила новые сведения, которые повлияли на позицию многих европейских лидеров. "Это была очень хорошая, заслуживающая доверия информация", - заявила она на саммите ЕС. Грибаускайте добавила, что многие страны Евросоюза примут индивидуальные ответные меры в отношении России уже в начале следующей неделе.

Впрочем, не все европейские лидеры согласны с необходимостью высылать российских дипломатов. Так, канцлер Австрии Себастиан Курц высказался против того, чтобы отправлять сотрудников российской дипмиссии на родину. Вардакар, в свою очередь, пообещал, что Ирландия проведет оценку своего уровня безопасности и не будет "беспорядочно высылать людей, которые являются настоящими дипломатами". Тереза Мэй 14 марта объявила о высылке 23 российских дипломатов в ответ на покушение на Скрипаля и его дочь.

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